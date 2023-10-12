Старший юрисконсульт, коммерческий директор, менеджер по работе с товарами: кого ищет бизнес. Обзор вакансий

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Старший юрисконсульт Специалиста в юридической сфере ищет компания Manufaqtury — управление гибкими офисами для среднего бизнеса и корпораций. Что нужно делать: готовить, проверять, оформлять, анализировать различные виды договоров (преимущественно аренда, субаренда, подряд, услуги, поставка), протоколы разногласий и т.д. Умения и навыки: высшее юридическое образование по гражданско-правовой специализации, опыт работы юристом не менее 5 лет, хорошее знание гражданского, корпоративного, интеллектуального, трудового и налогового права. Условия: полная занятость. 5/2, 10-19, возможно гибкое начало рабочего дня. Узнать подробности о вакансии можно здесь. Зарплата от 180 000 до 220 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

Коммерческий директор Специалиста ищет компания Adsensor. Что нужно делать: разрабатывать и внедрять коммерческую стратегию компании, политику, регламенты и процессы, воронку продаж. Формировать и развивать команду продаж. Умения и навыки: опыт в роли руководителя коммерческого блока, навык управления командой маркетинга от 3-х лет, опыт развития IT или martech стартапов. Условия: полная занятость 5/2, гибридный, ТК, ИП, ГПХ, самозанятость. Узнать подробности о вакансии можно здесь. Зарплата от 250 000 рублей, г. Москва, полная занятость.