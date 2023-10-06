Разбираем новые правила воинского учета. Большой дайджест Разборов

А у вас уже шевелятся волосы от слов «воинский учет»? Знаем, что бухгалтеры стоят в очереди, чтобы получить хоть какие-то разъяснения. Наша редакция подготовила для вас разборы на эту и не только тему! Читайте, слушайте и вникайте. Уверены, что вы со всем разберетесь. 

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Разбираем новые правила воинского учета. Большой дайджест Разборов
Иллюстрация: freepik/freepik

Как выполнить снятие с воинского учета по возрасту

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За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как выполнить снятие с воинского учета по возрасту.

Как настроить воинский учет в 1С:ЗУП 8.3

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Инструкция по начальной настройке ведения воинского учета в 1С. Узнаете какие базовые настройки необходимо сделать, как сформировать и распечатать приказ и план работы по осуществлению ВУ, где искать карточки на сотрудников.

Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы

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Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят.

Топ-5 типичных ошибок ИП на патенте

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Патент для ИП обычно выгоднее других режимов, но его применение таит в себе много нюансов. Перечислим самые частые ошибки ИП на патенте и расскажем, как их избежать.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в сентябре 2023 года

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Подготовили для вас обзор разъяснений сентября по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Нулевая отчетность за 9 месяцев / 3 квартал 2023: перечень и состав отчетных форм

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В определенных случаях отчетность организаций и ИП не содержит количественно-суммовых показателей, но не всегда это означает, что отчеты сдавать не нужно. В ряде случаев представить нулевую отчетность все же придется, в противном случае — штрафы.

Правила амортизации основных средств

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Основные средства нужно правильно амортизировать, чтобы уменьшать налоги. В мини-курсе понятно и кратко разъясняем правила амортизации основных средств.

Какую отчетность сдавать по договорам ГПХ

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Рассказываем в мини-курсе, какую отчетность сдавать по договорам ГПХ и объясняем правила ее заполнения.

Инструкция по проведению специальной оценки условий труда

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Все мероприятия по спецоценке можно уложить в 3 этапа. В мини-курсе рассмотрим их порядок и принципы.

Как учитывать стоимость безвозмездно полученного имущества

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В мини-курсе разбираемся, как учитывать стоимость безвозмездно полученного имущества.

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Разбираем новые правила воинского учета. Большой дайджест Разборов

А у вас уже шевелятся волосы от слов «воинский учет»? Знаем, что бухгалтеры стоят в очереди, чтобы получить хоть какие-то разъяснения. Наша редакция подготовила для вас разборы на эту и не только тему! Читайте, слушайте и вникайте. Уверены, что вы со всем разберетесь. 

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