Какие сотрудники могут получать пособия по уходу за ребенком в 2023 году

Прежде всего напомним, что с 1 января 2023 г. вступила в силу ст.11.2 закона №256-ФЗ — о дополнительной поддержке семей с детьми. Эта статья дает право использовать материнский капитал для начисления пособий по уходу за ребенком.

То есть капитал можно направить на ежемесячную выплату на ребенка до достижения 3 лет, если среднедушевой доход в семье не превышает 2 прожиточных минимума в регионе проживания. При этом, принимая решение о выплате пособие, ведомство будет учитывать имеющееся в семье имущество и причины отсутствия заработка.

Например, в Москве прожиточный минимум в 2023 г. составляет 21 718 руб. Следовательно, если отец и мать вместе получают не более 43 436 рублей и не имеют большого количества недвижимости и имущества, то вправе получить единое пособие по уходу за ребенком.

Но теперь надо разобраться с понятием имущества: выплаты будут получать лишь те, у кого нет «лишней» недвижимости, по оценке государства. Проще говоря, у претендующих на выплату в собственности не должно быть больше одной квартиры, дома, дачи, машины и т.д.

Причину отсутствия заработка человек также должен обосновать. Необходимо доказать, что работник попал в бедственное положение не по своей вине. В числе уважительных причин могут быть лишь объективные факторы: беременность, уход за детьми, больным родственником, срочная служба, лечение и т.д.

Соответственно, ежемесячная выплата назначается в размере прожиточного минимума для детей в конкретном регионе.