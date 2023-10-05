Как НЭП защищает интересы граждан

Началась моя история с большого ремонта, в ходе которого потребовался такой материал как инженерная доска. Мне посоветовали частного поставщика (не стоит верить всем советам, но сейчас не об этом).

Продавцом доски стали не организация или ИП, а обычный опытный частник (как оказалось еще и опытный мошенник). Предоплата 70%, причем наличными.

Он легко согласился на официальное оформление документов в электронном виде в Nopaper, который позволяет быстро и бесплатно сформировать неквалифицированную подпись прямо на смартфоне, а затем просто подписать нужные документы в электронном виде в приложении. И договор, и акт передачи наличных денежных средств мы подписали с телефона.

А после мой продавец пропал. Не дождавшись ни доски, ни денег, я подала иск в суд.

Мой горе-поставщик надеялся, что наша сделка не имела юридической силы, поскольку не было оформлено «ни одной бумажки».

Электронная подпись на смартфоне, с его точки зрения, имела не больше юридической силы, чем смайлик в переписке. То есть, как это говорят в народе, продавец доски решил меня попросту «кинуть».

Однако у Щербинского районного суда, рассматривающего мое дело, было совершенно иное представление о документообороте между физлицами. Суд признал, что договор был заключен, предоплата получена, а поставка не произведена. Я выиграла спор и в итоге получу не только свои деньги назад, но и небольшую компенсацию — неустойку.

Когда я только подавала иск в суд, некоторые мои знакомые сомневались в успехе, поскольку передача денег была наличными и не осталось даже выписки о переводе транзакции — их точки зрения перевод был бы доказательством внесения предоплаты. Но, к сожалению, это не всегда так.

Например, на прошлой неделе коллегия ВС рассматривала спор, когда услуги адвоката были оплачены переводом на его карту как физлица. И плательщику пришлось дойти до высшей судебной инстанции, чтоб доказать факт расчетов за оказанные услуги. Так что электронный документооборот оказался значительно надежнее.

Воспользоваться Nopaper может любой — обычный человек, самозанятый, предприниматель или компания. Например, сейчас моя приятельница с помощью сервиса оформила договорные отношения с сиделкой, которая будет ухаживать за ее живущими в другом городе престарелыми родителями.

Чтобы не заставлять двух пожилых людей возиться с документами, она решила все сделать сама: скачала мобильное приложение, за несколько минут выпустила НЭП, затем сделала в текстовом редакторе нужные документы и направила их через Nopaper на подпись сиделке. Ей осталось лишь скачать приложение Nopaper и подписать договор. Акты выполненных работ планирует также оформлять в электронном виде.

А я сама продолжаю делать ремонт и подписывать все договора на работы и услуги, но уже более пристально выбирая подрядчиков.