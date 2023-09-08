Обзоры для бухгалтера

Самые важные письма Минфина, банковские проверки и субсидиарка для бухгалтера. Большой пятничный дайджест разборов

Пояснения Минфина и ФНС, советы, как бухгалтеру не попасть под субсидиарку, уменьшение налогов на взносы для ИП и ООО и другие важные темы в еженедельном обзоре.

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Самые важные письма Минфина, банковские проверки и субсидиарка для бухгалтера. Большой пятничный дайджест разборов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Самое актуальное и важное для бухгалтера в разборах за эту неделю. Подпишитесь на дайджест, чтобы не пропустить👇

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в августе 2023 года

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Подготовили для вас обзор пояснений по налоговой тематике. Все кратко, четко, по делу.

За что ФНС привлекает бухгалтеров к субсидиарке

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Субсидиарка — это не только про директоров и собственников. ФНС может привлечь к субсидиарной ответственности и главбуха. Узнаете, на каких основаниях привлекают бухгалтеров и каким рекомендациям следовать, чтобы этого не произошло.

Как по новым правилам в 2023 году уменьшать налоги на страховые взносы + таблица для ИП и ООО

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В этом году уже несколько раз менялись вводные по уменьшению налогов на взносы. То заявления о зачете, то платежки-02, то уплата вообще не нужна, то 1% нельзя учесть в 2023 году, то можно. Если вы уже потеряли нить этого «повествования», забирайте полезную таблицу.

Как банки проверяют бизнес в 2023 году + образцы ответов на запросы

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Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Из материала узнаете, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.

Налог на сверхприбыль

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В мини-курсе разбираемся, на кого распространяется обязанность уплаты налога на сверхприбыль, как определяется налоговая база, чему равна налоговая ставка и как налог можно уменьшить.

Учимся работать с цифровым рублем

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Узнаете об условиях использования и преимуществах цифрового рубля и как с ним работать.

Маркировка рекламы — требования для самозанятых

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В новом мини-курсе рассказываем, как самозанятым маркировать свою рекламу.

Заполняем 6-НДФЛ за 9 месяцев с повышенной ставкой 15%

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За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как заполнить 6-НДФЛ за 9 месяцев с повышенной ставкой 15%.

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Темы самые нужные: сальдо ЕНП, заполнение платежек по налогам по новым правилам, налоговая оптимизация, защита при налоговых проверках, все виды отчетности. Мы пишем про все нужные бухгалтерам и кадровикам темы.

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Обзоры для бухгалтера

Самые важные письма Минфина, банковские проверки и субсидиарка для бухгалтера. Большой пятничный дайджест разборов

Пояснения Минфина и ФНС, советы, как бухгалтеру не попасть под субсидиарку, уменьшение налогов на взносы для ИП и ООО и другие важные темы в еженедельном обзоре.

Самые важные письма Минфина, банковские проверки и субсидиарка для бухгалтера. Большой пятничный дайджест разборов
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