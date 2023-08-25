Как понять, что ИФНС заинтересовалась вашим НДС

Конечно, НДС — основной фокус внимания налоговиков. Так будет всегда. Поэтому Клерк.Конференция не может пройти без этой темы.
ИФНС активно ведет контрольно-аналитическую работу по этому налогу. Простыми словами: инспекция ищет, к чему подкопаться и собирает доказательства, чтобы быть готовой к выездной проверке. Ниже пункты, которые помогут понять, что налоговая инспекция присматривается к Вашей компании.
Признаки контрольно-аналитической работы (КАР) по НДС
К вам приходят требования по конкретным сделкам с «проблемными» контрагентами за период до 3 лет.
К вашим контрагентам приходят аналогичные требования.
Вас и ваших контрагентов вызывают на допрос.
Вас вызывают на «рабочие совещания», где:
рассказывают про «разрывы» по НДС;
«побуждают» уточнить суммы НДС;
угрожают выездной проверкой.
На Клерк.Конференции расскажу подробнее о каждом пункте.
Про Клерк.Конференцию
Мероприятие пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Mariott, а также в онлайн-формате.
Кроме меня будут еще несколько известных спикеров: расскажут про ЕНП, налоговые поправки, ФСБУ, сдачу отчетности.
Конференция станет итоговым событием уходящего года — обсудим все боли бухгалтеров, все сложности, с которыми пришлось столкнуться в 2023 году, пути их преодоления и новшества-2024.
Не пропустите!
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Когда есть реальные риски назначения выездной проверки при КАР
Вы начинаете «переезд» в другую налоговую, не устранив разрывы.
Вы начинаете ликвидацию компании.
Вы не предоставляете обоснованных пояснений или не «уточняетесь», когда у вас на квартал приходится разрывов на сумму более 1/8 от средних доначислений по выездным проверкам в ИФНС (риск назначения тематической выездной по НДС за период от квартала).
Когда вызовут на рабочие «совещания»
Процедура проведения комиссий по легализации налоговой базы по НДС отменена (письма ФНС № ЕД-4-15/14490@ от 25.07.2017, № БС-4-11/10881@ от 07.07.2020)
Но у ФНС есть право вызывать для дачи пояснений (подп. 4 п. 1 ст. 31 НК).
Поэтому рабочие совещания подпадают под эту норму.
О чем я еще расскажу на Клерк.Конференции
Мой блок выступления на Клерк.Конференции будет с 15-30 до 17-30. И вот о чем я расскажу:
Как работает система преданализа и побуждения к доплате НДС изнутри.
Кому в первую очередь назначают выездную проверку.
Как пройти проверку с наименьшими доначислениями.
Как оспорить результаты проверки.
Риски работы с самозанятыми.
Черные налоговые схемы, о которых стоить забыть.