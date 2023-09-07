Ставки по вкладам резко выросли: когда выгодно переоформить депозит

Новый вклад лучше, чем старый?

В настоящее время банки предлагают разместить средства под 10, 11 и даже 12% годовых. Тем, у кого деньги просто лежали в тумбочке, принять решение довольно просто — сравниваешь условия и открываешь депозит. Но как поступить тем, у кого вклад уже был открыт, но условия гораздо скромнее сегодняшних?

Раздумывая над ответом на этот вопрос, стоит в первую очередь обратить внимание на срок действия депозита.

Если вклад свежий, например был открыт всего пару недель назад, то переложить деньги будет выгоднее, даже с учетом потери доходности за досрочное расторжение договора с банком. Если же вкладу, к примеру, 11 месяцев, а срок его действия — год, то лучше подождать закрытия и уже после этого распорядиться деньгами.

Для того чтобы точно понять, что выгоднее — держать старый депозит или переложить деньги на новый, нужно провести расчеты.

Пример

Житель Саратова Дмитрий К. 1 июня 2023 года открыл вклад сроком на один год под 7% годовых и разместил на нем 500 тыс. рублей.

В договоре говорится, что банк выплачивает проценты по депозиту в конце срока, а в случае досрочного расторжения договора — вкладчик получает назад только размещенные ранее средства.

Допустим, Дмитрий К. закроет свой депозит и откроет новый 1 сентября 2023 года. В таком случае он потеряет доходность за 3 месяца.

Считаем:

500 000 x 7% = 35 000 рублей — потенциальная доходность за год при ставке в 7%.

35 000 : 12 x 3 = 8 750 рублей — доходность за три месяца, которую потеряет Дмитрий К. при досрочном закрытии депозита.

500 000 x 12% = 60 000 рублей — потенциальная доходность за год при ставке 12%.

60 000 – 8 750 = 51 250 рублей — доходность с размещения средств на новом депозите за вычетом потери доходности по старому депозиту.

51 250 – 35 000 = 16 250 рублей — столько выиграет Дмитрий К.

Вывод: Дмитрию К. из Саратова выгоднее закрыть старый депозит и разместить свои средства на новом прямо сейчас.

На какой срок разместить деньги

В банках сейчас разные условия по депозиту. В одних чем короче срок, тем больше доходность, в других — наоборот.

К тому же часто банки выставляют условие, что под высокий процент можно внести только «новые» деньги. Один крупный банк прямо предупреждает: «Не используйте деньги с других вкладов, чтобы открыть этот, иначе ставка на эти деньги будет меньше».

Прежде чем открыть вклад в том или ином банке, стоит внимательно изучить и сравнить предложения разных финансовых организаций.

Пример

Житель Москвы Олег Н. планирует разместить на вкладе 1 млн рублей. Банк предлагает ему следующие условия:

12% годовых — при размещении денег на 3 месяца;

10% — при депозите на год.

Если Олег Н. откроет вклад на год, то в конце срока он получит 1 100 000 рублей, из которых 100 тыс. рублей – проценты.

Если Олег Н. откроет вклад на 3 месяца, то в конце срока он получит 1 030 000 рублей, из которых 30 тыс. рублей — проценты.

Через 3 месяца, когда депозит закончится, условия могут измениться. Ставки могут стать как ниже (вслед за снижением ключевой ставки Банком России), так и выше (если ЦБ еще поднимет ставку). Что же выбрать Олегу?

Угадывать экономическую конъюнктуру бессмысленно — это не всегда удается даже профессионалам. Поэтому стоит ориентироваться в первую очередь на свои потребности.

Если деньги понадобятся через 3 месяца, стоит отдать предпочтение короткому депозиту, если на деньги в ближайший год определенных планов нет, то можно подобрать компромиссные условия вклада и на такой срок.

В условиях неопределенности можно и нужно рассмотреть варианты диверсификации, как говорится, разложить яйца по разным корзинам. К примеру, 1/3 денег можно отправить на длинный депозит, 1/3 — на короткий и ещё 1/3 — на накопительный счет. Причем не обязательно все это держать в одном банке — ищите наиболее выгодные варианты.

Доходность по накопительному счету, как правило, меньше, чем по классическому депозиту, однако он позволяет более гибко управлять деньгами: снять их можно в любой момент, не потеряв начисленные проценты, пополнить счет также можно в любой момент и на любую сумму.

Накопительный счет удобен, например, для хранения финансовой подушки безопасности, которая может пригодиться в любой момент.

Что такое капитализация

Часто в депозитном договоре с банком можно увидеть слово «капитализация».

Капитализация процентов по вкладу — это прибавление начисленных процентов к основной сумме, после чего начисление процентов происходит на увеличенный остаток. Проще говоря, это начисление процентов на проценты.

Сравним 2 депозита с одинаковой процентной ставкой с учетом капитализации и без:

Мария Т. 1 сентября 2023 года разместила свои 700 тыс. рублей под 12% на год с условием капитализации, а ее соседка Ольга Е. те же 700 тыс. рублей в тот же день, но без капитализации.

Ольга Е. через год получит 784 000 рублей (700 000 + (700 000 x 12%)).

Расчеты для Марии Т. будут более сложными. Поскольку есть капитализация, стоит учитывать каждый месяц:

Сентябрь: 700 000 x 30 (количество дней в месяце) x 12%/365 (дней в году) = 6 904,1 руб.

Октябрь: 706 904,1 x 31 x 12%/365 = 7 204,6 руб.

Ноябрь: 714 108,7 x 30 x 12%/365 = 7 043,3 руб.

Декабрь: 721 152 x 31 x 12%/365 = 7 349,8 руб.

Январь: 728 501,8 x 31 x 12%/366 = 7 404,4 руб.

Февраль: 735 906,2 x 30 x 12%/366 = 7 238,4 руб.

Март: 743 144,6 x 31 x 12%/366 = 7 553,3 руб.

Апрель: 750 697,9 x 30 x 12%/366 = 7 383,9 руб.

Май: 758 081,8 x 31 x 12%/366 = 7 705,1 руб.

Июнь: 765 786,9 x 30 x 12%/366 = 7 532,3 руб.

Июль: 773 319,2 x 31 x 12%/366 = 7 860 руб.

Август: 781 179,2 x 31 x 12%/366 = 7 939,8 руб.

Итого: 781 179,2 + 7 939,8 = 789 119 рублей — столько через год получит Мария Т.

Мария Т. получит на 5 119 рублей больше, чем соседка Ольга Е.

Кажется, разница не слишком большая, однако капитализация работает как снежный ком: чем дольше начисляются проценты на проценты, тем выгоднее становится результат.

Резюмируем: