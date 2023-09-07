Как выдавать СИЗ с 1 сентября 2023: новые правила

Чем руководствоваться

С 01.09.2023 и до осени 2029 года Правила обеспечения персонала средствами личной защиты и смывающими средствами (далее также — смывами) закреплены приказом Минтруда от 29.10.2021 № 766н (далее — Приказ 766н). В свою очередь Единые типовые нормы их предоставления установлены приказом от той же даты № 767н (далее — Приказ 767н).

Основное новшество в том, что эти приказы ввели новый подход к обеспечению работников СИЗ и смывами. Теперь выполнение руководством этой обязанности в том или ином объеме привязали к следующим опциям:

есть (если да, то какие именно) или нет вредные и/или опасные воздействия на рабочем месте;

итоги специальной оценки условий труда;

результат оценки рисков по профессии;

какова позиция первичной ячейки профсоюза или иного полномочного представительного органа работников (если есть).

В частности, с учётом этих моментов руководителю нужно утвердить на предприятии отдельным документом нормы выдачи СИЗ (про его форму см. далее).

Одновременно перестали действовать:

Правила от 2009 года предоставления всех видов СИЗ № 290н;

Стандарт от 2010 года безопасности труда по смывам из приказа № 1122н.

Однако действует переходный период: до самого конца 2024 года можно выдавать СИЗ по прошлым типовым нормам. То есть не нужно резко подстраиваться под новые. Такое решение остаётся за работодателем. На это также обратил внимание Минтруд в письме № 15-2/ООГ-3647.

Отметим, что положения Приказов 766н и 767н обязательны для всех категорий работодателей (юрлица, ИП, физлица, коммерческие и госструктуры) и работников.

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Нормы выдачи СИЗ

Приказ 767н установил в своих длинных таблицах, что именно и сколько нужно выдавать работникам, на какой период. При этом все нормы он разделил на 3 вида.

В зависимости от профессии/должности

Это Приложение № 1.

В данной таблице перечислены 5357 видов профессий и должностей, которым положены при работе СИЗ. Например, одних сварщиков аж 19.

В основном нормы выдачи СИЗ (одежда, обувь и др. средства) рассчитаны на 1 год их носки или использования. Однако встречаются и другие варианты.

Их могут выдать:

на 2 года;

согласно документам изготовителя;

пока не износятся.

По опасностям, которые есть на производстве

В зависимости от этого фактора СИЗ выдают согласно Приложению № 2 к Приказу 767н.

В данной таблице приведено 20 видов опасностей. Это:

те, которые официально зафиксированы на предприятии и несут угрозу жизни и здоровью персонала;

факторы внешней среды или рабочего процесса, могущие привести к травме или профзаболеванию.

Причем в таблице также указаны СИЗ, которые нужно предоставлять по итогам оценки рисков для конкретной профессии рабочих. То есть сверх уже выданного ранее обязательного минимума СИЗ.

Для защиты кожи и смывы

Эти нормы выдачи поделены на 2 вида — по типу загрязнений на производстве и виду работ. Они отражены в Приложении № 3 к Приказу 767н.

Какие-то из них защищают кожу, другие очищают, а третьи восстанавливают.

Как предоставлять СИЗ

Приказ 766н помимо общих обязательных правил обеспечения СИЗ охватывает все стадии их предоставления — есть ли надобность, выбор того или иного средства, как организовать закупку, выдача, замена, как использовать, хранить и ухаживать, что делать с отслужившими СИЗ.

Также документ закрепил рекомендуемые Минтрудом формы:

норм выдачи СИЗ на конкретном предприятии (Приложение № 1):

личной карточки учета выдачи СИЗ (Приложение № 2);

карточки учёта для дежурных СИЗ (Приложение № 3).

Как известно, территория России охватывает несколько климатических поясов. Поэтому выданная для работы в холодных условиях спецодежда и обувь объективно служат разное количество лет в зависимости от пояса. Чтобы снять спорные моменты, Приложение № 4 к Приказу 766н приводит таблицу с предельными сроками ношения таких СИЗ. Вот она:

Кто платит

Все вопросы, связанные с СИЗ — от покупки до утилизации — решаются за счет только финансов работодателя (п. 3 Приказа 766н).

При этом можно заключить договор об обеспечении сотрудников СИЗ с фирмой, которая специализируется на этом.

На территории предприятия, где есть основания для выдачи СИЗ и смывов, могут выполнять работы сотрудники сторонних подрядчиков. Тогда расходы на выдачу им СИЗ несет их работодатель. Он же отвечает за учет, уход и ремонт таких защитных средств (п. 51 и 52 Приказа 766н).

За что отвечает работодатель

Он несет ответственность за решение следующих вопросов:

нужны ли СИЗ;

какие выбрать;

своевременность и полноту выдачи;

организацию контроля за правильностью использования работниками;

хранение, уход и когда закончить использование.

Состав прав и обязанностей нанимателя по части обеспечения СИЗ приведён в разд. II Приказа 766н.

Помимо норм выдачи СИЗ как отдельного документа должен быть обязательный по предприятию акт-распоряжение, регламентирующий:

порядок обеспечения работников СИЗ и смывами (для малого бизнеса этот документ не обязателен к принятию);

разделение обязанностей и ответственности должностных лиц за все этапы обеспечения СИЗ и смывами — с учетом особенностей структуры управления предприятием.

Нормы выдачи СИЗ и учет этого можно вести в электронном виде.

Работникам нужно объяснить правила использования СИЗ. Причем не обязательно делать это именно в форме обучения или инструктажа. Можно и проще.

В свою очередь обязанности работника в отношении СИЗ перечислены в разд. III Приказа 766н. В частности, он должен сообщать руководству (срок не указан) о том, что СИЗ потеряно, сломалось, стало грязным и т. п.