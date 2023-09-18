Выгодный отпуск в 2024 году: когда планировать

Когда выгоднее брать отпуск в 2024 году

Главное правило, которое позволяет уходить в отпуск, не теряя при этом в финансовом плане — отдыхать в те месяцы, где больше всего рабочих дней. Связано это с тем, что оплачивается рабочее и отпускное время работника по-разному.

Зарплату считают исходя из количества рабочих дней в месяце, а за каждый день отпуска, который берут в календарных днях, сотруднику платят средний дневной заработок. Он равен заработку за расчетный период, деленному на количество отработанных в нем дней (п. 9 положения, утвержденного постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922).

Расчетный период включает 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу начала отпуска. Так, если отпуск планируете в июне 2024 года, то расчетный период начнется с 1 июня 2023 года и закончится 31 мая 2024 года (п. 4 Положения от 24.12.2007 № 922).

Отработанные дни — это все дни, включая выходные и праздники, когда работник числился в данной компании. Исключение составляют дни, когда он был в командировке, отпуске, на больничном или по другим причинам освобождался от работы. Это следует из пункта 5 Положения от 24.12.2007 № 922 и подтверждается письмом Минтруда от 15.04.2016 № 14-1/В-351.

За каждый полностью отработанный месяц учитывают 29,3 дня. Это среднемесячное количество дней, которое рассчитывается так: (365 дней — 14 праздничных дней в году) / 12 мес. Если месяц отработан не полностью, то количество отработанных дней считают так: число отработанных дней делят на число календарных дней в этом месяце и умножают на 29,3 (п. 10 Положения от 24.12.2007 № 922).

В средний заработок для расчета отпускных включают зарплату за отработанные дни, премии учитывают в особом порядке (п. 2 Положения от 24.12.2007 № 922).

Не включают в расчет среднего заработка отпускные, оплату дней командировки, больничный, материальную помощь и другие выплаты за неотработанные дни (пп. 3, 5 Положения от 24.12.2007 № 922).

Учитывая все описанные моменты, получается, что по деньгам выгоднее всего брать отпуск в месяце с меньшим количеством выходных и праздничных дней и максимальным количеством рабочих дней. Если же человек намерен отдохнуть как можно дольше, не ставя во главу угла денежный вопрос, то отпуск, наоборот, можно совместить с праздниками.

О том, как предоставить неиспользованный отпуск, узнаете из короткого видео.

Выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

Какой же месяц в 2024 году самый экономически выгодный?

Если взглянуть на производственный календарь, станет понятно, что таких месяцев в следующем году целых 2. Речь идет об июле и октябре, которые включают в себя по 23 рабочих дня. Поэтому с материальной стороны в отпуск лучше уйти именно в эти месяцы. Немного отстает от них август — в нем 22 рабочих дня.

Апрель, сентябрь и декабрь содержат по 21 рабочему дню. В феврале, марте и ноябре таких дней по 20. В эти месяцы отпуск брать будет уже менее выгодно, поскольку это повлечет финансовые потери.

Наиболее непрактично отпуск брать в январе следующего года, который включает в себя всего 17 рабочих дней. Среди месяцев, когда невыгодно будет отдыхать на протяжении 2024 года, можно также выделить май и июнь: они содержат по 19 рабочих дней.

Теперь на примере докажем, что отдыхать в июле 2024 года будет выгоднее, чем в июне.

Сотрудник работает в компании на пятидневке и получает оклад в размере 50 тыс. рублей без премий и поощрений. В июле следующего года будет 23 рабочих дня. То есть за один рабочий день человек заработает 2 173 рубля 91 копейку (50 000 / 23 = 2 173,91).

Если отдыхать сотрудник планирует 14 календарных дней с 01.07.2024 по 14.07.2024, то отпускные можно рассчитать так. Оклад делим на среднее количество дней в месяце (29,3). Это будет 1 706 рублей 48 копеек (50 000 / 29,3 = 1 706,48). Затем это значение нужно умножить на количество дней отпуска, то есть на 14. В результате получится 23 890 рублей 72 копейки (1 706,48 х 14 = 23 890,72).

Такую сумму сотруднику начислят в качестве отпускных. Оставшуюся часть месяца он отработает, и его зарплата за этот месяц будет равна 28 260 рублей 83 копейки (2 172,91 х 13 = 28 260,83). То есть в совокупности за июль такому сотруднику начислят доход в размере 52 151 рубль 55 копеек (23 890,72 + 28 260,83 = 52 151,55).

Что касается июня следующего года, то в нем будет 20 рабочих дней. Если тот же сотрудник возьмет отпуск на 14 календарных дней с 17.06.2024 по 30.06.2024, то ситуация уже будет другая.

Отпускные в этом случае будут равны той же сумме — 23 890 рублей 72 копейки. Однако за отработанные дни сотруднику выплатят зарплату в размере 21 739 рублей 10 копеек (2 173,91 X 10 = 21 739,10). В итоге за месяц человеку в общей сложности начислят доход в размере 45 629,82 (23 890,72 + 21 739,10 = 45 629,82).

Как видно из этих примеров, разница между общим доходом, который начислят сотруднику за июль и за июнь будущего года с учетом двухнедельного отпуска, очевидна. Она составит 6 521 рубль 73 копейки (52 151,55 — 52 151,55 = 6 521,73).

Поэтому если сотрудник не хочет потерять деньги из-за невыгодно взятого отпуска, ему надо заранее позаботиться о том, в каком месяце его использовать.

В ситуации когда выбор стоит между летними месяцами, самым удачным с финансовой точки зрения будет отпуск в июле. Немногим ему уступает август.

А вот отдыхать в июне окажется убыточнее всего. Зато в этом месяце можно продлить отпуск на один день, если совместить его с праздником, выпадающим на 12 июня, — День России.