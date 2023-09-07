Охрана труда

Как выдавать СИЗ с 1 сентября 2023: новые правила

Одна из основных обязанностей работодателей по ТК — бесплатно выдавать сотрудникам, кому это положено в силу закона, смывающие средства и для индивидуальной защиты во время выполнения трудовых функций. Важно знать, что на этот счёт действуют 2 новых регламента: это приказ Минтруда № 766н и 767н с Правилами обеспечения работников и Едиными типовыми нормами выдачи СИЗ с 1 сентября 2023 года. Новые правила, как теперь их выдавать, и другие нюансы узнаете из статьи.

Версия для печати
Как выдавать СИЗ с 1 сентября 2023: новые правила
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Чем руководствоваться

С 01.09.2023 и до осени 2029 года Правила обеспечения персонала средствами личной защиты и смывающими средствами (далее также — смывами) закреплены приказом Минтруда от 29.10.2021 № 766н (далее — Приказ 766н). В свою очередь Единые типовые нормы их предоставления установлены приказом от той же даты № 767н (далее — Приказ 767н).

Основное новшество в том, что эти приказы ввели новый подход к обеспечению работников СИЗ и смывами. Теперь выполнение руководством этой обязанности в том или ином объеме привязали к следующим опциям:

  • есть (если да, то какие именно) или нет вредные и/или опасные воздействия на рабочем месте;

  • итоги специальной оценки условий труда;

  • результат оценки рисков по профессии;

  • какова позиция первичной ячейки профсоюза или иного полномочного представительного органа работников (если есть).

В частности, с учётом этих моментов руководителю нужно утвердить на предприятии отдельным документом нормы выдачи СИЗ (про его форму см. далее).

Одновременно перестали действовать:

  • Правила от 2009 года предоставления всех видов СИЗ № 290н;

  • Стандарт от 2010 года безопасности труда по смывам из приказа № 1122н.

Однако действует переходный период: до самого конца 2024 года можно выдавать СИЗ по прошлым типовым нормам. То есть не нужно резко подстраиваться под новые. Такое решение остаётся за работодателем. На это также обратил внимание Минтруд в письме № 15-2/ООГ-3647.

Отметим, что положения Приказов 766н и 767н обязательны для всех категорий работодателей (юрлица, ИП, физлица, коммерческие и госструктуры) и работников.

Что делать, если сотрудник получил производственную травму в 2023 году: как посчитать компенсацию, штрафы — узнаете здесь.

Нормы выдачи СИЗ

Приказ 767н установил в своих длинных таблицах, что именно и сколько нужно выдавать работникам, на какой период. При этом все нормы он разделил на 3 вида.

В зависимости от профессии/должности

Это Приложение № 1.

image.png

В данной таблице перечислены 5357 видов профессий и должностей, которым положены при работе СИЗ. Например, одних сварщиков аж 19.

В основном нормы выдачи СИЗ (одежда, обувь и др. средства) рассчитаны на 1 год их носки или использования. Однако встречаются и другие варианты.

Их могут выдать:

  • на 2 года;

  • согласно документам изготовителя;

  • пока не износятся.

По опасностям, которые есть на производстве

В зависимости от этого фактора СИЗ выдают согласно Приложению № 2 к Приказу 767н.

image.png

В данной таблице приведено 20 видов опасностей. Это:

  • те, которые официально зафиксированы на предприятии и несут угрозу жизни и здоровью персонала;

  • факторы внешней среды или рабочего процесса, могущие привести к травме или профзаболеванию.

Причем в таблице также указаны СИЗ, которые нужно предоставлять по итогам оценки рисков для конкретной профессии рабочих. То есть сверх уже выданного ранее обязательного минимума СИЗ.

Для защиты кожи и смывы

Эти нормы выдачи поделены на 2 вида — по типу загрязнений на производстве и виду работ. Они отражены в Приложении № 3 к Приказу 767н.

Какие-то из них защищают кожу, другие очищают, а третьи восстанавливают.

image.png
image.png

Как предоставлять СИЗ

Приказ 766н помимо общих обязательных правил обеспечения СИЗ охватывает все стадии их предоставления — есть ли надобность, выбор того или иного средства, как организовать закупку, выдача, замена, как использовать, хранить и ухаживать, что делать с отслужившими СИЗ.

Также документ закрепил рекомендуемые Минтрудом формы:

image.png

Как известно, территория России охватывает несколько климатических поясов. Поэтому выданная для работы в холодных условиях спецодежда и обувь объективно служат разное количество лет в зависимости от пояса. Чтобы снять спорные моменты, Приложение № 4 к Приказу 766н приводит таблицу с предельными сроками ношения таких СИЗ. Вот она:

image.png

Кто платит

Все вопросы, связанные с СИЗ — от покупки до утилизации — решаются за счет только финансов работодателя (п. 3 Приказа 766н).

При этом можно заключить договор об обеспечении сотрудников СИЗ с фирмой, которая специализируется на этом.

На территории предприятия, где есть основания для выдачи СИЗ и смывов, могут выполнять работы сотрудники сторонних подрядчиков. Тогда расходы на выдачу им СИЗ несет их работодатель. Он же отвечает за учет, уход и ремонт таких защитных средств (п. 51 и 52 Приказа 766н).

За что отвечает работодатель

Он несет ответственность за решение следующих вопросов:

  • нужны ли СИЗ;

  • какие выбрать;

  • своевременность и полноту выдачи;

  • организацию контроля за правильностью использования работниками;

  • хранение, уход и когда закончить использование.

Состав прав и обязанностей нанимателя по части обеспечения СИЗ приведён в разд. II Приказа 766н.

Помимо норм выдачи СИЗ как отдельного документа должен быть обязательный по предприятию акт-распоряжение, регламентирующий:

  • порядок обеспечения работников СИЗ и смывами (для малого бизнеса этот документ не обязателен к принятию);

  • разделение обязанностей и ответственности должностных лиц за все этапы обеспечения СИЗ и смывами — с учетом особенностей структуры управления предприятием.

Нормы выдачи СИЗ и учет этого можно вести в электронном виде.

Работникам нужно объяснить правила использования СИЗ. Причем не обязательно делать это именно в форме обучения или инструктажа. Можно и проще.

В свою очередь обязанности работника в отношении СИЗ перечислены в разд. III Приказа 766н. В частности, он должен сообщать руководству (срок не указан) о том, что СИЗ потеряно, сломалось, стало грязным и т. п.

Кадровый учет

Перевод сотрудника на другую должность: образец приказа

Оформление трудового договора входит в непременные условия трудоустройства в соответствии с законодательством. ТК в ст. 57 требует указания должности, специальности или вида выполняемой деятельности. При наличии определенных условий, работодатель может изменить существующее положение. Для законного оформления необходим приказ администрации, выполненный в закрепленной или произвольной форме, о переводе работника на другую должность.

Перевод сотрудника на другую должность: образец приказа
Имущественный вычет

Как вам новость? Россияне могут остаться без налоговых вычетов при покупки квартиры

Минстрой оценит, нужно ли сохранять в стране налоговые вычеты на покупку жилья. Ведомство уже утвердило методику оценки эффективности налоговых вычетов. На ее основе власти будут делать выводы, нужна ли в дальнейшем эта налоговая льгота или же адресные субсидии нуждающимся более эффективны. А еще в статье инструкция, как получить вычет сейчас.

Как вам новость? Россияне могут остаться без налоговых вычетов при покупки квартиры

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Ведение бизнеса

ОФД: личный кабинет и сервисы для бизнеса

Ежегодные исследования рынка операторов ОФД показывают, что такие организации уже давно выбирают не столько по надежности передачи чеков регулятору, сколько по наличию и качеству дополнительных услуг. Рассмотрим, какие из них наиболее полезны для руководителя и бухгалтера, помогают ускорить работу, избежать ошибок и решить другие вопросы.

ОФД: личный кабинет и сервисы для бизнеса
Судебная практика по налоговым спорам

Верховный суд: владельцы компаний-банкротов не должны платить всю сумму начисленных недоимок

При банкротстве компаний есть риск, что сумма взыскания задолженности может быть завышена. Суды незаконно игнорируют требование бизнесменов на проведение «налоговой реконструкции».

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
НДФЛ

Новые налоги на удаленных работников в другой стране

В июле этого года были внесены существенные поправки в НК в части НДФЛ. Изменения касаются порядка налогообложения зарплат работников и вознаграждения физлиц по ГПХ, проживающих за пределами РФ. Поэтому компаниям, работающим с ними, следует изучить поправки подробнее.

Новые налоги на удаленных работников в другой стране

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Бухгалтеры

Событие, которого ждут все бухгалтеры страны! Клерк.Конференция 2023: топовые спикеры и 🔥 горячие темы по ЕНС, ФСБУ, налогам и отчетности за 9 месяцев

Хотите узнать все о ключевых изменениях в учете и налогах 2023 и 2024 года? Тогда добро пожаловать на первую Клерк.Конференцию. Обсудим самые актуальные темы, разберем непростые вопросы учета, в том числе по самым сложным ФСБУ «Аренда» и «Капитальные вложения», поможем правильно оптимизировать расходы и защититься при налоговых проверках.

Налоги, взносы, пошлины

🍁12 сентября «клерки» со всей страны встречаются на конференции. Главные темы: ЕНС и ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, налоговая оптимизация, отчетность за 9 месяцев, проверки

Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии года для бухгалтеров «Клерк.Конференция». Она пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott офлайн и в онлайн-трансляции. Мы пригласили топ-экспертов и составили не только рабочую, но и развлекательную программу для всех участников. Обещаем, скучно не будет!

Читать еще