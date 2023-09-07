Подотчет, командировки

Командировки: учитываем новшество и не забываем старые правила

К командировочным расходам налоговики проявляют особый интерес, поскольку довольно часто им удается найти, к чему придраться. Пристальнее всего изучают счета из гостиниц. Чтобы расходы не сняли, нужно помнить и прямые нормы НК о том, что запрещено учитывать в расходах, и проявлять профессиональный подход к оценке обоснованности затрат.

Версия для печати
Командировки: учитываем новшество и не забываем старые правила
Иллюстрация: Danila Hamsterman/unsplash

Новое в учете командировочных с 2023 года: чем подтвердить фактический срок нахождения в командировке

Командировка — это поездка работника в другую местность для выполнения служебного поручения вне места его постоянной работы по распоряжению работодателя.

Главное помнить, что, согласно пункту 1 статьи 252 НК, расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Командированному работнику оплачивают:

  • суточные;

  • расходы по найму жилого помещения;

  • расходы по проезду к месту командировки и обратно;

  • другие расходы (например, оплата услуг связи или почты, оформление виз и паспортов, консульские и аэродромные сборы и т. д.).

Как правильно оформить служебную командировку сотрудника, разобрали здесь.

В налоговом учете такие затраты включают в состав прочих расходов. При этом фактический срок нахождения в командировке должен быть подтвержден.

Фактический срок нахождения в командировке устанавливается по проездным документам, которые работник предъявляет по возвращении из служебной поездки. Если у сотрудника нет проездных документов, то фактический срок пребывания в служебной поездке можно установить на основании документов, подтверждающих проживание работника в гостинице.

По новым правилам, внесенным в Положение о командировкахпостановлением от 1 марта 2023 г. № 329, срок пребывания в командировке в случае проживания в гостинице можно подтвердить:

  • договором;

  • кассовым чеком;

  • бланком строгой отчетности (БСО), который подтверждает предоставление гостиничных услуг по месту командирования (в нем должны быть указаны сведения, предусмотренные Правилами предоставления гостиничных услуг в РФ, утвержденными постановлением Правительства от 18 ноября 2020 г. № 1853).

Эти изменения внесены в пункт 7 Положения о командировках. Новые правила действуют с 10 марта 2023 года.

Дополнительные услуги

Также работнику возмещают расходы по оплате дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах и включаемых в счет за проживание.

Расходы по оплате дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах и включаемых в счет за проживание, можно учитывать в расходах по прибыли, но с осторожностью, чтобы не вызывать претензии налоговиков. Ведь такие расходы они смотрят с особым пристрастием.

Уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль на сумму расходов на дополнительные услуги,  оказываемые в гостинице, возможно только при условии:

  • их производственной направленности;

  • документального подтверждения;

  • экономической обоснованности.

Требования о том, чтобы расходы сотрудника на проживание были минимальными, НК не содержит. И перечень дополнительных услуг законодательно не определен.

Поэтому фирма может ориентироваться на потребности сотрудника в удобстве и комфорте (постановление Шестнадцатого ААС от 1 февраля 2021 г. по делу № А15-1287/2019).

При налогообложении прибыли можно учесть стоимость дополнительных услуг гостиницы, связанных с нормальными условиями проживания: пользование прачечной, химчисткой и т. д. Но вот компенсация расходов на аренду автомобиля у гостиницы в нерабочее время будет явно не обоснованной.

Также НК прямо запрещает включать в расходы услуги, выделенные в счете отдельно, которые связаны (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК):

  • с обслуживанием сотрудника в барах и ресторанах;

  • с дополнительным обслуживанием в номере (мини-бар, платные каналы телевидения и др.);

  • с пользованием бассейном, тренажерным залом, сауной и т. д.

Но если стоимость этих услуг не указана в гостиничном счете отдельной строкой, а входит в общую сумму счета, эта сумма полностью пойдет в расходы на проживание.

Внимательно нужно отнестись к телефонным переговорам из гостиницы и оплате доступа к интернету. И в этом случае тоже действует норма подпункта 12 пункта 1 статьи 264 НК: если стоимость телефонных звонков или доступа к интернету указана в гостиничном счете, тогда стоимость отражается в общей сумме расходов на проживание.

Если же у сотрудника есть отдельные счета на звонки и интернет, их стоимость можно списать в расходы на оплату услуг связи (подп. 25 п. 1 ст. 264 НК).

Для подтверждения производственного характера расходов нужно попросить командированного сотрудника приложить к авансовому отчету расшифровку счета на услуги связи с указанием номеров вызываемых абонентов или, как минимум, указать номера абонентов с расшифровкой в заявлении о возмещении расходов на телефонные звонки.

Стоимость питания в счете за проживание

Аналогичный подход применяется к расходам на питание. К примеру, если стоимость завтрака включена в общий счет за проживание и никак не обозначена, фирма вправе учесть всю сумму в составе командировочных расходов (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК).

Когда же стоимость завтрака выделена отдельной строкой, списать ее в налоговом учете нельзя. Ведь расходы на питание возмещаются за счет суточных, а дополнительную оплату завтрака налоговики сочтут необоснованной (п. 1 ст. 252 НК).

Такой подход поддерживается и судами (постановление АС Северо-Западного округа от 31 января 2019 г. № Ф07-16272/18), хотя налоговая попыталась снизить расходы фирмы.

Фирма учла командировочные расходы на основании авансовых отчетов сотрудников и счетов гостиницы, в которых указана только стоимость проживания, без выделения стоимости питания.

Инспекция при проверке не оспаривала достоверность первичной документации, но решила, что компания необоснованно учла в составе командировочных расходов стоимость питания в гостиницах. В защиту своей позиции налоговый орган предоставил полученные от гостиницы прайс-листы и прейскуранты на питание и проживание.

Судьи отклонили ссылки налогового органа на прайс-листы. Эти документы не являются первичными. Использовать их для исключения командировочных затрат из состава расходов по налогу на прибыль не следует.

А вот на такой тонкий момент стоит обратить внимание. Как быть, когда стоимость завтрака включена в общий счет за проживание, но при этом в самом счете указано, что его сумма включает питание?

Учитывать в расходах всю сумму за проживание опасно, поскольку стоимость завтрака упомянута, хоть и не выделена. Чтобы избежать споров, лучше запросить у гостиницы переоформленный счет. В нем или не делать запись о том, что стоимость питания включена, или выделить стоимость питания отдельной строкой.

Таким образом, запомним основное:

  • если спорные расходы работника не соответствуют целям, задачам командировки и подходят под определение личных нужд, не связанных с коммерческой деятельностью, претензий ИФНС не избежать;

  • учесть в расходах можно суммы, которые включены в общую стоимость услуг проживания, не выделены отдельной строкой, и в счете нет оговорки о том, что общая сумма включает стоимость дополнительных услуг (даже без ее конкретного обозначения).

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Инвестиции

Деньги по белорусским еврооблигациям теперь будут выплачивать не только на счет в местном банке

Раньше инвесторы могли получать выплаты по евробондам в белорусских рублях и только на счет в государственном Беларусбанке. Сейчас из правил убрали положение о том, что нужен счет в местном банке.

Блокировка счетов по 115-ФЗ

Что известно банку о ваших скелетах в шкафу

С развитием технологий скрыть какую-либо информацию от банка — крайне сложно, да и не нужно. Порой банк знает о клиенте больше его самого. Банки как пазл собирают данные о клиентах, складывают их в единую картину, бережно хранят и используют при оценке рисков.

Что известно банку о ваших скелетах в шкафу
ЕНП (единый налоговый платеж)

🔄 Резерв на ЕНС снимают рано утром 28 числа. Для его восстановления нужно новое заявление

При желании можно зарезервировать какие-то налоги – перенести их с сальдо ЕНС в отложенную переплату. Но имейте в виду, что резерв «распотрошат», если остальные налоги вы платите строго в срок – 28 числа.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Подотчет, командировки

Командировки: учитываем новшество и не забываем старые правила

К командировочным расходам налоговики проявляют особый интерес, поскольку довольно часто им удается найти, к чему придраться. Пристальнее всего изучают счета из гостиниц. Чтобы расходы не сняли, нужно помнить и прямые нормы НК о том, что запрещено учитывать в расходах, и проявлять профессиональный подход к оценке обоснованности затрат.

Командировки: учитываем новшество и не забываем старые правила

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
РСВ

👨‍🏫 Вебинар: Исчисление и уплата страховых взносов. Про РСВ за 9 месяцев от топ-лектора Любови Котовой из Минфина. 12 сентября в 10:00 мск

2023 год стал революционным не только в связи с введением ЕНП, но и в связи с объединением фондов и созданием СФР. Узнайте от известного лектора из Минфина, как не допустить ошибок при сдаче РСВ за 9 месяцев.

Читать еще