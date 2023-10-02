Социальные пособия

Пособия по беременности и родам и детские выплаты в 2023 году

Пособие по беременности и родам выплачивается всем женщинам, у которых появился ребенок. Его получают не только трудоустроенные, но и безработные мамы, студентки, военнослужащие и т.п. После рождения или усыновления ребенка мамам выплачивают единовременное пособие и пособие на ребенка до 1,5 лет.

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Пособия по беременности и родам и детские выплаты в 2023 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Пособие по беременности и родам

Пособие по беременности и родам составляет полный средний дневной заработок, умноженный на количество дней больничного, выданного по случаю родов. Для выплаты установлены максимальные и минимальные размеры, с учетом сложности родов.

Срок, на который выдан больничный

Минимальное пособие по беременности и родам

Максимальное пособие по беременности и родам

140 дней при обычных родах

74 757 рублей

383 179 рублей

156 дней при осложненных родах

3 301 рублей

426 970 рублей

194 дня при рождении двойни и более детей

103 592 рублей

530 976 рублей

Пособие по беременности и родам выплачивает СФР напрямую работнице. Но, на основании сведений, которые предоставляет работодатель.

По запросу фонда в течение 3 дней бухгалтерия должна предоставить сведения для расчета пособия:

  • срок декретного отпуска;

  • страховой стаж работницы;

  • доходы за 2 предыдущих календарных года;

  • информацию о замене расчетных лет, если необходимо;

  • применяемый районный коэффициент;

  • о работе по графику неполного дня/недели.

С пособия по беременности и родам не удерживают НДФЛ, выплата не облагается страховыми взносами.

Если пособие не получено своевременно, обратиться за выплатой можно в течение 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

Единовременная выплата при рождении ребенка

Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается матери, отцу либо усыновителю на каждого малыша. Выплату проводит СФР на основании сведений о рождении ребенка, полученных из единого реестра ЗАГС.

От работодателя потребуются сведения о застрахованном лице, если они не были представлены ранее. При необходимости их фонд запрашивает письмом. С 1 февраля 2023 года размер пособия составляет 22 909,03 руб. (постановление Правительства от 30.01.2023 № 119).

Срок выплаты единовременного пособия при рождении ребенка составляет 10 рабочих дней со дня получения СФР сведений о госрегистрации рождения (ч. 1 ст. 15 закона № 255-ФЗ).

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 40% от среднего заработка. Но, не менее 8 591 рубля и не более 33 283 рубля в 2023 году.

Тип выплаты

Минимальное пособие по беременности и родам

Максимальное пособие по беременности и родам

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

8 591 рублей

33 283 рублей

Пособие малоимущим семьям

С 2023 года отменили ряд действовавших ранее выплат, в частности пособие беременным, вставшим на учет в ранние сроки беременности, ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет и ввели единое детское пособие.

Это пособие получают семьи, если ежемесячный доход на одного члена семьи меньше регионального прожиточного минимума на душу населения.

Размер ежемесячной выплаты составляет 50, 75 или 100 % прожиточного минимума на ребенка в регионе проживания. Регионы вправе устанавливать надбавки.

Так, например, в Москве, родители в возрасте до 36 лет, получают пособие в размере 5 прожиточных минимумов — 90 145 рублей. В Калининграде за первого ребенка дополнительно 3500 рублей, за второго — 7000 рублей.

Чтобы узнать, есть ли надбавки в вашем регионе, нужно обратиться в социальную службу по месту жительства.

Какие доходы и имущество учитывают при назначении детского пособия, а также таблицу с перечнем объектов, найдете здесь.

Материнский капитал в 2023 году

С 01 февраля 2023 года сумма материнского капитала составляет 586,7 тыс. рублей на первого ребенка и 775,6 тыс. рублей на второго.

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