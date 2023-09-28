Бухгалтер по расчету заработной платы, главный бухгалтер ... и автор статей. Обзор вакансий на «Клерке»

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Бухгалтер по расчёту заработной платы Банк Жилищного Финансирования в поиске бухгалтера по зарплате. Что нужно делать: расчитывать заработную плату и другие начисления сотрудникам Банка (250 человек), перечислять страховые взносы, отчитываться в ИФНС и взаимодействовать с ФНС. Умения и навыки: высшее образование, опыт работы бухгалтером по начислению заработной платы в банках от 3 лет и знание программ 1С:ЗУП. Условия: офис метро Славянский бульвар/метро Давыдково, оформление по ТК РФ и ДМС. Узнать подробности о вакансии можно здесь. Зарплата от 120 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

Главный бухгалтер В связи с увеличением количества клиентов компания «Профит» открывает вакансию главного бухгалтера. Что нужно делать: вести бухгалтерский и налоговый учёт в юридических лицах c различными системами налогообложения, отвечать на требования контролирующих органов, проводить авансовые отчеты и расходы по командировкам, представительским расходам. Умения и навыки: природная внимательность и аккуратность, ориентированность на результат, опыт работы от 3-х лет, уверенное владение ПК, MS Office, 1С, умение работать в условиях многозадачности и работа в программе 1С. Условия: премия за достижения, выплаты 2 раза в месяц, точно в срок, оформление в соответствии с ТК РФ, график работы: Полная занятость, 5/2 (понедельник-пятница), 09:00-18:00. Узнать подробнее о вакансии можно здесь. Зарплата от 90 000 до 110 000 ₽ на руки, в зависимости от стартовой квалификации, г. Санкт-Петербург, полная занятость.