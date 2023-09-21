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Бухгалтер на зарплату, помощник бухгалтера, продавец-консультант: кто нужен бизнесу прямо сейчас. Обзор вакансий

Подготовили обзор вакансий недели для тех, кто в поиске. Изучайте, откликайтесь.

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Бухгалтер на зарплату, помощник бухгалтера, продавец-консультант: кто нужен бизнесу прямо сейчас. Обзор вакансий
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

На Клерк.Работа можно найти актуальную вакансию в своем городе или на удаленку и сразу связаться с работодателем.

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Бухгалтер по расчёту заработной платы

«Клерк.ру» очень ждет бухгалтера по заработной плате!

Что нужно делать: вести участок расчетов с персоналом по оплате труда.

Умения и навыки: 1С:ЗУП версии 3.1, 1С:Бухгалтерия, Контур-Экстерн. Умение работать с документами и начислениями СМЗ, ИП, договорами ГПХ.

Условия: пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, поддержка и наставничество, комфортный и стильный офис в центре города с удобной транспортной развязкой, профессиональный и финансовый рост.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата 60 000 рублей, г. Краснодар, полная занятость.

Помощник бухгалтера

Специалиста ищет компания «Игровые Системы» — мобильный разработчик игр.

Что нужно делать: помогать с ведением кадрового учета, работать с первичкой.

Умения и навыки: высшее, среднее профильное (экономика, бухгалтерский учет, кадровый учет), Microsoft Office, Google Таблицы, знание английского языка.

Условия: график работы: 5/2 с 10:00 до 19.00, возможность профессионального и карьерного роста, кухня с еженедельным пополнением кофе, шоколадок, йогуртов и фруктов, бесплатные горячие обеды, 50% оплаты фитнеса.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата 70 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

Продавец-консультант

Работника ищет ИП — продажа подарков, сувенирный продукции, упаковка, создание гирлянд и фигур из шаров.

Что нужно делать: обслуживать, консультировать и принимать расчеты от покупателей.

Умения и навыки: опыт работы в продажах от 1 года.

Условия: график работы с 8:00 до 20:00, 5/2 или 4/3, обед за счет компании.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата от 40 000 до 70 000 рублей, г. Ессентуки, полная занятость.

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