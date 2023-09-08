Проверка контрагентов

Мимикрия в бизнесе. Контрагент будет сотрудничать или только притворяется? 

Фауна российского бизнеса полна удивительных существ. Среди них дрейфующие «брошенки», делящиеся почкованием «однодневки», ООО в коконе реорганизации, наполовину поглощенные крупным бизнесом стартапы и слегка погрызенные налоговой ИП. 

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Мимикрия в бизнесе. Контрагент будет сотрудничать или только притворяется? 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Не встретить среди них мошенников — задача со звездочкой. Но это возможно, если знать секрет. Уже сейчас можно: 

  • Узнать, чего ожидать от сотрудничества с компанией или человеком, которых вы видите первый раз. 

  • Вычислить сомнительные компании сразу. Вести переговоры только с теми, кого вы уже проверили. А значит, сберечь нервы и время. 

  • Проверить контрагента за минуту! Бывает, что договор нужно заключить срочно. 

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Чтобы избежать многомиллионных убытков и претензий проверяющих, недостаточно просмотреть 5—10 бесплатных открытых реестров. 

Справиться с этой задачей поможет система проверки контрагентов «Ирбис». Она собирает максимум информации о физических и юридических лицах из открытых государственных источников.

Благодаря нейронной сети, система анализирует более 400 млн документов по всем регионам России за минуту, ищет связи людей и фирм, и составляет отчет. Вручную такое количество документов не перебрать.

Поставщик получил 3,2 млн аванса и исчез 

Обычно контрагентов оценивают по ЕГРЮЛ, арбитражу, финансовой успешности и хозяйственной деятельности. Но этих источников недостаточно, чтобы всесторонне оценить бизнес. 

Разберем пример, где заказчик пострадал от безответственного поставщика по госконтракту. И посмотрим какие факторы, могли предупредить о риске. 

Возможны совпадения с другими компаниями и персонами. 

В 2022 году «Научный центр неврологии» решил приобрести дорожку для реабилитации за 6,4 млн руб. Тендер выиграла компания «Страйкс». Тридцатого сентября договор заключили с авансом 3,2 млн руб. Но к первому декабря, как указано в решении об отказе, дорожку не привезли, а поставщик перестал брать трубку. 

Давайте сначала оценим контрагента в системе «Ирбис» по стандартным источникам и добавим к ним проверку учредителей как физических лиц и суды общей юрисдикции.

ООО «Страйкс» — действующая организация. Фирма создана за 9 месяцев до закупки и относится к «молодым», то есть о ней ничего нельзя сказать наверняка, и это рискованно. 

  • ЕГРЮЛ. Компания до сих пор действующая, предупреждений о недостоверности не было и нет. Руководитель и учредитель с момента создания не менялись.

  • Арбитраж. На момент заключения государственного контракта в арбитражных судах не было дел. Позже из арбитражных судов выяснится, что у «Страйкс» была банковская гарантия на момент заключения сделки. 

  • Финансовые показатели. Финансовые показатели как у молодого бизнеса — нулевые. Вероятно, контрагент представил справку о движении средств или другую подобную при заключении договора. 

  • Деятельность компании. ООО работает по основному ОКВЭД. В штате 0 человек, впрочем, цифра плавающая и для оптовой торговли большой штат не нужен. Уставной капитал 125 000 руб. — не минимальный.

Номинальный директор у руля 

Как же центр неврологии мог узнать, какой сюрприз готовит поставщик? В «Ирбисе» можно проверить на благонадежность не только юридических лиц, но и физических. В том числе изучить правовую активность учредителей и директоров перед заключением контракта.

Экспресс-отчет по учредителю «Страйкс» Мещеряковой С. обращает внимание на риски.

В дополнительной проверке нуждаются суды общей юрисдикции, арбитраж, налоги, залоги движимого имущества, реестр дисквалифицированных.

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Из экспресс-отчета можно перейти к полной проверке физлица

Отчет о физических лицах формируется по сегменту имен на всех полных тезок в выбранном регионе в соответствии со 152-ФЗ. Чтобы выявить, какие риски относятся к лицу, а какие — нет, нужно сопоставить данные разделов и по возможности задать вопросы при встрече. 

При переходе к развернутому отчету «Ирбис» построит предварительный индекс благонадежности по всем источникам. Практика показывает, что низкий индекс у учредителя — вестник сложностей при работе с компанией. Поэтому любое отклонение от 100% — повод внимательно проверить разделы отчета.  

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Признаки номинальности учредителя и директора компании ярко указывают на риск сотрудничества с поставщиком, даже если у самой компании пока таких признаков нет.

Суды общей юрисдикции при проверке физических лиц

Автоматическая проверка судов общей юрисдикции — новый уровень проверки контрагентов. 

На Мещерякову С. в арбитражных судах ничего подходящего нет. 

В судах общей юрисдикции на полную тезку есть ст. 158 ч. 2 УК в 2008 году — кража с причинением значительного ущерба. На тезку по фамилии и инициалам ст. 228 ч. 2 УК в 2015 году — незаконное приобретение, хранение и т. д. наркотиков в крупном размере. Относится ли это к учредителю, нужно уточнить.

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Фильтры сортируют дела по статьям и видам судебного производства

 Система «Ирбис» дает доступ к 400 млн судебных дел, сюда входят: 

  • ГАС РФ «Правосудие». 

  • Арбитражные суды. 

  • Мировые суды. 

  • Мосгорсуд.

  • Апелляционные суды. 

  • Кассационные суды.

  • Районные суды.

  • Конституционный суд.

У многих дел есть тексты решения. Достаточно один раз ввести данные, и система сама проверит все источники. 

Приглашаем изучить контрагентов как физических лиц на бесплатной 15-минутной презентации.

Проверить контрагентов в «Ирбис»

Госконтракты по 44-ФЗ — ценный источник информации

В «Ирбис» можно увидеть целиком историю с реабилитационной дорожкой. В разделе «Государственные контракты» доступна информация, была ли компания заказчиком или поставщиком, участвовала ли в закупках. Нужный контракт доступен в системе. В карточке больше сведений о нем. 

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Раздел отражает данные «ЕИС Закупки»

У «Страйкс» заключен один госконтракт на 6 463 520 руб. Если закупка только одна, стоит ее изучить, ведь часть компаний создается специально для участия в тендере с последующим выводом средств. 

Получим больше подробностей, кликнув на ссылку «Перейти в источник». 

«ЕИС Закупки» показывает, что договор со «Страйксом» был расторгнут. Есть ряд ситуаций, когда заказчик может разорвать договор в одностороннем порядке и выбрать другого исполнителя. Чтобы узнать больше, в разделе «Электронные документы» скачиваем файл «Решение об одностороннем отказе». Там есть подробности:

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Теперь вернемся в «Ирбис», и посмотрим, чем эта история обернулась для «Страйкс». Вот общий отчет о компании. В нем несколько предупреждений. 

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Экспресс-отчет кратко отражает данные разделов

ООО попало в Реестр недобросовестных поставщиков через 20 дней после решения об одностороннем отказе. Заметьте, в декабре 2024 года его уже могут исключить из реестра. И при проверке нужно будет опираться на другие источники. 

Общая сумма в арбитражном суде у «Страйкса» 7 592 300 руб. за полгода. Компания отвечает перед тремя банками, департаментом продовольствия и, конечно, перед «Научным центром неврологии», который не получил реабилитационную дорожку. 

Высокодоходный бизнес привлекателен для любителей легких денег. 7 млн руб. невозвратных убытков в арбитражных судах — «доход» неблагонадежных поставщиков всего за месяц. При этом затрат у них было минимум: на ЭДО, ЭЦП, госпошлины и другие административные издержки. 

Подобные компании будут возникать и дальше. Нужно уметь определить их среди контрагентов. Запросите бесплатную презентацию и получите 10 проверок в подарок. 

Проверить контрагентов в «Ирбис»

«Ирбис» — автоматическая проверка физических, юридических лиц и недвижимости в рамках 152-ФЗ. Входит в Реестр российского ПО. 

В «Ирбис» можно проверить платежеспособность контрагента, оценить наличие ресурсов и риск неисполнения обязательств. Такая проверка покажет, что вы провели глубокое исследование деятельности контрагента, и сэкономит время. На тщательное изучение одного контрагента достаточно 15 минут.

Чтобы узнать больше, свяжитесь с компанией «Ирбис Аналитика»: 

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Фауна российского бизнеса полна удивительных существ. Среди них дрейфующие «брошенки», делящиеся почкованием «однодневки», ООО в коконе реорганизации, наполовину поглощенные крупным бизнесом стартапы и слегка погрызенные налоговой ИП. 

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