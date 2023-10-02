Пособия по беременности и родам и детские выплаты в 2023 году

Пособие по беременности и родам
Пособие по беременности и родам составляет полный средний дневной заработок, умноженный на количество дней больничного, выданного по случаю родов. Для выплаты установлены максимальные и минимальные размеры, с учетом сложности родов.
Срок, на который выдан больничный
Минимальное пособие по беременности и родам
Максимальное пособие по беременности и родам
140 дней при обычных родах
74 757 рублей
383 179 рублей
156 дней при осложненных родах
3 301 рублей
426 970 рублей
194 дня при рождении двойни и более детей
103 592 рублей
530 976 рублей
Пособие по беременности и родам выплачивает СФР напрямую работнице. Но, на основании сведений, которые предоставляет работодатель.
По запросу фонда в течение 3 дней бухгалтерия должна предоставить сведения для расчета пособия:
срок декретного отпуска;
страховой стаж работницы;
доходы за 2 предыдущих календарных года;
информацию о замене расчетных лет, если необходимо;
применяемый районный коэффициент;
о работе по графику неполного дня/недели.
С пособия по беременности и родам не удерживают НДФЛ, выплата не облагается страховыми взносами.
Если пособие не получено своевременно, обратиться за выплатой можно в течение 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.
Единовременная выплата при рождении ребенка
Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается матери, отцу либо усыновителю на каждого малыша. Выплату проводит СФР на основании сведений о рождении ребенка, полученных из единого реестра ЗАГС.
От работодателя потребуются сведения о застрахованном лице, если они не были представлены ранее. При необходимости их фонд запрашивает письмом. С 1 февраля 2023 года размер пособия составляет 22 909,03 руб. (постановление Правительства от 30.01.2023 № 119).
Срок выплаты единовременного пособия при рождении ребенка составляет 10 рабочих дней со дня получения СФР сведений о госрегистрации рождения (ч. 1 ст. 15 закона № 255-ФЗ).
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 40% от среднего заработка. Но, не менее 8 591 рубля и не более 33 283 рубля в 2023 году.
Тип выплаты
Минимальное пособие по беременности и родам
Максимальное пособие по беременности и родам
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
8 591 рублей
33 283 рублей
Пособие малоимущим семьям
С 2023 года отменили ряд действовавших ранее выплат, в частности пособие беременным, вставшим на учет в ранние сроки беременности, ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет и ввели единое детское пособие.
Это пособие получают семьи, если ежемесячный доход на одного члена семьи меньше регионального прожиточного минимума на душу населения.
Размер ежемесячной выплаты составляет 50, 75 или 100 % прожиточного минимума на ребенка в регионе проживания. Регионы вправе устанавливать надбавки.
Так, например, в Москве, родители в возрасте до 36 лет, получают пособие в размере 5 прожиточных минимумов — 90 145 рублей. В Калининграде за первого ребенка дополнительно 3500 рублей, за второго — 7000 рублей.
Чтобы узнать, есть ли надбавки в вашем регионе, нужно обратиться в социальную службу по месту жительства.
Какие доходы и имущество учитывают при назначении детского пособия, а также таблицу с перечнем объектов, найдете здесь.
Материнский капитал в 2023 году
С 01 февраля 2023 года сумма материнского капитала составляет 586,7 тыс. рублей на первого ребенка и 775,6 тыс. рублей на второго.