Бухгалтер на складской учет, реализацию, зарплату и кадры: кого ищет бизнес. Обзор вакансий недели

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Бухгалтер складского учета
Коммуникационная группа «ТОК» ищет специалиста на ведение складского учета.
Что нужно делать: оформлять прием/отгрузку со склада, работать с первичкой, проводить инвентаризации.
Умения и навыки: 1С Бухгалтерия 8:3, 1С Управление торговлей, опыт работы не менее одного года.
Условия: ипытательный срок 3 месяца, возможности для профессионального и карьерного роста, отличный коллектив‚ интересная и динамичная работа.
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Зарплата 75 000 рублей, г. Москва, полная занятость.
Бухгалтер
Грузоперевозчик «Веб Логистика» ищет специалиста на участок по реализации.
Что нужно делать: вести участок «Реализация товаров и услуг», «Расходы», проводить сверку взаиморасчетов с контрагентами, инвентаризацию дебиторски, кредиторки, собирать документы для ИФНС.
Умения и навыки: уверенные знания бухгалтерского и налогового учета (ПБУ, ФСБУ, НК, 402-ФЗ), Excel, 1С Бухгалтерия 8.3.
Условия: корпоративные скидки: фитнес, Гемотест, в кафе рядом с офисом и занятия английским языком. ДМС, график работы: 5/2.
Узнать подробности о вакансии можно здесь.
Зарплата 100 000 рублей, г. Москва, полная занятость.
Бухгалтер по заработной плате и кадрам
Компания «БизнесФинансКонсалтинг» — бухгалтерский аутсорсинг, ищет специалиста для ведения клиентов на участках зарплата и кадры.
Что нужно делать: вести /контролировать кадровое делопроизводство, начислять зарплаты (ГПХ, СЗ) в 1С:ЗУП, отпуска, командировки, больничные и т.д.
Умения и навыки: знание 1С:8.3 проф и 1С:8.3 ЗУП проф, опыт работы от 6 лет, высшее экономическое образование, бухгалтерский учет и аудит + кадровый учет и аудит.
Условия: надбавки за профессиональный уровень и стаж работы после прохождения испытательного срока (красный диплом, аттестат профбухгалтера, второе высшее образование).
Узнать подробности о вакансии можно здесь.
Зарплата от 57 500 до 70 000 рублей, г. Москва, полная занятость.
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