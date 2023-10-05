Бухгалтер на складской учет, реализацию, зарплату и кадры: кого ищет бизнес. Обзор вакансий недели

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Бухгалтер складского учета Коммуникационная группа «ТОК» ищет специалиста на ведение складского учета. Что нужно делать: оформлять прием/отгрузку со склада, работать с первичкой, проводить инвентаризации. Умения и навыки: 1С Бухгалтерия 8:3, 1С Управление торговлей, опыт работы не менее одного года. Условия: ипытательный срок 3 месяца, возможности для профессионального и карьерного роста, отличный коллектив‚ интересная и динамичная работа. Узнать подробности о вакансии можно здесь. Зарплата 75 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

Бухгалтер Грузоперевозчик «Веб Логистика» ищет специалиста на участок по реализации. Что нужно делать: вести участок «Реализация товаров и услуг», «Расходы», проводить сверку взаиморасчетов с контрагентами, инвентаризацию дебиторски, кредиторки, собирать документы для ИФНС. Умения и навыки: уверенные знания бухгалтерского и налогового учета (ПБУ, ФСБУ, НК, 402-ФЗ), Excel, 1С Бухгалтерия 8.3. Условия: корпоративные скидки: фитнес, Гемотест, в кафе рядом с офисом и занятия английским языком. ДМС, график работы: 5/2. Узнать подробности о вакансии можно здесь. Зарплата 100 000 рублей, г. Москва, полная занятость.