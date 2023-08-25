Надо ли удерживать алименты с выплат при увольнении

Согласно перечню видов доходов (постановление Правительства от 02.11.2021 № 1908), удержание алиментов производится в т.ч. с материальной помощи, кроме единовременной матпомощи за счет бюджетных средств.

Если в заявлении работника не указано основание или причина выплаты материальной помощи, такую помощь признают доходом, с которого нужно удерживать алименты.

При смене места работы, организация, которая платит человеку зарплату, обязана возвратить судебному приставу его копию исполнительного документа не позднее следующего дня после выполнения требования по нему.

Если удержание алиментов проводилось на основании решения суда, компания должна в течение 3 дней сообщить судебному исполнителю о взыскании, увольнении данного сотрудника и его новом месте работы, если оно известно. Т.е. при увольнении работодатель обязан передать копию исполнительного документа судебному приставу в течение 3 дней после прекращения трудового договора.

С этого момента компания освобождается от обязанности удерживать и перечислять алименты по исполнительному листу.

Практики по удержанию алиментов с выплат при увольнении по фактически нет. Можно лишь предположить, что с материальной помощи алименты удержать все же надо. Для такого вывода есть 3 причины:

Материальная помощь является доходом, с которого платятся алименты, согласно вышеуказанному постановлению Правительства,

Если у компании после увольнения остался исполнительный лист, значит, она знала реквизиты для перечисления алиментов и имел возможность удержать их,

Практика в похожей ситуации: работодатели удерживают алименты при выплате премии после увольнения сотрудников.

Другими словами, чтобы исключить риски, алименты по исполнительному листу надо удерживать с выходного пособия, премии и материальной помощи при увольнении работника. А также, если при этом работодатель не уведомил и не вернул приставу исполнительный лист с информацией об увольнении и новом месте работы. В противном случае у компании появляются риски.

Прежде всего, штраф на основании ч.3 ст.17.14 КоАП:

на должностное лицо — до 20 тыс. рублей,

на компанию — до 100 тыс. рублей.

Причем штраф могут вынести за каждое нарушение, скажем, один — если не направить вовремя исполнительный документ, второй — если не выполнить требование документа (т.е. не удержать алименты).

Кроме того, получатель алиментов может обратиться в суд / приставам или в проверяющие органы. Хотя выиграет ли взыскатель суд — вопрос спорный.

Формально компания не является стороной отношений по алиментам, ведь задолженность после увольнения уже у самого бывшего сотрудника, а не у работодателя. И именно у него из-за выплаты при увольнении произошло обогащение, с которого он не перевел алименты. Причем такие решения встречаются и в судебной практике.

Между тем, если задолженность по алиментам взыскать с работника, появляется еще один небольшой риск.

Сам сотрудник может обратиться в суд за компенсацией морального вреда, т.к. ему пришлось выплачивать задолженность по алиментам, а в появлении этого долга он как бы не виноват.

Другими словами, безопаснее всего в похожей ситуации: удержать алименты из выплаты и перечислить их взыскателю.

Другой вариант — снять с себя обязательства, отправив приставу документы и информацию об увольнении/новом месте работы, чтобы сотрудник нес ответственность сам, а взыскателю также можно сообщить, какие выплаты были у бывшего сотрудника после увольнения.