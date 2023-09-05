ФНС обозначила три самых популярных нарушения блогеров.

К ним относятся искусственное разделение бизнеса, ошибки в налоговом учете, недоимки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), следует из ответа пресс-службы ФНС на вопросы РБК.

«Самые частые [налоговые нарушения блогеров] — это дробление бизнеса, некорректное отражение прибыли, неуплата НДФЛ», — перечислили в ведомстве.

При этом далеко не всегда блогеры намеренно уклоняются от уплаты налогов, считают в ФНС: зачастую нарушения происходят «просто по незнанию или недопониманию ответственности».

В частности, из-за резкого увеличения доходов человек может не успеть вовремя перейти на подходящий налоговый режим, указывают в службе.

«Доходы в блогосфере растут очень быстро. Нередко люди могут просто не успеть сориентироваться, что их прибыль сначала не укладывается в границы режима самозанятости, а затем переходит пороговые значения и для упрощенной системы налогообложения», — отметили в ФНС.

Кроме того, проблемы могут возникать из-за неправильного выбора бухгалтера. «Не сразу приходит понимание необходимости расширения штата сотрудников и обязательного найма бухгалтера. Выбор специалиста может оказаться неудачным, а ошибки тем временем накапливаются», — добавили в службе.

С начала марта 2023 года Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел в отношении известных российских блогеров. Все они оказались связаны с уклонением от уплаты налогов.

Так, Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, и ее супруг Артем Чекалин, по версии прокуратуры, не выплатили в государственную казну более 311 млн руб., Александра Митрошина — 120 млн руб., а автор «Марафона желаний» Елена Блиновская — 918 млн руб.

По версии следствия, блогеры использовали схему дробления бизнеса: когда размер выручки превысил допустимый лимит, они не перешли с льготных налоговых режимов на общую систему налогообложения, чтобы не платить предусмотренные в таком случае НК НДФЛ и НДС, и использовали аффилированные компании для вывода средств.

Митрошина предложила ФНС создать цифровую платформу для взаимодействия налоговиков с блогерами. Необходимость этого она объяснила тем, что большинство блогеров могут совершать грубые ошибки в ведении налогового учета «в силу низкой грамотности в этой области».

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