Обзоры для бухгалтера

Бухгалтер на складской учет, реализацию, зарплату и кадры: кого ищет бизнес. Обзор вакансий недели

Подготовили обзор вакансий недели для тех, кто в поиске. Изучайте, откликайтесь.

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Бухгалтер на складской учет, реализацию, зарплату и кадры: кого ищет бизнес. Обзор вакансий недели
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Бухгалтер складского учета

Коммуникационная группа «ТОК» ищет специалиста на ведение складского учета.

Что нужно делать: оформлять прием/отгрузку со склада, работать с первичкой, проводить инвентаризации.

Умения и навыки: 1С Бухгалтерия 8:3, 1С Управление торговлей, опыт работы не менее одного года.

Условия: ипытательный срок 3 месяца, возможности для профессионального и карьерного роста, отличный коллектив‚ интересная и динамичная работа.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата 75 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

Бухгалтер

Грузоперевозчик «Веб Логистика» ищет специалиста на участок по реализации.

Что нужно делать: вести участок «Реализация товаров и услуг», «Расходы», проводить сверку взаиморасчетов с контрагентами, инвентаризацию дебиторски, кредиторки, собирать документы для ИФНС.

Умения и навыки: уверенные знания бухгалтерского и налогового учета (ПБУ, ФСБУ, НК, 402-ФЗ), Excel, 1С Бухгалтерия 8.3.

Условия: корпоративные скидки: фитнес, Гемотест, в кафе рядом с офисом и занятия английским языком. ДМС, график работы: 5/2.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата 100 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

Бухгалтер по заработной плате и кадрам

Компания «БизнесФинансКонсалтинг» — бухгалтерский аутсорсинг, ищет специалиста для ведения клиентов на участках зарплата и кадры.

Что нужно делать: вести /контролировать кадровое делопроизводство, начислять зарплаты (ГПХ, СЗ) в 1С:ЗУП, отпуска, командировки, больничные и т.д.

Умения и навыки: знание 1С:8.3 проф и 1С:8.3 ЗУП проф, опыт работы от 6 лет, высшее экономическое образование, бухгалтерский учет и аудит + кадровый учет и аудит.

Условия: надбавки за профессиональный уровень и стаж работы после прохождения испытательного срока (красный диплом, аттестат профбухгалтера, второе высшее образование).

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата от 57 500 до 70 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

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