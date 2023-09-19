Расчеты с работниками

Оплачивать или переносить неиспользованные работником отгулы

Отгулы работник может получить за сверхурочную работу, выход на работу в выходной день, донорство и т.п. Отгулы можно накапливать и переносить вплоть до увольнения.

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Оплачивать или переносить неиспользованные работником отгулы
Иллюстрация: freepik/freepik

Отгул работник может получить:

  • за ранее отработанное сверхурочное время (ст. 152 ТК);

  • за работу в выходной и нерабочий день (ст. 153 ТК);

  • донорство.

Отгулы за сверхурочную работу и работу в выходные

За сверхурочную работу и работу в выходные, нерабочие дни работнику по его выбору либо начисляется оплата в повышенном размере, либо предоставляется отгул.

Отдохнуть работник может в удобный для него день по согласованию с руководством компании.

Если напряженный график не позволяет работнику взять дополнительные дни отдыха, то есть использовать в течение года свои отгулы, он их не теряет, отгулы переносятся на будущий период, уточняет  Роструд. Срок не ограничен.

Устанавливать во внутренних локальных актах компании ограничения на период использования отгулов нельзя. Это прямо запрещено статьей 8 ТК: нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников, не подлежат применению.

Есть еще одно правило.

Отгул не переносится на другое время, если работник в этот день заболел, как в случае в больничным по время отпуска.

Нужно ли платить компенсацию за неиспользованные отгулы?

Да, нужно.

За все неиспользованные до увольнения отгулы работодатель должен выплатить работнику компенсацию в размере «стоимости рабочего дня». Об этом Роструд писал на своем портале Онлайнинспекция.рф.

Обычно, в случае с накопленными отгулами, работнику удобнее использовать, а работодателю удобнее предоставить отгулы непосредственно перед увольнением.

Когда работник получает свои отгулы перед увольнением, работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Кстати, многие бухгалтеры путаются, когда платить новому работнику первую зарплату, чтобы не нарушить ТК, разобрали этот вопрос на примерах здесь.

Дни отдыха за донорство

Дни отдыха за донорство также можно считать отгулами. Именно так эти дни рассматривают работники. Донорам полагается дополнительный оплачиваемый день отдыха после сдачи крови.

Работник может использовать его сразу после донации или перенести на любое другое время в течение года. Такой отгул тоже можно добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Если работник не использовал день отдыха за донорство, он не может получить денежную компенсацию за него при увольнении. Трудовое законодательство не предусматривает такой возможности. Об этом сказано в письме Минтруда от 25.03.2019 № 14-2/ООГ-2057. В такой ситуации, проще всего, предоставить отгул перед увольнением.

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