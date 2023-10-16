Курсовые разницы по валютной выручке на УСН

Валютную выручку УСН-фирмы отражают в доходах на дату поступления валюты.

При продаже иностранной валюты по курсу выше установленного на день оплаты образуется положительная курсовая разница, которая учитывается в составе доходов на основании пункта 1 статьи 346.15 НК.

При продаже иностранной валюты по курсу ниже установленного на день поступления валюты на счет УСН-фирмы образовавшаяся отрицательная курсовая разница в расходы не включается. Такие разъяснения дал Минфин в письме от 22.06.21 № 03-11-06/2/48987.

Выручка поступила на валютный счет УСН фирмы либо на транзитный

Изначально оплата за работу либо услуги, оказанные иностранной фирме, поступает на валютный счет фирмы на УСН. Затем валюта может быть продана либо обменена на рубли.

Доход от валютной выручки УСН-фирмы отражают в отчетности один раз, при поступлении денег на валютный счет. Курсовые разницы не отражаются (п. 5 ст. 346.17 НК).

Если деньги в валюте сначала поступают на транзитный счет, они будут там находится, пока банк не проверит сделку и не подтвердит ее легальность. Только после этого валюта придет на счет компании.

Налоговая считает валюту, поступившую на транзитный счет, уже проведенной оплатой и настаивает на том, чтобы в этот момент фирма на УСН отразила доход по курсу ЦБ в Книге учета доходов и расходов.

В последствии, когда деньги банк переведет на валютный счет компании дополнительно отражать ничего не нужно.

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Валюта продана

Выручку, накопившуюся на валютном счете, фирма на УСН может перевести на свой рублевый счет. То есть, фактически обменять валюту на рубли. В таком случае повторно не нужно отражать выручку в рублях. Ее уже показали на момент поступления денег на валютный или транзитный счет.

Валютно-обменные операции во внебанковском секторе относятся к операциям, связанным с обращением российской или иностранной валюты, они не признаются реализацией товаров (работ, услуг) на основании подп. 1 п. 3 ст. 39 НК.

Но, положительную курсовую разницу, если она образовалась за несколько дней, нужно отразить в составе внереализационных доходов. Таково требование подпункта 2 статьи 250 НК, которую обязаны применять упрощенцы (п. 1 ст. 346.15 НК).

Если курсовая разница будет отрицательной, это будут потери фирмы. Включать в расходы на УСН с объектом «доходы минус расходы» отрицательные курсовые разницы не позволяет статья 346.16 НК, где приведен закрытый перечень расходов на УСН.