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Бухгалтер по расчету заработной платы, главный бухгалтер ... и автор статей. Обзор вакансий на «Клерке»

Обзор вакансий недели для тех, кто находится. Изучайте, откликайтесь.

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Бухгалтер по расчету заработной платы, главный бухгалтер ... и автор статей. Обзор вакансий на «Клерке»
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

На Клерк.Работа можно найти актуальную вакансию в своем городе или на удаленку и сразу связаться с работодателем.

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Бухгалтер по расчёту заработной платы

Банк Жилищного Финансирования в поиске бухгалтера по зарплате.

Что нужно делать: расчитывать заработную плату и другие начисления сотрудникам Банка (250 человек), перечислять страховые взносы, отчитываться в ИФНС и взаимодействовать с ФНС.

Умения и навыки: высшее образование, опыт работы бухгалтером по начислению заработной платы в банках от 3 лет и знание программ 1С:ЗУП.

Условия: офис метро Славянский бульвар/метро Давыдково, оформление по ТК РФ и ДМС.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата от 120 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

Главный бухгалтер

В связи с увеличением количества клиентов компания «Профит» открывает вакансию главного бухгалтера.

Что нужно делать: вести бухгалтерский и налоговый учёт в юридических лицах c различными системами налогообложения, отвечать на требования контролирующих органов, проводить авансовые отчеты и расходы по командировкам, представительским расходам.

Умения и навыки: природная внимательность и аккуратность, ориентированность на результат, опыт работы от 3-х лет, уверенное владение ПК, MS Office, 1С, умение работать в условиях многозадачности и работа в программе 1С.

Условия: премия за достижения, выплаты 2 раза в месяц, точно в срок, оформление в соответствии с ТК РФ, график работы: Полная занятость, 5/2 (понедельник-пятница), 09:00-18:00.

Узнать подробнее о вакансии можно здесь.

Зарплата от 90 000 до 110 000 ₽ на руки, в зависимости от стартовой квалификации, г. Санкт-Петербург, полная занятость.

Автор статей

«Клерк.Ру» в поиске талантливых авторов статей, которые разбираются в бухгалтерской сфере и следят за обновлениями в законодательстве.

Что нужно делать: писать тексты по заданным темам, в соответствии с ТЗ.

Умения и навыки: умение писать четко, понятно, без канцелярита, для людей, а не поисковых роботов, готовность искать разные источники информации, нормативку, актуальные новости написание текстов с высокой уникальностью (проверка по text.ru), понимать «боли» целевой аудитории (прежде всего бухгалтеров, предпринимателей).

Условия: удалённый формат работ, объем работы и условия оплаты обсуждаются с каждым экспертом индивидуально, возможно совмещать с основной работой.

Узнать подробнее можно здесь.

Следите за публикациями на «Клерке», мы делаем для вас подборки интересных вакансий каждую неделю!

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