Бухгалтер по расчету заработной платы, главный бухгалтер ... и автор статей. Обзор вакансий на «Клерке»

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Бухгалтер по расчёту заработной платы
Банк Жилищного Финансирования в поиске бухгалтера по зарплате.
Что нужно делать: расчитывать заработную плату и другие начисления сотрудникам Банка (250 человек), перечислять страховые взносы, отчитываться в ИФНС и взаимодействовать с ФНС.
Умения и навыки: высшее образование, опыт работы бухгалтером по начислению заработной платы в банках от 3 лет и знание программ 1С:ЗУП.
Условия: офис метро Славянский бульвар/метро Давыдково, оформление по ТК РФ и ДМС.
Узнать подробности о вакансии можно здесь.
Зарплата от 120 000 рублей, г. Москва, полная занятость.
Главный бухгалтер
В связи с увеличением количества клиентов компания «Профит» открывает вакансию главного бухгалтера.
Что нужно делать: вести бухгалтерский и налоговый учёт в юридических лицах c различными системами налогообложения, отвечать на требования контролирующих органов, проводить авансовые отчеты и расходы по командировкам, представительским расходам.
Умения и навыки: природная внимательность и аккуратность, ориентированность на результат, опыт работы от 3-х лет, уверенное владение ПК, MS Office, 1С, умение работать в условиях многозадачности и работа в программе 1С.
Условия: премия за достижения, выплаты 2 раза в месяц, точно в срок, оформление в соответствии с ТК РФ, график работы: Полная занятость, 5/2 (понедельник-пятница), 09:00-18:00.
Узнать подробнее о вакансии можно здесь.
Зарплата от 90 000 до 110 000 ₽ на руки, в зависимости от стартовой квалификации, г. Санкт-Петербург, полная занятость.
Автор статей
«Клерк.Ру» в поиске талантливых авторов статей, которые разбираются в бухгалтерской сфере и следят за обновлениями в законодательстве.
Что нужно делать: писать тексты по заданным темам, в соответствии с ТЗ.
Умения и навыки: умение писать четко, понятно, без канцелярита, для людей, а не поисковых роботов, готовность искать разные источники информации, нормативку, актуальные новости написание текстов с высокой уникальностью (проверка по text.ru), понимать «боли» целевой аудитории (прежде всего бухгалтеров, предпринимателей).
Условия: удалённый формат работ, объем работы и условия оплаты обсуждаются с каждым экспертом индивидуально, возможно совмещать с основной работой.
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