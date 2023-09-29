Вычет НДС при переходе с УСН на общую систему: Минфин поменял позицию

Вычет НДС после перехода с УСН на общую систему

Напомним, компании переходят с УСН на общую систему в двух случаях:

по собственному желанию . Например, если поставщики или клиенты работают с НДС. Тогда тоже выгоднее работать на общей системе;

если фирма перестает соответствовать требованиям для работы на УСН. Например, оборот превысил предельное значение или в штате стало больше 130 сотрудников.

После перехода с УСН на ОСН организация вправе заявить вычет входного НДС по товарам, которые были приобретены в период применения упрощенки при выполнении ряда условий.

Из положений пункта 6 статьи 346.25 НК следует, что и после перехода с УСН на ОСН фирма имеет право на вычет НДС при одновременном соблюдении следующих условий:

товар был приобретен, но не использован в период применения УСН;

затраты на приобретение товара не были учтены в расходах при формировании объекта налогообложения при УСН, то есть не было авансов.

Минфин в письмах от 13 февраля 2023 г. № 03-07-11/11591, от 23 декабря 2022 г. № 03-07-15/126726 выставлял еще одно, третье условие для вычета НДС после перехода на общую систему с УСН: налогоплательщик до перехода применял УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы».

Поскольку при УСН «доходы» в принципе не учитывают расходы и из налоговой базы они не вычитаются. А если нет расходов, то и вычета быть не может.

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Дополнительное условие об УСН-объекте больше не нужно

Тем не менее есть определение ВС от 24 мая 2021 г. № 301-ЭС21-784. В нем сделан вывод, что запрета на вычет НДС при переходе на общую систему с УСН нет при любом объекте. Этим решением пользуются суды, и Минфин тоже изменил свою позицию.

В письме от 28 июля 2023 г. № 03-07-11/71255 он сообщил, что при переходе с УСН с объектом «доходы» на общую систему можно руководствоваться вышеназванным решением ВС.

При этом право на применение вычета НДС по товарам, приобретенным и не использованным в период применения УСН, возникает в том налоговом периоде, в котором организация перешла на ОСН, независимо от основания перехода. С момента возникновения такого права исчисляется трехлетний срок для применения вычетов.