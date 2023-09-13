Может ли заказчик по закону № 44-ФЗ заключить трехсторонний договор

По данному вопросу эксперты придерживаются следующей позиции:

Заключение трехсторонних контрактов законом № 44-ФЗ не допускается.

Если указанный в вопросе договор будет заключен в соответствии с требованиями этого закона, то обязанность оплатить исполненное по нему возникает именно у заказчика — бюджетного учреждения.

Однако эта обязанность может быть исполнена за заказчика третьим лицом, в том числе упомянутым в вопросе благотворителем. В случае заключения указанного договора без проведения электронных процедур, одной из его сторон принципиально может быть и благотворительный фонд.

Если таким договором будет прямо предусмотрено, что обязанность по оплате работ возникает не у заказчика, а именно у благотворительного фонда, при заключении такого договора, на наш взгляд, не требуется соблюдать требования закона № 44-ФЗ.

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Обоснование позиции:

Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — закон № 44-ФЗ) регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся, в том числе, заключения предусмотренных данным законом контрактов, к числу которых относятся гражданско-правовые договоры (контракты), заключаемые бюджетными учреждениями (п. 3 ч. 1 ст. 1, п. 8.1 ст. 3 закона № 44-ФЗ).

Напомним, что под закупкой товара, работы, услуги в законе № 44-ФЗ понимается совокупность действий, осуществляемых в установленном данным законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд (п. 3 ст. 3 этого закона). Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя, далее также — контрагент) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта.

В свою очередь, определение контрагента — это совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном законом № 44-ФЗ, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки либо в установленных этим законом случаях с направления приглашения принять участие в определении контрагента и завершая заключением контракта (п. 2 ст. 3 закона № 44-ФЗ).

Сторонами в обязательстве, в том числе возникшем из договора, являются должник и кредитор (пп. 1, 2 ст. 307, пп. 1, 2 ст. 308 ГК). По государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров (ст. 526 ГК). При этом согласно п. 3 ст. 308 ГК обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон.

Изложенное означает, что даже если в упомянутом в вопросе договоре (контракте) будет указано, что оплата производится третьим лицом (благотворителем), который не является стороной контракта, заказчиком по такому контракту и лицом, обязанным произвести оплату, останется бюджетное учреждение, от которого подрядчик и вправе требовать оплаты работ.

Изложенное подтверждает и судебная практика (постановление Восемнадцатого ААС от 28.02.2019 № 18АП-1646/19, постановление Девятого ААС от 19.02.2019 № 09АП-51552/18). Таким образом, если закупка будет проводиться в соответствии с требованиями закона № 44-ФЗ, денежные обязательства по контракту возникнут именно у заказчика (учреждения).

Подчеркнем, что законом № 44-ФЗ не предусмотрена возможность заключения трехстороннего контракта с условием об оплате лицом, не являющимся заказчиком (письмо Минфина от 21.11.2019 № 24-03-07/90032, письмо Министерства экономического развития от 14.06.2016 № Д28и-1614 «О разъяснениях, связанных с применением Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ»). Соответственно, благотворитель не может быть наряду с заказчиком стороной упомянутого в вопросе контракта.

Разумеется, вышеизложенное не означает, что обязательства заказчика по оплате работ, возникшие из заключенного им в соответствии с законом № 44-ФЗ контракта, не могут быть исполнены другим лицом. Согласно п. 1 ст. 313 ГК кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником на указанное третье лицо.

В некоторых случаях, в частности при просрочке исполнения должником денежного обязательства, кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника таким третьим лицом, даже если должник такое исполнение на третье лицо не возлагал (п. 2 ст. 313 ГК). В остальных случаях кредитор, хотя и не обязан, но вправе принять от третьего лица исполнение, предложенное им за должника.

Следовательно, третье лицо (в том числе и благотворитель) может по своей инициативе исполнить имеющееся у учреждения обязательство перед подрядчиком по оплате работ путем перечисления подрядчику соответствующей денежной суммы. Если такое исполнение будет принято, обязанность учреждения по оплате работ будет считаться прекратившейся.

Судебная практика подтверждает возможность оплаты по контрактам за заказчика третьими лицами (смотрите, например, постановления АС Северо-Кавказского округа от 27.05.2015 № Ф08-3198/15, Двенадцатого ААС от 27.08.2014 № 12АП-7641/14, постановление АС Уральского округа от 04.06.2019 № Ф09-2275/19 по делу № А50-16460/2018). Такая оплата может производиться и в силу договора пожертвования (постановление АС Уральского округа от 09.08.2018 № Ф09-3079/18 по делу № А50-9583/2017, постановление АС Уральского округа от 02.03.2018 3Ф09-4239/17 по делу № А50-20783/2016, постановление Семнадцатого ААС от 09.04.2018 № 17АП-2532/18). Не противоречит закону и возложение заказчиком исполнения обязательства по оплате товаров, работ или услуг по контракту на третьих лиц (постановление Пятнадцатого ААС от 13.06.2018 № 15АП-7566/18). При этом, повторим, такие обязательства до их исполнения сохраняются именно за заказчиком.

В заключение отметим, что закон, устанавливая для бюджетных учреждений обязанность в зависимости от источника финансирования осуществлять закупки либо в порядке, предусмотренном либо законом № 44-ФЗ, либо в соответствии с законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, не запрещает им заключать договоры не в соответствии с указанными законами, если в связи с заключением таких договоров у заказчика не возникает расходных обязательств.

Поэтому принципиально между бюджетным учреждением, подрядчиком и благотворительным фондом может быть заключен трехсторонний договор, предметом которого является выполнение подрядчиком ремонтных работ на объекте, принадлежащем учреждению, если условиями такого договора будет прямо предусмотрено, что обязанность по оплате работ возникает не у бюджетного учреждения, а у благотворительного фонда.

На наш взгляд, при заключении такого договора не требуется соблюдать положения закона № 44-ФЗ, поскольку по смыслу указанного закона под его действие подпадает заключение заказчиками исключительно возмездных договоров, денежные обязательства по которым возникают именно у заказчиков.