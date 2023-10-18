Налоговый учет при УСН

Учитывается ли госпошлина в расходах при УСН

С оказанием государственных услуг упрощенцам приходится сталкиваться повсеместно. Входит ли госпошлина в расходы при УСН? Разбираем этот вопрос в нашей консультации.

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Учитывается ли госпошлина в расходах при УСН
Иллюстрация: freepik/freepik

Что говорит закон

В Налоговом кодексе, а также его нормах, посвященных упрощенцам, не сказано, принимается ли госпошлина к расходам при УСН. При этом с данным обязательным платежом компании и ИП на УСН сталкиваются повсеместно: и в суде, и в налоговой, и в других структурах. То есть можно утверждать, что без уплаты госпошлин деятельность на упрощённом режиме фактически невозможна.

Однако можно смело заключить, что госпошлина при УСН включается в расходы на основании подп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК. В этом пункте перечислены затраты, которые при итоговом расчёте снижают единый налог на УСН.

В указанной норме упомянуты только налоги и сборы, уплаченные согласно налоговому законодательству. Так является ли госпошлина расходом при УСН? Однозначнода!

Вопросы, связанные с госпошлиной, регламентирует глава 25.3 НК. На основании п. 1 ст. 333.16 Кодекса государственная пошлина отнесена именно к сборам при обращении в:

  1. Государственные структуры.

  2. Местные органы власти.

  3. Иные органы и/или к должностным лицам, которые по закону полномочны совершать юридически значимые действия.

Не должно вызывать споров, учитывается ли госпошлина в расходах при УСН, когда имеет место выдача упрощенцу за плату документа либо его дубликата. Да, это законом приравнено к юридически значимым действиям.

Как вытекает из смысла подп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК, госпошлина принимается в расходы при УСН в любом размере по факту ее перечисления в казну на соответствующий счет.

Еще один важный момент: госпошлина учитывается в расходах при УСН также при расчете авансового платежа.

Расходы у упрощенца возникают только с даты его госрегистрации в качестве ИП или юрлица. Поэтому до этого момента оплаченная за первичную регистрацию госпошлина — это личные затраты учредителя (собственника). Поэтому учесть её на УСН нельзя.

Упрощенец может немного сэкономить в случае установки рекламной конструкции. Госпошлина входит в расходы при УСН, если перечислена за данную услугу, разрешённую местными властями. На 2023–2024  год её размер составляет 5000 рублей.

В то же время плату за право установки и эксплуатации рекламной конструкции относить на затраты упрощенцы не вправе. Так полагают Минфин и ФНС, поскольку в закрытом перечне п. 1 ст. 346.16 НК нет соответствующей позиции (письма от 01.09.2014 № 03-11-06/2/43627 и от 06.08.2014 № ГД-4-3/15322).

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Плата за суд

В силу подпункта 31 пункта 1 статьи 346.16 НК упрощенцы с объектом «доходы минус расходы» могут учитывать затраты на:

  1. Судебные расходы.

  2. Арбитражные сборы.

Таким образом, на УСН расходы по госпошлине в суд всегда можно учесть. Причем упрощенцы делают это на дату платежа, а не вступления в силу судебного решения (п. 1 ст. 346.17 НК).

Если быть точнее, обязательство по уплате судебной госпошлины возникает по причине подачи иска. Соответственно, такую госпошлину можно взять в расходы на УСН на день вынесения судом определения о принятии заявления к производству.

Бывает и так, что сначала упрощенец отнес госпошлину в расходы на УСН, которую заплатил по договору гражданско-правового толка. Однако впоследствии издано судебное решение, которым, помимо прочего, уплаченная госпошлина возвращена ему. Как быть? Надо включить ее в доходы. На этом настаивают письма Минфина от 20 марта 2014 года № 03-11-11/12250 и от 17 мая 2013 года № 03-11-06/2/17357. Причём на дату фактического получения денег от другой (проигравшей) стороны.

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