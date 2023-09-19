Аудит учета финансовых результатов: что контролировать бухгалтеру

Как формируется финансовый результат

Финансовый результат — это итог деятельности организации, формирующийся за счет всех доходов и расходов за рассматриваемый период. Финансовый результат представляет собой итоговую (чистую) прибыль (или убыток), которая находит отражение в формах 1 и 2.

Эти документы, составленные по бухгалтерским учетным данным, представляют собой две основные формы бухотчетности и в части финансового результата должны быть взаимосвязаны.

Вся последовательность формирования финансового результата отражается в отчете, который большинство организаций составляют в полной форме (приложение № 1 к приказу Минфина от 02.07.2010 № 66н), а СМП могут использовать упрощенный вариант (приложение № 5 к приказу Минфина от 02.07.2010 № 66н).

С 01.06.2019 формы бухгалтерской отчетности действуют в редакции приказа Минфина от 19.04.2019 № 61н.

Ключевые последние изменения были таковы:

отчетность можно составлять только в тыс. руб., миллионы в качестве единицы измерения использовать нельзя;

в шапке указывают ОКВЭД 2;

в бухгалтерском балансе отражают сведения об аудиторской организации (аудиторе).

Отметку об аудиторе нужно ставить только тем фирмам, которые подлежат обязательному аудиту. Налоговики будут использовать ее как для наложения штрафа на саму организацию, если она проигнорировала обязанность пройти аудит, так и для того, чтобы знать у какого аудитора им истребовать сведения по организации в порядке ст. 93 НК.

Поскольку упрощенная форма — это результат объединения ряда показателей, которые в полной форме разделены, мы рассмотрим последовательность проверки более сложного варианта — полного отчета.

Аудит учета финансовых результатов сводится к проверке правильности:

формирования всех исходных данных по доходам и расходам, попадающим в форму отчета;

начисления налога на прибыль;

заполнения отчета и выполнения арифметических действий в нём;

увязки итогов по строкам формы с данными бухучета и бухбаланса.

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Проверка составляющих финансового результата до учета налога

Данные, образующие валовый финансовый результат и результат продаж, формируются на счете 90, куда они попадают с соответствующих счетов учета затрат и ТМЦ (готовая продукция и товары). Прочие доходы и расходы — результат учетных операций по счету 91.

Таким образом, прежде всего, необходимо удостовериться в правильности данных, возникших за период составления отчета на счетах 90 и 91.

Для этого проверяют:

методологическое соответствие отражения учетных операций требованиям действующих ПБУ и собственной учетной бухгалтерской политики, т. е. правильность их отнесения к тем или иным доходам и расходам и правильность привязки к объектам учета;

полноту выручки (учет в ней всех операций продажи, относящихся к отчетному периоду, в т. ч. продаж на экспорт, и правильность отражения стоимости сделок);

корректность закрытия счетов учета затрат, особенно тех, на которых возможны остатки после закрытия;

обоснованность создания резервов, правильность их сумм и учет неиспользованных остатков;

полноту учета доходов от сдачи имущества в аренду и продажи;

соответствие суммы начисленного по продажам НДС объему продаж, осуществленному с учетом этого налога;

наличие документов, обосновывающих доходы и расходы (например, использование чистой прибыли, списание дебиторской и кредиторской задолженностей, учет штрафных санкций по хоздоговорам).

одновременность списания НДС, числящегося в учете по списанной кредиторской задолженности;

отражение результатов инвентаризации и безвозмездного получения имущества;

полноту начисления процентов и дивидендов к получению и уплате;

правильность отражения курсовых разниц.

Контроль расчета налога на прибыль

Правильнее всего начисление налога на прибыль делать после того, как проверены все данные бухучета, из которых складывается бухгалтерский финансовый результат, и параллельно с ними — вопрос учета (или неучета, а также учета в особом порядке) каждого из видов имеющихся доходов и расходов для целей налогообложения по прибыли.

Если налог на прибыль был начислен до проверки данных бухучета, а при проверке последних выявлены какие-то ошибки, то его, скорее всего, придется пересчитать.

При контроле суммы начисленного налога рекомендуется проверить не только выполнение положений собственной учетной налоговой политики, но и логику формирования различий между бухгалтерской прибылью до налогообложения и налоговой базой по прибыли, причем и в качественном плане, и в количественном.

Для организаций, не применяющихПБУ 18/02, такая проверка даже при наличии доходов и расходов, учитываемых в особом порядке (реализация ОС с убытком, наличие объектов соцсферы, учет убытков прошлых лет) будет достаточно простой.

Организациям, работающим с ПБУ 18/02, нужно будет проверять правильность формирования ОНО, ОНА, ПНР, ПНД (обороты по счетам 09, 77, 99) и уже с их учетом — последовательность образования налоговой базы из бухгалтерской прибыли и правильность расчета налога.

Сверка отчета о финансовых результатах с данными бухучета

Заполняя последовательно строки отчета о финансовых результатах, необходимо сверять его данные с данными по счетам бухучета за отчетный период. Данные по строкам будут равны:

2110 (выручка) — сумме выручки, отраженной по кредиту счета 90 за вычетом суммы НДС, попавшей в дебет этого же счета;

2120 (себестоимость) — сумме, попавшей в дебет счета 90 со счетов 20, 23, 41, 43;

2210 (коммерческие расходы) — сумме, поступившей в дебет счета 90 со счета 44;

2220 (управленческие расходы) — сумме, списанной в дебет счета 90 со счета 26;

2200 (прибыль или убыток от продаж) — сумме, списанной со счета 90 на счет 99;

сумма по строкам 2310, 2320, 2340 (прочие доходы) — доходам, отраженным по кредиту счета 91, за вычетом НДС, если на нём есть доходы, облагаемые этим налогом;

сумма по строкам 2330 и 2350 (прочие расходы) — расходам, показанным по дебету счета 91, за вычетом имеющегося среди них НДС, если этот налог начисляется по доходам, отраженным по дебету счета 91;

разница между прочими доходами и расходам и — сумме, списанной со счета 91 на счет 99;

2300 (прибыль или убыток до налогообложения) — результату, возникшему на счете 99 по суммам, поступившим туда со счетов 90 и 91;

2410 (налог на прибыль), 2411 (текущий налог на прибыль) и 2412 (отложенный налог на прибыль);

2460 (прочее) — сумме иных данных, кроме вышеперечисленных, присутствующих на счете 99 (например, начисленные налоговые санкции);

2400 (чистая прибыль или убыток) — остатку на счете 99 до реформации баланса.

После реформации сальдо по счету 84 должно соответствовать сумме, попавшей в строку 1370 бухбаланса, с учетом фактического итога (прибыль или убыток).

Если реформация не делается (отчетность не является годовой), то в эту строку бухбаланса попадет результат, который получился бы при закрытии итога счета 99 на счет 84.

Итоги

Отчет о финансовых результатах как одна из основных форм составляемой организацией бухотчетности требует особенно тщательной проверки всех данных, входящих в него. Правильность заполнения формы 2 необходимо проконтролировать, сверившись с данными бухучета и сведениями, занесенными в форму 1.