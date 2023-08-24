Какие сотрудники могут получать пособия по уходу за ребенком в 2023 году

Прежде всего напомним, что с 1 января 2023 г. вступила в силу ст.11.2 закона №256-ФЗ — о дополнительной поддержке семей с детьми. Эта статья дает право использовать материнский капитал для начисления пособий по уходу за ребенком.
То есть капитал можно направить на ежемесячную выплату на ребенка до достижения 3 лет, если среднедушевой доход в семье не превышает 2 прожиточных минимума в регионе проживания. При этом, принимая решение о выплате пособие, ведомство будет учитывать имеющееся в семье имущество и причины отсутствия заработка.
Например, в Москве прожиточный минимум в 2023 г. составляет 21 718 руб. Следовательно, если отец и мать вместе получают не более 43 436 рублей и не имеют большого количества недвижимости и имущества, то вправе получить единое пособие по уходу за ребенком.
Но теперь надо разобраться с понятием имущества: выплаты будут получать лишь те, у кого нет «лишней» недвижимости, по оценке государства. Проще говоря, у претендующих на выплату в собственности не должно быть больше одной квартиры, дома, дачи, машины и т.д.
Причину отсутствия заработка человек также должен обосновать. Необходимо доказать, что работник попал в бедственное положение не по своей вине. В числе уважительных причин могут быть лишь объективные факторы: беременность, уход за детьми, больным родственником, срочная служба, лечение и т.д.
Соответственно, ежемесячная выплата назначается в размере прожиточного минимума для детей в конкретном регионе.
Скажем, в столице в 2023 г. она составляет 18 770 руб. Если детей до 3 лет несколько, выплату можно получать на каждого. Оставшуюся часть материнского капитала можно будет потратить на стандартные для этой субсидии цели: погашение ипотечного кредита, покупка недвижимости и др.
Родители, которые уже получают пособие на ребенка в возрасте до 3 лет, продолжат получать его на прежних условиях до окончания периода оплаты. А вот на детей, рожденных в 2023 г., будет распространяться только новое единое пособие.
Напомню, что до 2020 г. ежемесячная компенсация по уходу за ребенком до 3 лет была фиксированной и составляла 50 руб. Сейчас это пособие отменено.
Кроме того, ранее закреплялось право на получение пособия по уходу за ребенком для малоимущих, но с нынешнего года появилось право использовать средства именно с материнского капитала. Ранее такую выплату могли назначить только на второго ребенка.
В связи с этим отмечу дополнительные гарантии для семьи, если отец находится на военной службе.
В таком случае семья имеет право на ежемесячное пособие на ребенка до 3 лет в размере 15 548 руб., на основании постановления Правительства от 30.01.2023 №119 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2023 г.».
Причем семья получит деньги, даже если ребенку исполнится 3 года раньше, чем отец завершит срочную службу.
Таким образом, сотрудник, имеющий ребенка до 3 лет, но который не является малоимущим, отныне не будет получать единое пособие по уходу за ребенком до трех лет от государства.