Мимикрия в бизнесе. Контрагент будет сотрудничать или только притворяется? 

Не встретить среди них мошенников — задача со звездочкой. Но это возможно, если знать секрет. Уже сейчас можно:

Узнать , чего ожидать от сотрудничества с компанией или человеком, которых вы видите первый раз.

Вычислить сомнительные компании сразу. Вести переговоры только с теми, кого вы уже проверили. А значит, сберечь нервы и время.

Проверить контрагента за минуту! Бывает, что договор нужно заключить срочно.

Чтобы избежать многомиллионных убытков и претензий проверяющих, недостаточно просмотреть 5—10 бесплатных открытых реестров.

Справиться с этой задачей поможет система проверки контрагентов «Ирбис». Она собирает максимум информации о физических и юридических лицах из открытых государственных источников.

Благодаря нейронной сети, система анализирует более 400 млн документов по всем регионам России за минуту, ищет связи людей и фирм, и составляет отчет. Вручную такое количество документов не перебрать.

Поставщик получил 3,2 млн аванса и исчез

Обычно контрагентов оценивают по ЕГРЮЛ, арбитражу, финансовой успешности и хозяйственной деятельности. Но этих источников недостаточно, чтобы всесторонне оценить бизнес.

Разберем пример, где заказчик пострадал от безответственного поставщика по госконтракту. И посмотрим какие факторы, могли предупредить о риске.

Возможны совпадения с другими компаниями и персонами.

В 2022 году «Научный центр неврологии» решил приобрести дорожку для реабилитации за 6,4 млн руб. Тендер выиграла компания «Страйкс». Тридцатого сентября договор заключили с авансом 3,2 млн руб. Но к первому декабря, как указано в решении об отказе, дорожку не привезли, а поставщик перестал брать трубку.

Давайте сначала оценим контрагента в системе «Ирбис» по стандартным источникам и добавим к ним проверку учредителей как физических лиц и суды общей юрисдикции.

ООО «Страйкс» — действующая организация. Фирма создана за 9 месяцев до закупки и относится к «молодым», то есть о ней ничего нельзя сказать наверняка, и это рискованно.

ЕГРЮЛ. Компания до сих пор действующая, предупреждений о недостоверности не было и нет. Руководитель и учредитель с момента создания не менялись.

Арбитраж. На момент заключения государственного контракта в арбитражных судах не было дел. Позже из арбитражных судов выяснится, что у «Страйкс» была банковская гарантия на момент заключения сделки.

Финансовые показатели. Финансовые показатели как у молодого бизнеса — нулевые. Вероятно, контрагент представил справку о движении средств или другую подобную при заключении договора.

Деятельность компании. ООО работает по основному ОКВЭД. В штате 0 человек, впрочем, цифра плавающая и для оптовой торговли большой штат не нужен. Уставной капитал 125 000 руб. — не минимальный.

Номинальный директор у руля

Как же центр неврологии мог узнать, какой сюрприз готовит поставщик? В «Ирбисе» можно проверить на благонадежность не только юридических лиц, но и физических. В том числе изучить правовую активность учредителей и директоров перед заключением контракта.

Экспресс-отчет по учредителю «Страйкс» Мещеряковой С. обращает внимание на риски.

В дополнительной проверке нуждаются суды общей юрисдикции, арбитраж, налоги, залоги движимого имущества, реестр дисквалифицированных.

Из экспресс-отчета можно перейти к полной проверке физлица

Отчет о физических лицах формируется по сегменту имен на всех полных тезок в выбранном регионе в соответствии со 152-ФЗ. Чтобы выявить, какие риски относятся к лицу, а какие — нет, нужно сопоставить данные разделов и по возможности задать вопросы при встрече.

При переходе к развернутому отчету «Ирбис» построит предварительный индекс благонадежности по всем источникам. Практика показывает, что низкий индекс у учредителя — вестник сложностей при работе с компанией. Поэтому любое отклонение от 100% — повод внимательно проверить разделы отчета.

Признаки номинальности учредителя и директора компании ярко указывают на риск сотрудничества с поставщиком, даже если у самой компании пока таких признаков нет.

Суды общей юрисдикции при проверке физических лиц

Автоматическая проверка судов общей юрисдикции — новый уровень проверки контрагентов.

На Мещерякову С. в арбитражных судах ничего подходящего нет.

В судах общей юрисдикции на полную тезку есть ст. 158 ч. 2 УК в 2008 году — кража с причинением значительного ущерба. На тезку по фамилии и инициалам ст. 228 ч. 2 УК в 2015 году — незаконное приобретение, хранение и т. д. наркотиков в крупном размере. Относится ли это к учредителю, нужно уточнить.

Фильтры сортируют дела по статьям и видам судебного производства

Система «Ирбис» дает доступ к 400 млн судебных дел, сюда входят:

ГАС РФ «Правосудие».

Арбитражные суды.

Мировые суды.

Мосгорсуд.

Апелляционные суды.

Кассационные суды.

Районные суды.

Конституционный суд.

У многих дел есть тексты решения. Достаточно один раз ввести данные, и система сама проверит все источники.

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Госконтракты по 44-ФЗ — ценный источник информации

В «Ирбис» можно увидеть целиком историю с реабилитационной дорожкой. В разделе «Государственные контракты» доступна информация, была ли компания заказчиком или поставщиком, участвовала ли в закупках. Нужный контракт доступен в системе. В карточке больше сведений о нем.

Раздел отражает данные «ЕИС Закупки»

У «Страйкс» заключен один госконтракт на 6 463 520 руб. Если закупка только одна, стоит ее изучить, ведь часть компаний создается специально для участия в тендере с последующим выводом средств.

Получим больше подробностей, кликнув на ссылку «Перейти в источник».

«ЕИС Закупки» показывает, что договор со «Страйксом» был расторгнут. Есть ряд ситуаций, когда заказчик может разорвать договор в одностороннем порядке и выбрать другого исполнителя. Чтобы узнать больше, в разделе «Электронные документы» скачиваем файл «Решение об одностороннем отказе». Там есть подробности:

Теперь вернемся в «Ирбис», и посмотрим, чем эта история обернулась для «Страйкс». Вот общий отчет о компании. В нем несколько предупреждений.

Экспресс-отчет кратко отражает данные разделов

ООО попало в Реестр недобросовестных поставщиков через 20 дней после решения об одностороннем отказе. Заметьте, в декабре 2024 года его уже могут исключить из реестра. И при проверке нужно будет опираться на другие источники.

Общая сумма в арбитражном суде у «Страйкса» 7 592 300 руб. за полгода. Компания отвечает перед тремя банками, департаментом продовольствия и, конечно, перед «Научным центром неврологии», который не получил реабилитационную дорожку.

Высокодоходный бизнес привлекателен для любителей легких денег. 7 млн руб. невозвратных убытков в арбитражных судах — «доход» неблагонадежных поставщиков всего за месяц. При этом затрат у них было минимум: на ЭДО, ЭЦП, госпошлины и другие административные издержки.

Подобные компании будут возникать и дальше. Нужно уметь определить их среди контрагентов. Запросите бесплатную презентацию и получите 10 проверок в подарок. Проверить контрагентов в «Ирбис»

«Ирбис» — автоматическая проверка физических, юридических лиц и недвижимости в рамках 152-ФЗ. Входит в Реестр российского ПО.

В «Ирбис» можно проверить платежеспособность контрагента, оценить наличие ресурсов и риск неисполнения обязательств. Такая проверка покажет, что вы провели глубокое исследование деятельности контрагента, и сэкономит время. На тщательное изучение одного контрагента достаточно 15 минут.

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