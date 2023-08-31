НДС

НДС не выделен в договоре: это будет иметь свои последствия. Доказано в суде

НДС является частью цены договора, подлежащей уплате со стороны покупателя. Именно эти суммы, поступившие от покупателя к налогоплательщику, образуют экономический источник для перечисления НДС в бюджет. Иногда стороны не выделяют в договорах НДС. Это не запрещено, но может иметь свои последствия, что подтверждает суд.

Версия для печати
НДС не выделен в договоре: это будет иметь свои последствия. Доказано в суде
Иллюстрация: freepik/freepik

Доначисление НДС сверх цены могут признать неправомерным

Судебная практика допускает возможность увеличения цены сделки и дополнительного взыскания НДС с покупателя, если это согласовано обеими сторонами договора в соответствии со статьей 421 ГК либо предусмотрено нормативными правовыми актами.

Постановлением АС Уральского округа от 7 июля 2023 г. № Ф09-3718/23 судьи признали неправомерным доначисление НДС сверх цены реализованных услуг.

Организация не выделила в договоре с покупателем НДС. На этом основании инспекция доначислила налог сверх цены договора.

Налогоплательщик не согласился и обратился в суд.

Судьи его поддержали, отметив следующее.

По своей экономико-правовой природе НДС является косвенным налогом, который перелагается на конечного потребителя. Суммы, поступившие от покупателя к налогоплательщику, образуют экономический источник для перечисления НДС в бюджет. Это значит, что НДС является частью цены договора, подлежащей уплате со стороны покупателя.

Доначисление налога сверх цены договора недопустимо: это приводит к исчислению налога с дохода, который фактически не получен. А это не соответствует экономической сути НДС.

Соответственно, налог необходимо исчислять по расчетной ставке от цены, которая установлена в договоре. Вместе с тем ИФНС не представила доказательств, что в договорах были условия о невыделении НДС, поэтому проиграла (см. постановления АС Уральского округа от 7 июля 2023 г. № Ф09-3718/23, АС Западно-Сибирского округа от 8 апреля 2021 г. № Ф04-1/2021).

НДС могут признать неосновательным обогащением

Но вот пример того, как невыделение в договоре НДС в судебном споре помогло спасти деньги покупателя.

Об этом — в постановлении АС Уральского округа от 14 июля 2023 г. по делу № А76-40998/2021.

Суть спора. Компании заключили договор поставки. Цену товара в договоре установили без НДС, то есть налог нужно было исчислять сверх нее.

При расчетах за товар покупатель рассчитал НДС сверх цены и включил налог в сумму, которую перечислил поставщику.

Когда позднее товар признали некачественным, поставщик вернул деньги, но без НДС. Покупатель не согласился и обратился в суд, чтобы взыскать с поставщика налог как неосновательное обогащение.

Суд поддержал покупателя, исходя из порядка расчетов по НДС, установленного НК. Поставщик имеет право на вычет.

Покупатель, выступая потерпевшей стороной, обязан восстановить НДС. Поэтому с учетом возврата товара перечисленный налог — это неосновательное обогащение поставщика за счет покупателя. Его сумма подлежит возврату.

ЕНП (единый налоговый платеж)

Даже если организация не платила авансы по земельному налогу, уведомления по ЕНП все равно надо сдать

Уведомление по ЕНП сдают о начисленных налогах, а не уплаченных. Если у компании нет денег на уплату налогов, их начисление все равно должно пройти по уведомлению.

Общество

Еда в Сербии. Рестораны, кафе, супермаркеты, рынки

Сербия — это не только исторический и культурный кладезь, но и страна, богатая разнообразием кулинарных традиций. Рассмотрим, каким образом путешественники и местные жители могут насладиться гастрономическими радостями в Сербии.

Еда в Сербии. Рестораны, кафе, супермаркеты, рынки

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Бухгалтеры

Событие, которого ждут все бухгалтеры страны! Клерк.Конференция 2023: топовые спикеры и 🔥 горячие темы по ЕНС, ФСБУ, налогам и отчетности за 9 месяцев

Хотите узнать все о ключевых изменениях в учете и налогах 2023 и 2024 года? Тогда добро пожаловать на первую Клерк.Конференцию. Обсудим самые актуальные темы, разберем непростые вопросы учета, в том числе по самым сложным ФСБУ «Аренда» и «Капитальные вложения», поможем правильно оптимизировать расходы и защититься при налоговых проверках.

Цифровой рубль

Страшилки про 31 августа: надо ли писать отказ на биометрию и цифровой рубль

Сегодня мне от подписчиков и знакомых пришло сразу 3 сообщения. Все связаны с сакральной датой 31 августа. Не только конец лета, но и почти что конец свободной жизни, цифровой концлагерь и прочее. Давайте разберемся с обоими шокирующими сценариями, о которых пишут соцсети в последние дни.

Страшилки про 31 августа: надо ли писать отказ на биометрию и цифровой рубль
Управленческий учет

Как бухгалтеру считать и анализировать рентабельность собственного капитала

Понять, насколько успешно компания получает отдачу от вложенного капитала, можно с помощью расчёта рентабельности собственного капитала (ROE). Для более качественного анализа надо понять, за счёт чего растёт показатель ROE. В этом поможет формула Дюпон.

Как бухгалтеру считать и анализировать рентабельность собственного капитала

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Налоги, взносы, пошлины

🔥 Не пропустите главное событие осени: «Клерк.Конференцию: ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизация, отчетность, проверки». Она пройдет уже 12 сентября!

Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии года для бухгалтеров «Клерк.Конференция». Она пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott и в онлайн-трансляции.

Карьера бухгалтера

Что делать, если друг стал вашим начальником. И чего стоит избегать, чтобы сохранить равновесие

Если проводите на работе много времени, то у вас там появляются друзья. Днем — обсуждаете рабочие проекты, по выходным — ходите в кино или на шашлыки, по вечерам — обсуждаете начальника за чашкой чая. А потом случается так, что «друга по работе» повышают — и он становится боссом. Разбираемся, как себя вести, чтобы сохранить и дружбу, и уважение остальных коллег — и продолжать строить успешную карьеру.

Что делать, если друг стал вашим начальником. И чего стоит избегать, чтобы сохранить равновесие

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Право

Новые поправки в закон позволят иметь доступ к личным данным без судебного решения

В МВД России разработали ряд поправок к ФЗ от 1995 года «Об оперативно-розыскной деятельности» (ОРМ). Предлагаемые изменения позволят силовикам иметь удаленный доступ к любой информации из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и с устройств граждан без решения суда.

Личные финансы

На сборы 13 944 руб. Депутаты хотят ввести ежегодные выплаты к 1 сентября для школьников

Размер такой поддержки может составить один прожиточный минимум для детей в России. Для этого понадобится 250 млрд рублей, которые депутаты хотят взять из фонда национального благосостояния. Чиновники уже предлагают учесть эту сумму при подготовке проекта федерального бюджета на 2024 г. и на плановый период 2025 г. и 2026 г.

На сборы 13 944 руб. Депутаты хотят ввести ежегодные выплаты к 1 сентября для школьников
Читать еще