Как выдавать СИЗ с 1 сентября 2023: новые правила

Чем руководствоваться
С 01.09.2023 и до осени 2029 года Правила обеспечения персонала средствами личной защиты и смывающими средствами (далее также — смывами) закреплены приказом Минтруда от 29.10.2021 № 766н (далее — Приказ 766н). В свою очередь Единые типовые нормы их предоставления установлены приказом от той же даты № 767н (далее — Приказ 767н).
Основное новшество в том, что эти приказы ввели новый подход к обеспечению работников СИЗ и смывами. Теперь выполнение руководством этой обязанности в том или ином объеме привязали к следующим опциям:
есть (если да, то какие именно) или нет вредные и/или опасные воздействия на рабочем месте;
итоги специальной оценки условий труда;
результат оценки рисков по профессии;
какова позиция первичной ячейки профсоюза или иного полномочного представительного органа работников (если есть).
В частности, с учётом этих моментов руководителю нужно утвердить на предприятии отдельным документом нормы выдачи СИЗ (про его форму см. далее).
Одновременно перестали действовать:
Правила от 2009 года предоставления всех видов СИЗ № 290н;
Стандарт от 2010 года безопасности труда по смывам из приказа № 1122н.
Однако действует переходный период: до самого конца 2024 года можно выдавать СИЗ по прошлым типовым нормам. То есть не нужно резко подстраиваться под новые. Такое решение остаётся за работодателем. На это также обратил внимание Минтруд в письме № 15-2/ООГ-3647.
Отметим, что положения Приказов 766н и 767н обязательны для всех категорий работодателей (юрлица, ИП, физлица, коммерческие и госструктуры) и работников.
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Нормы выдачи СИЗ
Приказ 767н установил в своих длинных таблицах, что именно и сколько нужно выдавать работникам, на какой период. При этом все нормы он разделил на 3 вида.
В зависимости от профессии/должности
Это Приложение № 1.
В данной таблице перечислены 5357 видов профессий и должностей, которым положены при работе СИЗ. Например, одних сварщиков аж 19.
В основном нормы выдачи СИЗ (одежда, обувь и др. средства) рассчитаны на 1 год их носки или использования. Однако встречаются и другие варианты.
Их могут выдать:
на 2 года;
согласно документам изготовителя;
пока не износятся.
По опасностям, которые есть на производстве
В зависимости от этого фактора СИЗ выдают согласно Приложению № 2 к Приказу 767н.
В данной таблице приведено 20 видов опасностей. Это:
те, которые официально зафиксированы на предприятии и несут угрозу жизни и здоровью персонала;
факторы внешней среды или рабочего процесса, могущие привести к травме или профзаболеванию.
Причем в таблице также указаны СИЗ, которые нужно предоставлять по итогам оценки рисков для конкретной профессии рабочих. То есть сверх уже выданного ранее обязательного минимума СИЗ.
Для защиты кожи и смывы
Эти нормы выдачи поделены на 2 вида — по типу загрязнений на производстве и виду работ. Они отражены в Приложении № 3 к Приказу 767н.
Какие-то из них защищают кожу, другие очищают, а третьи восстанавливают.
Как предоставлять СИЗ
Приказ 766н помимо общих обязательных правил обеспечения СИЗ охватывает все стадии их предоставления — есть ли надобность, выбор того или иного средства, как организовать закупку, выдача, замена, как использовать, хранить и ухаживать, что делать с отслужившими СИЗ.
Также документ закрепил рекомендуемые Минтрудом формы:
норм выдачи СИЗ на конкретном предприятии (Приложение № 1):
личной карточки учета выдачи СИЗ (Приложение № 2);
карточки учёта для дежурных СИЗ (Приложение № 3).
Как известно, территория России охватывает несколько климатических поясов. Поэтому выданная для работы в холодных условиях спецодежда и обувь объективно служат разное количество лет в зависимости от пояса. Чтобы снять спорные моменты, Приложение № 4 к Приказу 766н приводит таблицу с предельными сроками ношения таких СИЗ. Вот она:
Кто платит
Все вопросы, связанные с СИЗ — от покупки до утилизации — решаются за счет только финансов работодателя (п. 3 Приказа 766н).
При этом можно заключить договор об обеспечении сотрудников СИЗ с фирмой, которая специализируется на этом.
На территории предприятия, где есть основания для выдачи СИЗ и смывов, могут выполнять работы сотрудники сторонних подрядчиков. Тогда расходы на выдачу им СИЗ несет их работодатель. Он же отвечает за учет, уход и ремонт таких защитных средств (п. 51 и 52 Приказа 766н).
За что отвечает работодатель
Он несет ответственность за решение следующих вопросов:
нужны ли СИЗ;
какие выбрать;
своевременность и полноту выдачи;
организацию контроля за правильностью использования работниками;
хранение, уход и когда закончить использование.
Состав прав и обязанностей нанимателя по части обеспечения СИЗ приведён в разд. II Приказа 766н.
Помимо норм выдачи СИЗ как отдельного документа должен быть обязательный по предприятию акт-распоряжение, регламентирующий:
порядок обеспечения работников СИЗ и смывами (для малого бизнеса этот документ не обязателен к принятию);
разделение обязанностей и ответственности должностных лиц за все этапы обеспечения СИЗ и смывами — с учетом особенностей структуры управления предприятием.
Нормы выдачи СИЗ и учет этого можно вести в электронном виде.
Работникам нужно объяснить правила использования СИЗ. Причем не обязательно делать это именно в форме обучения или инструктажа. Можно и проще.
В свою очередь обязанности работника в отношении СИЗ перечислены в разд. III Приказа 766н. В частности, он должен сообщать руководству (срок не указан) о том, что СИЗ потеряно, сломалось, стало грязным и т. п.