Как понять, что ИФНС заинтересовалась вашим НДС

Конечно, НДС — основной фокус внимания налоговиков. Так будет всегда. Поэтому Клерк.Конференция не может пройти без этой темы.

ИФНС активно ведет контрольно-аналитическую работу по этому налогу. Простыми словами: инспекция ищет, к чему подкопаться и собирает доказательства, чтобы быть готовой к выездной проверке. Ниже пункты, которые помогут понять, что налоговая инспекция присматривается к Вашей компании.

Признаки контрольно-аналитической работы (КАР) по НДС

К вам приходят требования по конкретным сделкам с «проблемными» контрагентами за период до 3 лет.

К вашим контрагентам приходят аналогичные требования.

Вас и ваших контрагентов вызывают на допрос.

Вас вызывают на «рабочие совещания», где: рассказывают про «разрывы» по НДС; «побуждают» уточнить суммы НДС; угрожают выездной проверкой.



На Клерк.Конференции расскажу подробнее о каждом пункте.

Про Клерк.Конференцию Мероприятие пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Mariott, а также в онлайн-формате. Кроме меня будут еще несколько известных спикеров: расскажут про ЕНП, налоговые поправки, ФСБУ, сдачу отчетности. Конференция станет итоговым событием уходящего года — обсудим все боли бухгалтеров, все сложности, с которыми пришлось столкнуться в 2023 году, пути их преодоления и новшества-2024. Не пропустите! Купить онлайн-билет Если хотите прийти на очную встречу в Краснодара и пообщаться лично, ваша кнопка ниже Купить офлайн-билет

Когда есть реальные риски назначения выездной проверки при КАР

Вы начинаете «переезд» в другую налоговую, не устранив разрывы.

Вы начинаете ликвидацию компании.

Вы не предоставляете обоснованных пояснений или не «уточняетесь», когда у вас на квартал приходится разрывов на сумму более 1/8 от средних доначислений по выездным проверкам в ИФНС (риск назначения тематической выездной по НДС за период от квартала).

Когда вызовут на рабочие «совещания»

Процедура проведения комиссий по легализации налоговой базы по НДС отменена (письма ФНС № ЕД-4-15/14490@ от 25.07.2017, № БС-4-11/10881@ от 07.07.2020)

Но у ФНС есть право вызывать для дачи пояснений (подп. 4 п. 1 ст. 31 НК).

Поэтому рабочие совещания подпадают под эту норму.

О чем я еще расскажу на Клерк.Конференции

Мой блок выступления на Клерк.Конференции будет с 15-30 до 17-30. И вот о чем я расскажу:

Как работает система преданализа и побуждения к доплате НДС изнутри.

Кому в первую очередь назначают выездную проверку.

Как пройти проверку с наименьшими доначислениями.

Как оспорить результаты проверки.

Риски работы с самозанятыми.

Черные налоговые схемы, о которых стоить забыть.

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Такой масштабной отраслевой встречи, как мне рассказал сам Клерк, они еще не организовывали. Всех ждем!