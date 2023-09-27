Отчетность в военкомат: какую и куда сдавать, сроки подачи

Все фирмы должны вести учет призывников и военнообязанных, работающих по трудовым договорам, в том числе совместителей и дистанционных сотрудников. Такие действия не требуются только в отношении иностранцев и россиян, занятых по договорам гражданско-правового характера.

Документы по воинскому учету в организации

Компании ведут военно-учетную работу по документам, перечень, формы, порядок заполнения и хранения которых определяется российским Минобороны. На это указывает пункт 27 положения о воинском учете, утвержденного постановлением Кабмина от 27.11.2006 № 719.

Согласно инструкции от 22.11.2021 № 700 каждой компании необходимы:

карточки граждан, подлежащих воинскому учету, по которым ведется учет призывников и военнообязанных.

Они составляются по форме № 10, которая приведена в приложении № 22 к инструкции. Прежде для военно-учетных целей использовалась личная карточка сотрудника по унифицированной форме № Т-2.

картотека указанных карточек;

вторые экземпляры списков граждан, пребывающих в запасе, с указанием регистрационного номера и даты направления в военкомат.

Форма таких списков установлена приложением № 23 к инструкции.

журнал проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан, находящихся в запасе ВС. В нем отражаются итоги проведенных проверок.

Форма журнала установлена приложением № 29 к инструкции. Указанный документ должен быть зарегистрирован, пронумерован, прошнурован, опечатан и заверен директором или другим руководителем организации.

Результат проверки может также отображаться в акте, составляемом по результатам проверки. При создании такого акта в журнале проверок фиксируются данные о нем.

Руководствуясь методическим рекомендациям от 11.07.2017, каждая компания должна разработать:

приказ об организации воинского учета граждан, в том числе бронирования россиян, пребывающих в запасе.

Бланки этого документа приведены в приложении № 4 к методическим рекомендациям. Такой приказ издается при создании юридического лица, а далее — перед началом каждого календарного года.

Проект приказа нужно согласовать с военным комиссаром муниципального образования, который функционирует на территории, где расположена компания или ее структурное подразделение.

Если военного комиссариата там нет, придется обратиться в орган местного самоуправления, который ведет первичный воинский учет в этой местности;

план работы по ведению воинского учета и бронированию граждан, пребывающих в запасе.

Вариант плана приведен в приложении № 17 к методическим рекомендациям. Компании разрабатывают его в течение календарного года и согласовывают с военным комиссариатом муниципального образования.

Если такой орган отсутствует, план координируют с главой муниципалитета сельского поселения или городского округа. Утверждает план директор или другой руководитель компании при ее образовании, а дальше перед началом каждого календарного года.

служебное делопроизводство по вопросам ведения в юридическом лице воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе;

другие документы в соответствии с требованиями органов власти, местного самоуправления и руководителя компании;

справочная информация по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Номенклатуру военно-учетных дел лучше всего включить в сводную номенклатуру дел компании. При этом дополняется раздел номенклатуры того подразделения фирмы, которое ответственно за воинский учет. Это может быть отдел кадров или секретариат.

Для разработки номенклатуры дел компании можно использовать форму, приведенную в приложении № 25 к п. 4.18 правил, утвержденных приказом Минкультуры от 31.03.2015 № 526.

Военно-учетные документы следует хранить в учреждении на протяжении сроков, предусмотренных перечнем типовых управленческих архивных документов, утвержденным приказом Росархива от 20.12.2019 № 236.

Так, журналы проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан, находящихся в запасе, должны храниться на протяжении 5 лет, начиная с 1 января года, следующего за тем, в котором было завершено их ведение.

Аналогичный срок хранения планов работы по ведению воинского учета и бронированию граждан, пребывающих в запасе. Самовольно сокращать эти сроки нельзя.

Необходимо также учитывать сроки хранения документов, установленные инструкцией от 22.11.2021 № 700. Согласно ее положениям вторые экземпляры списков граждан, пребывающих в запасе, хранятся в организации в течение одного года.

Все учетные документы заполняют на основании:

удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, — для призывников. В том числе подойдет электронная форма этого документа;

военного билета, а также временного удостоверения или справки, выданных взамен военного билета, — для военнообязанных.

Это следует из пункта 28 Положения от 27.11.2006 № 719, п. 32 инструкции от 22.11.2021 № 700.

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Отчетность по воинскому учету

Компании должны представлять сведения, связанные с ведением воинского учета, по установленным формам.

Рассмотрим подробнее, сдача какой отчетности необходима в 2023 году.

Согласно закону от 28.03.1998 № 53-ФЗ, положению, утвержденному постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719, методическим рекомендациям от 11.07.2017 в этот перечень входят:

сведения о гражданине , подлежащем воинскому учету, при принятии его на работу или его увольнении. Такие данные предоставляются по форме, приведенной в приложении № 2 к Положению от 27.11.2006 № 719. Сведения направляются в течение 5 дней со дня принятия на работу или увольнения в военные комиссариаты или муниципалитеты;

необходимые для ведения воинского учета сведения о сотрудниках , состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять, при их изменении — в течение 5 дней со дня изменения сведений;

необходимые для ведения воинского учета сведения о специалистах , состоящих на воинском учете, а также о тех, кто не состоит, но обязан состоять на воинском учете, по форме, приведенной в приложении № 10 к методическим рекомендациям. Сведения направляют в двухнедельный срок в соответствующие военные комиссариаты или органы местного самоуправления по их запросам;

сведения об изменениях семейного положения, образования, структурного подразделения компании, должности, места жительства или места пребывания, состояния здоровья сотрудников, состоящих на воинском учете, по форме, приведенной в приложении № 2 к порядку, предусмотренному в приложении № 13 к методическим рекомендациям. Информация передается в военные комиссариаты в течение 5 дней со дня изменения соответствующих сведений;

сведения о случаях выявления граждан, не состоящих на воинском учете , но обязанных состоять — представляется в течение 3 рабочих дней в военные комиссариаты. Форму, по которой направляются данные сведения, нужно уточнить в военкомате;

списки граждан, пребывающих в запасе, для сверки учетных сведений карточек с учетными данными людей, состоящих на воинском учете в других военных комиссариатах — не реже одного раза в год. Составляют по форме, предусмотренной приложением № 23 к инструкции от 22.11.2021 № 700.

Дата и время сверки устанавливаются военным комиссариатом, ведущим свою деятельность на территории, в пределах которой находится компания, или органом местного самоуправления, осуществляющим первичный воинский учет.

Списки подготавливают в 2 экземплярах, второй из которых с указанием регистрационного номера и даты отправки хранится в организации на протяжении года.

карточку учета организации. Унифицированная форма этого документа законодательством не установлена. Обычно ее представляют по форме, утвержденной письмом Минкультуры от 21.10.2015 № 344-01-39-ВА. Сроки, порядок представления карточки и ее точную форму надо уточнить в своем военном комиссариате и комиссии по бронированию, поскольку они могут отличаться в зависимости от региона.

С военным комиссариатом муниципального образования также нужно согласовать приказ об организации воинского учета граждан и план работы по ведению воинского учета и бронированию граждан, пребывающих в запасе (п. п. 22, 37 методических рекомендаций от 11.07.2017).

Россияне, которые работают в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в IT-сфере, вправе получить отсрочку от призыва на военную службу до достижения ими возраста 27 лет на период такой работы (п. 2 указа Президента от 02.03.2022 № 83). Для предоставления сотрудникам отсрочки указанные компании должны подать через портал «Госуслуги» список этих лиц в Минцифры.

Кроме того, согласно правилам, утвержденным постановлением Правительства от 28.03.2022 № 490, аккредитованные компании, работающие в сфере информационных технологий, должны представлять в военный комиссариат информацию об увольнении людей, получивших отсрочку от призыва на военную службу.

Куда сдавать отчетность по воинскому учету

Все компании, у которых работает хотя бы один призывник или работник, состоящий в запасе, обязаны вести воинский учет и сдавать отчетность в военкоматы по территориальному принципу.

Если на конкретной территории нет действующего военкомата, сведения подают в муниципалитет сельского поселения или городского округа. За нарушение воинского учета и несвоевременную сдачу отчетности на ответственное должностное лицо налагают штрафы.

Компании, работающие в области информационных технологий, кроме отчетности в военный комиссариат, для предоставления отсрочки от армии своим специалистам подают сведения в Минцифры.

Сроки сдачи отчетности по воинскому учету

Сроки сдачи отчетности по воинскому учету зависят от ее вида. Чтобы не пришлось выплачивать штраф, ответственному лицу компании нужно знать и соблюдать их.

Таблица. Сроки сдачи отчетности по воинскому учету.