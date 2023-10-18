В Налоговом кодексе, а также его нормах, посвященных упрощенцам, не сказано, принимается ли госпошлина к расходам при УСН. При этом с данным обязательным платежом компании и ИП на УСН сталкиваются повсеместно: и в суде, и в налоговой, и в других структурах. То есть можно утверждать, что без уплаты госпошлин деятельность на упрощённом режиме фактически невозможна.

Однако можно смело заключить, что госпошлина при УСН включается в расходы на основании подп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК . В этом пункте перечислены затраты, которые при итоговом расчёте снижают единый налог на УСН.

В указанной норме упомянуты только налоги и сборы, уплаченные согласно налоговому законодательству. Так является ли госпошлина расходом при УСН? Однозначно – да!

Вопросы, связанные с госпошлиной, регламентирует глава 25.3 НК. На основании п. 1 ст. 333.16 Кодекса государственная пошлина отнесена именно к сборам при обращении в:

Государственные структуры. Местные органы власти. Иные органы и/или к должностным лицам, которые по закону полномочны совершать юридически значимые действия.

Не должно вызывать споров, учитывается ли госпошлина в расходах при УСН, когда имеет место выдача упрощенцу за плату документа либо его дубликата. Да, это законом приравнено к юридически значимым действиям.

Как вытекает из смысла подп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК, госпошлина принимается в расходы при УСН в любом размере по факту ее перечисления в казну на соответствующий счет.

Еще один важный момент: госпошлина учитывается в расходах при УСН также при расчете авансового платежа.