Опасная экономия на налогах: чем грозит дробление бизнеса

Что такое дробление бизнеса

Искусственное дробление — это формальное разделение бизнеса на несколько взаимозависимых компаний для налоговой оптимизации. Благодаря такому разделению бизнес получает необоснованную налоговую выгоду. Если налоговая докажет это, компанию ждут штрафы и доначисление налогов.

Чаще всего «дробятся» ИП и ООО на спецрежимах — УСН или патенте. Работать на них выгоднее, чем на основной системе налогообложения (ОСНО), но при этом нельзя выходить за рамки лимитов по доходу: у УСН — 251,4 млн ₽, у патента — 60 млн ₽.

Вот предприниматели иной раз и решаются на хитрость: как только понимают, что объем бизнеса вырос и из-за этого скоро придется перейти на ОСНО, создают новые компании (опять же на спецрежимах) или просят кого-то создать фиктивное по сути ИП и переводят часть клиентов туда. Получается, по факту бизнес один, а компаний несколько.

Нередко такими ИП и компаниями номинально управляют родственники, друзья или бывшие сотрудники предпринимателя — это позволяет налоговой инспекции заподозрить взаимозависимость участников схемы с дроблением.

Что насторожит налоговую

Признаков незаконного дробления бизнеса много — налоговики даже собрали в письме от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@ примеры, когда «видимость действий нескольких лиц прикрывает фактическую деятельность одного налогоплательщика». Письмо содержит обзор и анализ судебной практики, в нем перечислены 17 доказательств искусственного дробления бизнеса, которые собирают налоговики во время проверок. Вот они:

Один производственный процесс делят между несколькими компаниями или ИП на спецрежимах — хотя реальную деятельность ведет основная компания, которая могла бы применять ОСНО. Из-за дробления суммы налоговых обязательств компаний не изменились или стали меньше, хотя объем бизнеса вырос. Фактический управленец и его партнеры получили налоговую выгоду от схемы дробления. Все участники схемы дробления ведут одинаковую или аналогичную деятельность. Новые компании зарегистрировали незадолго до того, как доходы основного бизнеса приблизились к предельным суммам. Участники несут расходы друг за друга. Компании взаимозависимы, ими управляют аффилированные лица — люди с большим влиянием на бизнес. Например, родственники или участники одного органа управления. В двух и более бизнесах работают одни и те же сотрудники. Основные и оборотные средства, кадровые ресурсы принадлежат только главной компании. Помещения, вывески, сайты, кассы и оборудование — одни и те же у всех участников схемы. У всех компаний или ИП одни поставщики и подрядчики. Фактически всем бизнесом управляет один человек. На всех участников работают единые службы бухгалтерии, отдела кадров, подбора персонала, логистики и другие. Интересы всех участников при общении с госорганами и другими контрагентами представляет одно лицо. Предельные показатели для применения спецрежимов приближаются к лимитам. Данные бухучета (с учетом новых компаний) говорят о снижении рентабельности производства и прибыли. Контрагенты распределяются между участниками в зависимости от их системы налогообложения.

Одного признака из списка выше для обвинений налогоплательщика недостаточно — суд всегда оценивает совокупность факторов. Однако любой бизнес, который «разбился» на несколько новых, насторожит инспекторов.

Если дробление все же признают незаконным, придется заплатить доначисленные налоги и внушительные штрафы. Иногда предпринимателя ждет и кое-что похуже — привлечение к уголовной ответственности.

Чем грозит незаконное дробление

Налоговая пересчитывает налоговые обязательства нарушителей так, будто дробления не было — а значит, не было права применять спецрежимы или налоговые льготы. Раздробились на три ИП на УСН, чтобы не платить НДС и НДФЛ? Доходы всех участников сложат и доначислят налоги с высокой ставкой, пени и вдобавок штраф — 40% от неуплаченной суммы.

Иногда сумму штрафа снижают — если есть объективные смягчающие обстоятельства (письмо ФНС от 12 мая 2020 № БВ-4-7/7751@).

Например, если ИП добровольно погасил задолженность или у компании тяжелое финансовое положение. Смягчить штраф могут даже тем, кто дробил бизнес, заведомо зная, что это налоговое правонарушение.

Но если сумма неуплаченных налогов превышает 15 млн ₽, наказание, наоборот, станет серьезнее — речь пойдет об уголовной ответственности по ст. 199 УК. Штраф по ней уже составит от 100 до 500 тысяч ₽, а в некоторых случаях возможно и лишение свободы сроком до 6 лет — как владельца бизнеса, так и других лиц, которые занимают руководящие должности.

Когда дробить бизнес можно

Не каждое разделение бизнеса незаконно. Согласно письму ФНС от 29.12.2018 № ЕД-4-2/25984 выбор и изменение бизнес-структуры — это исключительное право самой компании. А значит, если бизнес раздробили не для того, чтобы незаконно сэкономить на налогах, налоговая инспекция не может предъявить претензии предпринимателю.

Суды принимают сторону компании, если одновременно:

участники схемы работают самостоятельно со своими ресурсами и контрагентами;

дробление преследует деловую цель.

Просто зарегистрировать новое ИП на УСН, когда доход приближается к лимитам — не деловая цель, а налоговая оптимизация. За ней нередко следует извлечение необоснованной налоговой выгоды. Значит, такое дробление налоговики точно признают правонарушением, доведут дело до суда и выиграют дело.

Поэтому у законного дробления всегда должно быть объективное бизнес-обоснование. Вот, какие цели считаются деловыми:

Деловые цели могут быть и другими, главное — доказать их обоснованность.

Три коротких вывода