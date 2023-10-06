Разбираем новые правила воинского учета. Большой дайджест Разборов

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как выполнить снятие с воинского учета по возрасту.

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Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят.

Патент для ИП обычно выгоднее других режимов, но его применение таит в себе много нюансов. Перечислим самые частые ошибки ИП на патенте и расскажем, как их избежать.

Подготовили для вас обзор разъяснений сентября по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

В определенных случаях отчетность организаций и ИП не содержит количественно-суммовых показателей, но не всегда это означает, что отчеты сдавать не нужно. В ряде случаев представить нулевую отчетность все же придется, в противном случае — штрафы.

Основные средства нужно правильно амортизировать, чтобы уменьшать налоги. В мини-курсе понятно и кратко разъясняем правила амортизации основных средств.

Рассказываем в мини-курсе, какую отчетность сдавать по договорам ГПХ и объясняем правила ее заполнения.

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