Бухгалтер на зарплату, помощник бухгалтера, продавец-консультант: кто нужен бизнесу прямо сейчас. Обзор вакансий

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Бухгалтер по расчёту заработной платы «Клерк.ру» очень ждет бухгалтера по заработной плате! Что нужно делать: вести участок расчетов с персоналом по оплате труда. Умения и навыки: 1С:ЗУП версии 3.1, 1С:Бухгалтерия, Контур-Экстерн. Умение работать с документами и начислениями СМЗ, ИП, договорами ГПХ. Условия: пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, поддержка и наставничество, комфортный и стильный офис в центре города с удобной транспортной развязкой, профессиональный и финансовый рост. Узнать подробности о вакансии можно здесь. Зарплата 60 000 рублей, г. Краснодар, полная занятость.

Помощник бухгалтера Специалиста ищет компания «Игровые Системы» — мобильный разработчик игр. Что нужно делать: помогать с ведением кадрового учета, работать с первичкой. Умения и навыки: высшее, среднее профильное (экономика, бухгалтерский учет, кадровый учет), Microsoft Office, Google Таблицы, знание английского языка. Условия: график работы: 5/2 с 10:00 до 19.00, возможность профессионального и карьерного роста, кухня с еженедельным пополнением кофе, шоколадок, йогуртов и фруктов, бесплатные горячие обеды, 50% оплаты фитнеса. Узнать подробности о вакансии можно здесь. Зарплата 70 000 рублей, г. Москва, полная занятость.