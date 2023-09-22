Внимание! Изменения по воинскому учету с 1 октября 2023 года: штрафы, сроки, отчеты, ответы экспертов. Все образцы документов

Какие штрафы будут за нарушения по воинскому учету

Работодателей накажут за следующие нарушения:

1. За неподачу в военкомат списков граждан для первоначальной постановки на воинский учет.

Штрафы по статье 21.1 КоАП (будет новая редакция статьи):

для должностных лиц — от 40 000 до 50 000 рублей,

для организаций – от 350 000 до 400 000 рублей.

2. За непредставление сведений, необходимых для ведения воинского учета.

Штрафы по статье 21.4 КоАП (будет новая редакция статьи):

для должностных лиц — от 40 000 до 50 000 рублей.

3.За неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации.

Штрафы по статье 19.38 КоАП (введут новую статью):

на должностных лиц в размере от 60 000 до 80 000 рублей,

на юридических лиц – от 400 000 до 500 000 рублей.

Самые важные вопросы, которые сейчас волнуют бухгалтеров

Экспертов Клерк.Консультаций захлестнуло волной вопросов по ведению воинского учета. Вот самые наболевшие:

ИП и воинский учет

У ИП есть наемные сотрудники, мужчины, у которых отсутствуют военные билеты. Стоит ли ему уволить сотрудников из-за отсутствия документов?

Ответ эксперта: Воинский учет ИП не ведут. Обязанность его вести предусмотрена только для организаций.

Постановка на воинский учет и подача отчетности через доверенное лицо

Возможно ли осуществить первичную постановку на воинский учет организацию через доверительное лицо? Может ли не ответственный сотрудник за воинский учет ездить сдавать отчеты в военкомат, а любой другой сотрудник с доверенностью на руках?

Ответ эксперта: Организация имеет право выдать доверенность своему представителю перед третьими лицами (ст.185 НК). Поэтому нет никаких препятствий в данном случае сделать доверенность и отправлять документы с доверенным лицом.

Никогда не сдавали отчеты

Если компания раннее не подавала сведения о военнообязанных, но до 1 октября их предоставит, избежит ли она ответственности в новом размере штрафных санкций?

Ответ эксперта: Если вы устраните нарушения до выявления, то не накажут.

Штрафы будут за периоды до 01.10.2023

Какой срок исковой давности для статьи 21.4 КоАП? Если мы приняли военнообязанного в прошлом году, он уже прошел, и нужно сообщать только о вновь принятых? За сотрудников, принятых до 01.10.2023 штраф будет до 5 000 руб.?

Ответ эксперта: Срок привлечения по ст. 21.1 КоАП составляет 3 (три) года, так что могут наказать и за прошлый год — лучше направить сведения до выявления нарушения. О вновь принятом сотруднике нужно сообщить в течение 5 дней. Факт административного правонарушения считается состоявшимся на следующий день. Если, например, оформить сотрудника 25.09.2023, срок истечет 30.09.2023, а значит правонарушение будет трактоваться по п. 3 ст. 21.4 КоАП, по которому штраф составляет от 1 до 5 тыс. руб.

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