Поиск работы бухгалтеров

Старший юрисконсульт, коммерческий директор, менеджер по работе с товарами: кого ищет бизнес. Обзор вакансий

Подготовили обзор вакансий недели для тех, кто в поиске. Изучайте, откликайтесь.

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Старший юрисконсульт, коммерческий директор, менеджер по работе с товарами: кого ищет бизнес. Обзор вакансий
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Старший юрисконсульт

Специалиста в юридической сфере ищет компания Manufaqtury — управление гибкими офисами для среднего бизнеса и корпораций.

Что нужно делать: готовить, проверять, оформлять, анализировать различные виды договоров (преимущественно аренда, субаренда, подряд, услуги, поставка), протоколы разногласий и т.д.

Умения и навыки: высшее юридическое образование по гражданско-правовой специализации, опыт работы юристом не менее 5 лет, хорошее знание гражданского, корпоративного, интеллектуального, трудового и налогового права.

Условия: полная занятость. 5/2, 10-19, возможно гибкое начало рабочего дня.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата от 180 000 до 220 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

Коммерческий директор

Специалиста ищет компания Adsensor.

Что нужно делать: разрабатывать и внедрять коммерческую стратегию компании, политику, регламенты и процессы, воронку продаж. Формировать и развивать команду продаж.

Умения и навыки: опыт в роли руководителя коммерческого блока, навык управления командой маркетинга от 3-х лет, опыт развития IT или martech стартапов.

Условия: полная занятость 5/2, гибридный, ТК, ИП, ГПХ, самозанятость.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата от 250 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

Менеджер по работе с товарами

Что нужно делать: консультировать клиентов, формировать и согласовывать заявки поставщикам, работать с возратами и т.д.

Умения и навыки: продвинутый пользователь ПК, знания в товароведении, маркетинге или мерчендайзинге будут вашим преимуществом.

Условия: работа со свободным графиком, удаленно, обучение в процессе работы, возможность карьерного роста и профессионального развития.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата от 95 000 до 132 000 рублей, г. Екатеринбург, гибкий график.

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