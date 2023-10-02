Пособия по беременности и родам и детские выплаты в 2023 году

По запросу фонда в течение 3 дней бухгалтерия должна предоставить сведения для расчета пособия:

информацию о замене расчетных лет, если необходимо;

С пособия по беременности и родам не удерживают НДФЛ, выплата не облагается страховыми взносами.

Если пособие не получено своевременно, обратиться за выплатой можно в течение 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

Единовременная выплата при рождении ребенка

Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается матери, отцу либо усыновителю на каждого малыша. Выплату проводит СФР на основании сведений о рождении ребенка, полученных из единого реестра ЗАГС.

От работодателя потребуются сведения о застрахованном лице, если они не были представлены ранее. При необходимости их фонд запрашивает письмом. С 1 февраля 2023 года размер пособия составляет 22 909,03 руб. (постановление Правительства от 30.01.2023 № 119).

Срок выплаты единовременного пособия при рождении ребенка составляет 10 рабочих дней со дня получения СФР сведений о госрегистрации рождения (ч. 1 ст. 15 закона № 255-ФЗ).