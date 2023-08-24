6 новых требований к оформлению путевых листов в сентябре 2023

Все расходы, которые учтены при расчете налоговой базы по прибыли должны подтверждены первичными документами (ст. 252 НК), на основании которых делается вывод об их экономической целесообразности.

Документы, подтверждающие расходы, должны быть оформлены в соответствии с законодательством, с учетом правил ст. 9 закона «О бухучете».

Если сделка проходит с участием иностранного партнера в качестве подтверждающих документов могут быть представлены документы, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве.