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Перевод денежных средств с одного банковского счета на другой в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Если раньше два и более расчетных счета у одной организации вызывали удивление, то сейчас такое положение дел стало обыденностью. Новые счета открывают по разным причинам, но неизменно одно — обязательно происходит перевод денег с одного счета на другой. Как такие операции отражаются в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 поговорим сегодня. 

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Перевод денежных средств с одного банковского счета на другой в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Первым делом нужно ввести новый счет в программу.

Для этого заходим в раздел «Главное» — «Реквизиты организации» (или пункт «Организации», если ведете многофирменный учет).

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Вверху находим гиперссылку «Банковские счета» и добавляем новый счет.

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Только после ввода второго счета в программе в списаниях с расчетного счета и поступлениях на него появляется вид операции «Перевод на другой счет организации».

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Теперь перейдем к тому, что операции по переводу средств могут осуществляться с использованием счета 57 «Переводы в пути» или же без его участия. Обязательным условием применения этого счета является факт нахождения денег «в пути» более 1 банковского дня.

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Ниже рассмотрим 2 примера с применением счета 57 и без его использования.

Перевод денежных средств без использования счета 57

Допустим, в первом варианте фирма не нуждается в применении счета 57 и бухгалтеру необходимо перевести средства с одного расчетного счета на другой.

Для этого зайдем в раздел «Банк и касса» и выберем пункт «Платежные поручения».

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Создадим новый документ.

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Поскольку изначально программа автоматически подставляет в графу «Вид операции» — «Оплата поставщику», мы должны выбрать нужный вид списания — «Перевод на другой счет организации».

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После того как мы это сделали, графа «Получатель» перестала быть активной и автоматически заполнилась статья расходов«Внутреннее перемещение денежных средств».

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В графе «Счет получателя» выбираем тот счет, на который мы должны отправить средства.

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В поле «Банковский счет» в правом верхнем углу автоматически подставился тот счет, который выбран в качестве основного в карточке организации (отмечен зеленой галочкой).

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После этого проставляем нужную сумму, назначение платежа «Перевод между счетами» заполнилось автоматически. Проводим документ.

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Надо отметить, что данный документ не создает проводок в программе. Его можно распечатать при необходимости и затем выгрузить в «Клиент Банк».

Для этого нажимаем на «Отправить в банк».

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И выгружаем в «Клиент Банк».

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Некоторые фирмы и вовсе не заполняют платежные поручения в 1С, а используют для их создания сам «Клиент Банк».

Для того чтобы в программе появились проводки списания, а в нашем примере еще и поступления средств (ведь мы переводили на счет, который нам же и принадлежит) нужно загрузить из «Клиент Банка» банка-отправителя операцию списания, а из банка-получателя документ поступления.

В нашем случае мы заведем их вручную. Для создания списания перейдем в раздел «Банк и касса» и выберем пункт «Банковские выписки».

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Здесь нажимаем на кнопку «Списание».

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Аналогично созданию платежного поручения выбираем нужный вид операции «Перевод на другой счет организации».

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Проставляем нужную сумму, указываем верный счет получателя.

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Вводим назначение платежа и проводим документ.

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Проверим проводки после проведения.

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Мы видим, что деньги ушли с 51 счета в Сбербанке и зачислились на 51 счет в ВТБ.

Кроме того, в банковской выписке за этот день по банку ВТБ будет отражена операция поступления. Мы тоже должны ее провести. Для этого также зайдем в раздел «Банк и касса» и выберем пункт «Банковские выписки».

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Создадим новое поступление средств.

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В открывшемся окне выберем необходимый вид операции.

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Проставим сумму и выберем счет, с которого нам поступили средства — счет Сбербанка.

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И проведем документ.

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Обратите внимание! Данный документ проводок не создает, иначе бы у нас данные задвоились, что было бы ошибкой.

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Проверить корректность проведенных операций можно, сформировав анализ счета 51.

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Здесь мы видим, что деньги ушли со счета в Сбербанке и зачислились на ВТБ.

Перевод денежных средств с использованием счета 57

Теперь разберемся, как в программе 1С: Бухгалтерия предприятия перевести деньги с одного банковского счета на другой с использованием счета 57.

Первым делом необходимо зайти в раздел «Главное» и выбрать пункт «Учетная политика».

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В открывшемся окне необходимо установить флаг напротив «Используется счет 57 «Переводы в пути» при перемещении денежных средств».

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Теперь вернемся к созданному нами ранее документу списания и отменим проведение.

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Теперь вновь проведем его и проверим проводки.

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Здесь видно, что деньги ушли с 51 счета Сбербанка, но попали не прямиком на 51 счет ВТБ, а остались висеть на промежуточном 57 счете.

Теперь обратимся к документу поступления по банку ВТБ. И также отменим его проведение.

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В реальной жизни дата документа списания средств не совпадала бы с датой документа поступления — в рассматриваемом случае перевод осуществляется более одного банковского дня.

Но поскольку данный пример мы используем для наглядности, обращать внимания на это не будем и просто перепроведем документ. Проводки будут следующими.

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Видим, что средства, которые «висели» на 57 счете, наконец, дошли до места назначения — счета 51 в банке ВТБ.

Сформируем оборотно-сальдовую ведомость по счету 57.

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Наличие сальдо говорило бы о том, что деньги «зависли», но как мы видим, сальдо отсутствует, значит, мы отразили все верно.

А теперь сформируем анализ счета 51, чтобы проверить, корректно ли у нас оформлены операции.

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Таким образом, мы рассмотрели на двух примерах как перевести денежные средства с одного расчетного счета на другой.

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