Как понять, что ваша команда потеряла мотивацию, и что с этим делать

Еще на этапе собеседования задача HR-специалиста — выяснить, зачем кандидат откликнулся на вакансию, что им движет, какие у него ценности. При этом когда сотрудник уже работает в команде, уровень его мотивации может выпасть из поля зрения HR-специалистов и руководителей.

Эта ошибка приводит к тому, что сотрудники теряют интерес к задачам своей должности, становятся менее продуктивными и ищут новые предложения.

Как вовремя заметить снижение мотивации у команды и помочь сотрудникам увидеть новые смыслы в работе, рассказывает Питер Джансен — коуч, основатель компании по развитию и сопровождению лидеров LeaderMakers.

Как понять, что ваша команда потеряла мотивацию

Сотрудники не всегда готовы прямо сказать о том, что их мотивация изменилась. Однако есть косвенные признаки, которые помогут оценить мотивированность команды без непосредственных разговоров об этом.

Три основных признака потери мотивации:

1. У сотрудников возникают проблемы с распределением времени.

Они постоянно опаздывают, хотя раньше никогда так не делали. Сотрудники дольше обедают и в целом проводят больше времени на офисной кухне. Они чаще делают перерывы на кофе, курение или посещение уборной.

2. Их внешний вид меняется в худшую сторону.

Они перестают следить за опрятностью прически, аккуратностью макияжа и другими элементами образа. Кто-то даже может выглядеть так, как будто вовсе не хотел приходить и собрался в последний момент.

3. Падает активность.

Когда сотрудники теряют интерес к работе, они перестают быть столь же вовлечёнными, как раньше. Это снижение инициативности и желания разбираться в рабочих проблемах в итоге приводит к ухудшению результатов.

В чем причины

Среди основных причин потери мотивации у членов команды часто встречаются перечисленные ниже:

членам команды кажется, что их усилия и результаты не ценятся и никак не отмечаются руководством;

члены команды не чувствуют уважительного отношения к себе, ощущают, что всё, что они делают, принимается руководителем как должное;

члены команды чувствуют себя недопонятыми;

сотрудники ощущают себя потерянными на работе

Последняя причина особенно сложная, так как ощущение потерянности и переживание фрустрации нередко происходят в один момент.

Фрустрация возникает, когда человек не может получить то, чего он очень хочет, его цели кажутся недостижимыми. Это эмоциональное состояние — симптом, который показывает, что человек отрицательно оценивает или работу, или руководителя, или себя.

Сильное осуждение своей текущей карьерной позиции может быть сигналом выгорания, иногда даже нервного срыва.

Как вернуть мотивацию сотрудникам

Чтобы повысить мотивацию команды, вам следует действовать следующим образом.

Шаг 1. Проведите самоанализ.

Недостаток мотивации у подчиненных обычно появляется из-за управленческих ошибок лидеров. Подумайте, какие ваши решения могли повлиять на самоощущение команды.

Шаг 2. Проведите оценку управленческого персонала по методу «360 градусов».

Этот способ оценки поведения и компетенций стоит применить для анализа работы всего топ-менеджмента, чтобы увидеть, с какими проблемами лидерства они сталкиваются.

Как только вы поймете, какие слепые зоны, то есть нераспознанные ранее слабости, есть у управленческой стороны, нужно начать устранять эти недостатки, чтобы мотивация команды восстановилась.

Шаг 3. Выстраивайте отношения с сотрудниками на основе эмпатии и гуманности.

Зачастую люди ценят в лидерах не столько уровень экспертности, сколько то, как внимательно они относятся к своей команде, как заботятся о ней. Однако часть управленцев уверена, что их сотрудникам хватит мотивации только в виде денег. В итоге их команды оказываются наименее лояльными к лидеру и компании.

Помните, что ваши приоритеты как лидера всегда должны быть следующими:

сотрудники,

корпоративная культура,

цифры (но только определённого уровня).

Как действовать на опережение и постоянно поддерживать мотивацию сотрудников

Надо постоянно вкладываться в развитие своих лидерских способностей, четко понимать ценности, смысл и хорошо уметь работать со своими эмоциями. Кроме того, работайте над тем, чтобы лучше понимать ваших подчиненных.

Также очень важно осознавать, насколько ценной бывает взаимоподдержка внутри коллектива.

Создание рабочей атмосферы, в которой команда открыто и спокойно обсуждает свои переживания, поможет вам построить сильную корпоративную культуру с высоким уровнем психологической безопасности.

Вы должны помнить, что на вас лежит ответственность за благополучие и стабильность ваших сотрудников.