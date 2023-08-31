НДС не выделен в договоре: это будет иметь свои последствия. Доказано в суде

Доначисление НДС сверх цены могут признать неправомерным

Судебная практика допускает возможность увеличения цены сделки и дополнительного взыскания НДС с покупателя, если это согласовано обеими сторонами договора в соответствии со статьей 421 ГК либо предусмотрено нормативными правовыми актами.

Постановлением АС Уральского округа от 7 июля 2023 г. № Ф09-3718/23 судьи признали неправомерным доначисление НДС сверх цены реализованных услуг.

Организация не выделила в договоре с покупателем НДС. На этом основании инспекция доначислила налог сверх цены договора.

Налогоплательщик не согласился и обратился в суд.

Судьи его поддержали, отметив следующее.

По своей экономико-правовой природе НДС является косвенным налогом, который перелагается на конечного потребителя. Суммы, поступившие от покупателя к налогоплательщику, образуют экономический источник для перечисления НДС в бюджет. Это значит, что НДС является частью цены договора, подлежащей уплате со стороны покупателя.

Доначисление налога сверх цены договора недопустимо: это приводит к исчислению налога с дохода, который фактически не получен. А это не соответствует экономической сути НДС.

Соответственно, налог необходимо исчислять по расчетной ставке от цены, которая установлена в договоре. Вместе с тем ИФНС не представила доказательств, что в договорах были условия о невыделении НДС, поэтому проиграла (см. постановления АС Уральского округа от 7 июля 2023 г. № Ф09-3718/23, АС Западно-Сибирского округа от 8 апреля 2021 г. № Ф04-1/2021).

НДС могут признать неосновательным обогащением

Но вот пример того, как невыделение в договоре НДС в судебном споре помогло спасти деньги покупателя.

Об этом — в постановлении АС Уральского округа от 14 июля 2023 г. по делу № А76-40998/2021.

Суть спора. Компании заключили договор поставки. Цену товара в договоре установили без НДС, то есть налог нужно было исчислять сверх нее.

При расчетах за товар покупатель рассчитал НДС сверх цены и включил налог в сумму, которую перечислил поставщику.

Когда позднее товар признали некачественным, поставщик вернул деньги, но без НДС. Покупатель не согласился и обратился в суд, чтобы взыскать с поставщика налог как неосновательное обогащение.

Суд поддержал покупателя, исходя из порядка расчетов по НДС, установленного НК. Поставщик имеет право на вычет.

Покупатель, выступая потерпевшей стороной, обязан восстановить НДС. Поэтому с учетом возврата товара перечисленный налог — это неосновательное обогащение поставщика за счет покупателя. Его сумма подлежит возврату.