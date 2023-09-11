Периодичность получения отчетности

Маркетплейс формирует отчетность еженедельно, за месяц и за весь период сотрудничества.

Исчерпывающая информация содержится в еженедельном отчете. В нем можно увидеть полную картину продаж за неделю. В таблице перечисляются все наименования, количество товара по каждой строке в разрезе наименований, цен, артикулов, дат продажи, возврата и т. д.

Продавцы скачивают отчет и составляют собственную таблицу, куда заносят основные показатели, чтобы рассчитать доход и затраты.

Как читать отчет Вайлдберриз о продажах

Продавцу нужно понимать, какие финансовые результаты он получил от сотрудничества с маркетплейсом, какой размер комиссии начислен за реализацию товара.

Менеджерам расшифровка отчета Вайлдберриз помогает определить, какой товар пользуется спросом.

Исходя из потребностей каждый специалист берет для анализа нужные ему данные. Для этого следует понимать, что каждый столбец означает:

Цена розничная с учетом согласованной скидки.

В этом столбце отображается стоимость товара, по которой продавец планирует продать его. Сюда не входят скидки, которые предоставляет сам маркетплейс постоянным покупателям.

Продажи.

Здесь указывается цена, по которой компания «Вайлдберриз» реализовала товар, учитывая свои скидки.

К перечислению продавцу.

Здесь сумма зависит от предоставляемой селлеру скидки. Она может появиться, если продавец участвовал в акции. Есть и другой вариант корректировки, когда сумма комиссии может быть увеличена, если было превышено время, отведенное на отгрузку.

Неправильно считать, что это чистая прибыль продавца. Из этой суммы ему придется заплатить за отдельные услуги маркетплейса.

Общая комиссия.

Для ее расчета нужно взять 2 показателя из отчета о реализации Вайлдберриз: «розничная цена» и «к перечислению продавцу». Из первой вычитается вторая.

Комиссия маркетплейса.

Это доход «Вайлдберриз». Ее можно рассчитать путем вычитания суммы «К перечислению продавцу» из суммы «Продаж».

Скидки постоянным покупателям.

Это расходы маркетплейса. Сумма рассчитывается из показателей «розничной цены» и «суммы реализации (продажи)». Когда селлер рассчитывает финансовые результаты, нужно обращать внимание на тип операции. Это может быть продажа и возврат.

Второй показатель вычитается из первого, чтобы вывести сумму реальной реализации товара.

Как рассчитать общую комиссию

Для этого продавцы составляют таблицу, в которую заносят данные из еженедельного отчета Вайлдберриз. Сюда нужно внести:

розничную цену с учетом согласованной скидки;

сумму к перечислению;

все виды комиссий, которые есть в отчете.

Из таблицы видно, что ВБ реализовал товар продавца на сумму 300 000 рублей (за минусом возвратов). Продавцу на расчетный счет будет перечислено 250 000 рублей. Общая комиссия составила 16,67%, из них маркетплейс взял себе в качестве дохода 3 000 рублей, предоставил скидку покупателям за счет продавца на сумму 47 000 рублей.

В начале сотрудничества с Вайлдберриз продавец заключает 2 договора. Сумма, которая стоит в графе «К перечислению», это окончательный финансовый результат. Второй договор предусматривает оплату услуг ВБ, в частности, хранение и упаковку.

Кроме того, при заключении договора предусматриваются ситуации, когда на продавца может быть возложен штраф.

Что такое самовыкуп на Вайлдберриз

Еженедельный отчет Вайлдберриз включает 2 основных типа операций: продажа и возврат. Если вести только бухгалтерский учет, то сложно нарисовать реальную картину доходности от реализации, поэтому многие «прогорают».

При работе с маркетплейсами продавцы используют такую форму продвижения товара, как самовыкуп. Что это означает?

По сути, это фиктивная продажа товара для повышения рейтинга и получения положительных отзывов. Конечная цель — попадание в топ продаж.

С точки зрения экономических показателей самовыкуп увеличивает сумму реализации, искажая финансовый результат.

Чтобы избежать подобной ситуации и понимать реальный финансовый результат от работы с маркетплейсом, нужно вести управленческий учет, где все показатели делятся на мнимые сделки и реальные. В этом случае также можно использовать данные отчета Вайлдберриз о продажах для бухгалтера, но при этом вносить фактические корректировки.

Итоги

Чтобы работа не стала убыточной для продавца, нужно разобраться, как читать отчет Вайлдберриз о продажах, и понимать, что каждый из показателей обозначает.

Не забудьте, что рекламу на маркетплейсах нужно маркировать не только компаниям и ИП, но даже самозанятым, подробности здесь.