В какой срок оплачивается больничный в 2024 году

Компания оплачивает только первые 3 дня болезни на основании листка нетрудоспособности. Остальные дни болезни работника оплачивает Соцфонд.

Бухгалтерия получает сведения об электронных листках нетрудоспособности напрямую из единой информационной системы СФР, куда поступают данные от медицинских учреждений.

В какие сроки оплачивают больничные в 2024 году

Первые 3 дня нетрудоспособности по больничному листу оплачивает работодатель.

Бухгалтерия должна рассчитать и выплатить пособие в ближайший день выплаты зарплаты за первую или вторую половину месяца (ст. 14.1 закона № 255-ФЗ).

Например, бухгалтерия получила сведения о больничном через ИС 10 сентября. Зарплата в компании выплачивается пятого и двадцатого каждого месяца. В этом случае бухгалтерия должна перевести работнику пособие по листку нетрудоспособности за первые 3 дня не позднее 20 сентября.

Выплачивать пособие по больничному раньше не запрещено. Это не ухудшает положение работника, поэтому и наказания нет.

Штрафы введены за задержку выплат по пособиям по больничным листам. По статье по ч. 6 ст. 5.27 КоАП за нарушение сроков оплаты больничного, компанию могут оштрафовать на сумму от 30 до 50 тыс. рублей, в директора - на сумму от 10 до 20 тыс. рублей.

С суммы пособия по больничному листу за первые 3 дня болезни нужно удержать НДФЛ. Налог с остальной части выплат СФР. Страховые взносы с пособия не нужно начислять (ст. 422 НК).

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Соцфонд оплачивает больничный работника, начиная с 4 дня болезни. Если у фонда не хватает сведений для расчета пособия по временной нетрудоспособности, он направляет в компанию запрос, на который нужно ответить в течение 3 рабочих дней.

Фонду могут потребоваться следующие сведения (документы):

сведения о застрахованном лице по форме, утверждаемой ФСС.

заявление о замене лет в расчетном периоде (при необходимости).

После получения документов Соцфонд выплатить работнику деньги в течение 10 дней. Срок перечисления пособия по нетрудоспособности Соцфондом регламентирован ст. 15 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ.

Если бухгалтерия нарушит срок подачи сведений в СФР либо предоставит не все сведения, срок оплаты больничного листа будет продлен.

Обратите внимание! В 2024 году придется оплачивать больничные листы всем подрядчикам и исполнителям, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.

В 2023 году действовало ограничение на оплату больничных работникам на ГПД. Право на оплату больничного появлялось при условии, что за предыдущий календарный год работодатель заплатил за этого работника взносы в систему соцстраха в размере не менее стоимости страхового года: 4 833,72 руб.

Поскольку требование платить страховые взносы с выплат работникам на ГПД введено с 2023 года, минимальный показатель по сумме оплаченных взносов должен быть преодолен. В 2024 году больничный нужно оплачивать всем работникам на ГПД.

Теперь, при расчете больничного учитывается стаж, полученный во время работы по гражданско-правовым договорам.