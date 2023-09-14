Система внутреннего контроля оборотных активов: зачем нужна и как работает

Что такое оборотные активы

Одним из показателей, характеризующих хозяйственную деятельность предприятия, являются оборотные активы (оборотный капитал).

Оборотные активы (ОА) — это ресурсы компании, которые полностью «потребляются» в процессе производства или оборачиваемость которых не превышает 12 месяцев.

Эффективное управление оборотным капиталом — важная задача любого предприятия.

Что относится к оборотным активам — рассмотрим на схеме:

Разработка регламентов по управлению оборотными активами

Для непрерывного функционирования компании, а также для организации производственного процесса запасы следует возобновлять, вкладывая в них собственные или заемные средства. Чтобы такие вложения приносили экономические выгоды, руководству необходимо четко определить структуру и необходимый объем оборотных активов.

Для этого финансовому отделу следует разработать политику управления ресурсами и утвердить ее у руководства. Для разработки данного регламента прежде всего необходимо провести оценку потребностей и установить нормы остатков, прихода и расхода активов компании.

Политика управления активами определяется рисками, на которые готова пойти фирма. Например, рисками убытков из-за просроченной дебиторки или рисками простоя в связи с нехваткой сырья, компенсировать которые можно, внедрив систему создания страхового запаса.

Выделяют 3 основных метода управления оборотными активами.

Актив Метод Реализация Доход Риск Запасы Консервативный Увеличение объема резервных запасов на случай наступления непредвиденных ситуаций Снижение доходности в связи с осуществлением расходов на хранение запасов и выводом средств из оборота Риск простоя минимален Умеренный Формирование резервного запаса МПЗ на случай возможного сбоя поставки Средний Средний Агрессивный Минимизация остатков Доходность максимальна Любой сбой поставки сырья угрожает остановкой производства Дебиторская задолженность Консервативный Работа только с проверенными клиентами, предоставление маленького срока отсрочки платежа Невысокая доходность в связи с низкой конкурентоспособностью Минимальный Умеренный Разработка условий поставки и сроков оплаты, опираясь на среднерыночные показатели Средняя Средний Агрессивный Большой срок отсрочки Большой объем продаж Велика вероятность просрочки платежа Денежные средства Консервативный Увеличение остатка средств на счетах Возможность своевременно совершать платежи Риск обесценения Умеренный Хранение небольшого остатка средств Средняя доходность Средний Агрессивный Формирование минимального резервного остатка средств на счетах Возможность вложения денежных средств в высокодоходные программы Риск не рассчитаться по долгам и обязательствам, в связи с чем возникнет необходимость привлечения дополнительного финансирования

От того, какую политику выберет предприятие, будут зависеть размеры минимально допустимых остатков активов, объемы продаж и сроки отсрочки платежа, предоставляемые клиенту.

Эффективность использования ОА определяется показателями оборачиваемости, коэффициентами загрузки оборотных средств, показателями материалоемкости и материалоотдачи. Для более комплексного анализа можно также просчитать их рентабельность.

Полученные результаты анализа позволят выявить причины расхождений между план-фактными показателями (например, рост дебиторки выше норматива) и подкорректировать политику управления ОА (например, пересмотреть сроки отсрочки платежа покупателям).

Чтобы планы выполнялись, руководству необходимо:

Выделить контрольные значения. Разработать соответствующие инструкции и методологию работы для сотрудников-исполнителей. Определить круг лиц, контролирующих процесс.

Осуществить это можно, разработав соответствующие регламенты и закрепив их приказом руководителя. Сюда входят:

регламент по управлению запасами;

регламент по управлению дебиторской задолженностью;

положения о премировании сотрудников при выполнении ими ключевых показателей.

Чтобы оперативно отслеживать и реагировать на происходящие изменения, финансовому отделу необходимо разработать соответствующие контрольные процедуры (КП), которые следует осуществлять с определенной периодичностью, например раз в месяц или неделю.

Контрольные процедуры как ключевой элемент внутреннего контроля оборотных активов

Контрольные процедуры — введение дополнительных действий для сотрудников или усовершенствование функциональности информационных систем, которые направлены на обеспечение управления ОА.

Для своевременного контроля ОА финансовому аналитику необходимо изучать структуру этих ресурсов на определенные моменты времени, контролировать их рациональное использование, целесообразность и законность проводимых операций, а также отдельно контролировать обязательства, т. к. это особая разновидность ОА.

КП можно оформлять в виде отчетов, таких как:

1. Реестр старения дебиторки.

Реестр старения дебиторки позволяет оперативно просмотреть и изучить динамику задолженности контрагентов в разрезе авансов, выданных поставщикам, и по каждому покупателю в отдельности.

Данный отчет отображает наименование контрагента, дату образования задолженности и сумму долга. По итогам анализа таких отчетов устанавливаются нормативы по размеру задолженности и разрабатывается методика работы с должниками.

Например, в случае несоблюдения должником сроков оплаты с ним проводятся переговоры, начисляются пени и ежедневно для руководства формируется отчет о текущей и просроченной задолженности.

2. Отчет о динамике номенклатуры товарно-материальных ценностей.

Отчет о динамике номенклатуры позволяет анализировать скорость оборачиваемости материально-производственных запасов. Такие активы подразделяются на 4 группы:

динамичная номенклатура,

только поступление,

инертная номенклатура,

только списание.

Динамичная номенклатура включает в себя те материальные запасы, по которым были как поставки, так и выбытие в течение отчетного периода. По остальным категориям необходимо выявлять причины одностороннего движения в сторону увеличения или уменьшения. Инертная номенклатура отображает информацию о залежалых и неиспользуемых запасах.

3. Отчет о составе активов.

Отчет о составе активов позволяет провести детальный анализ по каждому элементу оборотных активов в определенный временной промежуток.

Например, если объем остатков запасов увеличивается, а реализация и выпуск продукции остаются на предыдущем уровне, то это говорит о затоваривании складов предприятия и падении оборачиваемости — следует анализировать причины и принимать меры по нормализации остатков запасов.

Итоги

Оборотные активы являются ключевым показателем деятельности компании, и эффективное управление ими — это залог увеличения прибыли.

Разработка и внедрение системы внутреннего контроля оборотных активов позволит финансовому отделу оперативно реагировать на происходящие изменения и своевременно вносить коррективы в политику управления оборотными ресурсами.