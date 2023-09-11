Как оформить декрет в 2023 году

Как оформить декрет на работе

В законодательстве отсутствует понятие «декрет». Под ним понимают 3 периода, это отпуск:

по беременности и родам;

по уходу за ребенком до 1,5;

по уходу за ребенком с полутора до 3 лет.

Каждый из них имеет свои особенности оформления и оплаты.

Отпуск по беременности и родам

Отпуск по беременности и родам работодатель предоставляет по заявлению сотрудницы на основании выданного ей больничного листа.

Продолжительность отпуска составляет 70 (84 — при многоплодной беременности) календарных дней до родов и 70 (86 — в случае осложненных родов, 110 — при рождении двух или более детей) календарных дней после родов.

Отпуск исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов (ст. 255 ТК).

Получив заявление сотрудницы и номер электронного листка нетрудоспособности, работодатель оформляет приказ:

В документе должно быть указано, на какое количество дней предоставляется отпуск, а также прописаны реквизиты листка нетрудоспособности. Работница должна ознакомиться с приказом под подпись.

За весь период отпуска по беременности и родам матери выплачивается пособие в размере 100% среднего заработка при наличии страхового стажа не менее 6 месяцев (ст. 11 закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Пособие назначает и выплачивает напрямую СФР (ч. 1 ст. 13 закона № 255-ФЗ, п. 3 правил получения СФР сведений, утвержденных постановлением Правительства от 23.11.2021 № 2010).

По общему правилу основанием для назначения и выплаты пособия по беременности и родам является электронный больничный, сформированный медорганизацией и размещенный в информационной системе СФР.

Работодатель не позднее 3 рабочих дней со дня получения от СФР данных о закрытии электронного больничного по запросу фонда размещает в информационной системе подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) следующие сведения (пп. «б» п. 22 правил № 2010):

о дате начала отпуска по беременности и родам;

о продолжительности страхового стажа женщины на день наступления отпуска по беременности и родам;

о суммах выплат, которые включались в базу для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование за расчетный период у данного работодателя и (или) у другого работодателя с разбивкой по годам расчетного периода;

о количестве календарных дней в расчетном периоде, приходящихся на периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам и так далее, если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы не начислялись;

о замене календарных лет (календарного года) в расчетном периоде на основании заявления женщины;

о районном коэффициенте, используемом при исчислении пособий;

о продолжительности рабочего времени сотрудницы — в случае, если на момент наступления страхового случая она трудится на условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня).

Работодатель размещает сведения в объеме, указанном в запросе СФР (п. 23 правил № 2010).

Сотрудница должна представить работодателю сведения о себе, необходимые для выплаты пособия, если у работодателя их нет. Перечень сведений содержится в форме, утвержденной приказом ФСС от 08.04.2022 № 119. Они представляются при трудоустройстве или во время работы, а также при их изменении (ч. 13 ст. 13 закона № 255-ФЗ, пп. 5, 6 правил № 2010).

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Отпуск по уходу за ребенком до 1,5

Отпуск по уходу за ребенком до полутора лет (в отличие от отпуска по беременности и родам) может взять не только мама малыша, но и отец, бабушка или другой родственник ребенка, который фактически ухаживает за ним.

Для этого необходимо подать заявление и предъявить подтверждающие документы, в частности, свидетельство о рождении ребенка. Начало отпуска отсчитывают с даты, указанной в заявлении, но не ранее даты рождения малыша (ч. 1, 2 ст. 256 ТК).

Необходимо учитывать, что работник не может находиться одновременно в разных отпусках. Поэтому, например, если мама до отпуска по уходу за ребенком брала отпуск по беременности и родам или ежегодный оплачиваемый отпуск, то отпуск по уходу за ребенком ей не смогут предоставить ранее окончания соответствующего отпуска (ст. 114, 255, ч. 1, 2 ст. 256 ТК, п. 20 постановления Пленума ВС от 28.01.2014 № 1, письма Минтруда от 25.10.2018 № 14-2/ООГ-8519, ГУ — МРО ФСС от 26.10.2020 № 10-22/7710-19477).

Устанавливается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Его вправе получать один из родителей или любой другой родственник (опекун), который ухаживает за малышом и находится в отпуске по уходу за ним.

Размер пособия зависит от количества детей и ограничен минимальным и максимальным значениями.

При уходе за одним ребенком ежемесячное пособие составляет 40% от среднего заработка, на который начисляются страховые взносы (ст. 15 закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995 № 81-ФЗ).

При уходе за двумя и более детьми размер пособия суммируется. Вместе с тем суммированный размер пособия не может быть больше 100% среднего заработка застрахованного лица и меньше суммированного минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком (ч. 2 ст. 11.2 закона № 255-ФЗ, ч. 3 ст. 15 закона № 81-ФЗ).

Для получения пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно составить заявление о назначении пособия по утвержденной СФР форме (ч. 10 ст. 13 закона № 255-ФЗ, п. 34 правил № 2010, пп. «а» п. 56 порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденного приказом Минтруда от 29.09.2020 № 668н). В нем указывают сведения, приведенные в п. 7 порядка № 668н.

Помимо заявления сотрудник должен подать другие документы и сведения, необходимые для назначения и выплаты пособия, если ранее их не предоставлял, в частности, свидетельство о рождении ребенка.

Справка о неполучении пособия по уходу за ребенком вторым родителем с 2022 года не нужна, СФР может проверить это самостоятельно.

Однако некоторые отделения по-прежнему требуют этот документ. В таком случае во избежание споров с фондом лучше такую справку оформить (п. 39 правил № 2010, письмо ГУ — МРО ФСС от 14.03.2022 № 15-15/7710-6089л).

Потребуются также сведения о застрахованном лице, если они не были предоставлены ранее.

Отпуск по уходу за ребенком с полутора до 3 лет

Отпуск по уходу за ребенком с полутора до 3 лет может использовать мама, отец, бабушка и другие родственники малыша, фактически осуществляющие за ним уход.

Брать такой отпуск можно как полностью, так и по частям любой продолжительности в пределах установленного законом срока — достижения малышом возраста 3 лет.

Например, родители могут брать отпуск по очереди на определенное количество дней. Для оформления отпуска необходимо подать заявление, а также предъявить подтверждающие документы, в частности, свидетельство о рождении ребенка.

С 2020 года ежемесячное пособие в размере 50 рублей по уходу за ребенком до 3 лет отменено (указ Президента от 25.11.2019 № 570).

Можно ли оформить декрет и работать

Работница не может оформить отпуск по беременности и родам и продолжить работать (ст. 106, 107, 255 ТК). Одновременная выплата пособия по беременности и родам и зарплаты не допускается (письмо Роструда от 24.05.2013 № 1755-ТЗ).

Отпуск по беременности и родам предоставляют по ее заявлению и на основании больничного листа, поэтому мать может уйти в отпуск позже или выйти из него раньше и получить пособие за период, указанный в заявлении на отпуск, но в пределах периода нетрудоспособности, указанного в больничном (ст. 255 ТК).

Мама может работать на условиях неполного рабочего времени, если вместо пособия по беременности и родам выберет пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Выбрать пособие по уходу за ребенком можно со дня его рождения при условии, что его размер будет выше размера пособия по беременности и родам. При выборе пособия по уходу за ребенком ранее выплаченное пособие по беременности и родам подлежит зачету (ст. 13 закона № 81-ФЗ, ч. 3 ст. 11.1 закона № 255-ФЗ).

Находясь в отпуске по уходу за ребенком, работать на условиях неполного рабочего времени может также папа или бабушка. Отказать им в установлении такого режима работы в период указанного отпуска работодатель не имеет права.

Можно работать как неполный рабочий день, так и неполную рабочую неделю. В законодательстве не ограничена продолжительность неполного рабочего времени для сотрудника, который находится в отпуске по уходу за ребенком и трудится в таком режиме.

При этом право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется за работником, только если он самостоятельно осуществляет уход за ребенком и у него достаточно времени на данный уход (письмо ГУ — МРО ФСС от 14.10.2020 № 14-15/7710-4421л). Полагаем, что приведенный в письме вывод актуален и после создания СФР.

Для оформления досрочного выхода из отпуска по уходу за ребенком на неполный рабочий день необходимо написать заявление о выходе на работу и заключить дополнительное соглашение к трудовому договору. Также рекомендуется работодателю издать соответствующий приказ для корректного начисления зарплаты.

Можно ли оформить декрет на бабушку

Отпуск по беременности и родам может взять только мама малыша. Бабушка может взять отпуск по уходу за ребенком. Также она может взять только часть отпуска. Например, пребывать в нем поочередно с мамой ребенка (ч. 1, 2 ст. 256 ТК, п. 19 постановления Пленума ВС от 28.01.2014 № 1).

Бабушка может взять отпуск по уходу за внуком с момента его рождения, в том числе если мама находится в отпуске по беременности и родам. Существуют ограничения, согласно которым один сотрудник не может находиться в двух разных отпусках. Но в этом случае отпуска используют разные работницы (ч. 1, 2 ст. 256, ч. 1, 4, 6, 7 ст. 13 закона № 81-ФЗ, п. 45 порядка № 668н, п. 20 постановления Пленума ВС от 28.01.2014 № 1).

Бабушка имеет право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет при условии, что его не получают родители, а мама не получает пособие по беременности и родам.

Если, например, за малышом одновременно ухаживает мама и бабушка, то пособие полагается только одной из них (ч. 4 ст. 11.1 закона № 255-ФЗ).

Можно ли оформить декрет на мужа

Папа, как и бабушка малыша, может оформить отпуск по уходу за ребенком. Он имеет право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет при условии, что мама малыша его не получает и не находится в отпуске по беременности и родам за этим же ребенком (определение ВС от 02.04.2018 № 307-КГ18-1973).

Если в семье родилась двойня, то возможны 2 варианта.

Первый, когда отпуск по уходу за обоими детьми оформляет мать, она же получает ежемесячное пособие на каждого ребенка. И второй, когда в отпуск по уходу за одним малышом оформляет мать и получает пособие, отпуск по уходу за другим оформляет отец и тоже получает ежемесячное пособие.

Как оформить выход из декрета

Трудовое законодательство не содержит ни норм, прямо запрещающих прерывание по инициативе работницы отпуска по беременности и родам, ни положений, дающих ей такое право независимо от воли работодателя. Поэтому представляется, что досрочное возвращение из отпуска по беременности и родам возможно по соглашению сторон.

Основанием для досрочного прекращения такого отпуска станут заявление сотрудницы и изданный по итогам его рассмотрения приказ руководителя компании. Законодательством типовые формы этих документов не предусмотрены, поэтому они составляются в произвольной форме.

Если работник выходит на работу в запланированный срок после окончания отпуска, заявление от него не требуется. Дата окончания отпуска зафиксирована в заявлении на данный отпуск и приказе. Дополнительно фиксировать выход на работу заявлением не требуется. Выйти на работу нужно на следующий рабочий день после дня окончания отпуска. Приказ о выходе из отпуска тоже необязателен, но работодатель может его составить, если ему это удобно.

Если сотрудник выходит на работу ранее запланированной даты не по своей инициативе, например, в связи со смертью ребенка, он должен представить документ, подтверждающий прекращение его права на данный отпуск, к примеру, свидетельство о смерти ребенка. Этот документ и станет основанием изменения даты окончания отпуска. Поэтому предоставлять заявление сотрудник также не обязан.

Однако обычно работник пишет заявление о выходе на работу. Зачастую такой порядок закреплен в локальном нормативном акте работодателя (ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 22 ТК).

Заявление обязательно, если сотрудник хочет выйти на работу из отпуска по уходу за ребенком раньше срока (досрочно прервать отпуск). Такой отпуск предоставляется на основании заявления сотрудника и может быть использован по частям. А значит, сокращение срока отпуска по инициативе работника возможно также по его заявлению (ч. 1, 2 ст. 256 ТК).

Заявление составляется в произвольной форме или по форме, закрепленной в локальном нормативном акте работодателя (ч. 1 ст. 8, ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 22, ч. 1 ст. 189 ТК). В документе нужно указать Ф.И.О., должность и структурное подразделение (при наличии), дату выхода на работу. На основании заявления работодатель издаст соответствующий приказ.

Работник, который прервал отпуск по уходу за ребенком, вправе в любое время возобновить его вплоть до достижения малышом 3 лет (ч. 1, 2 ст. 256 ТК).