НДС

Вычеты по НДС до первых доходов: когда возможны, когда — нет

Вычеты НДС, которые осуществлены до начала деятельности, у компаний, которые собираются работать, налоговая, как правило, не оспаривает, и даже не обязательно переносить эти вычеты на период, когда начнется производство и появится выручка. Но есть ситуации, когда такие «вычеты без доходов» не пропустят.

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Вычеты по НДС до первых доходов: когда возможны, когда — нет
Иллюстрация: freepik/freepik

Вычет без выручки возможен

Часто небольшие фирмы, а также вновь созданные не имеют выручки в отдельные налоговые периоды. Тем не менее в это время они работают и закупают товары, материалы, пользуются услугами других фирм (например, платят за аренду помещения).

Известно, и подтверждено судами, в том числе высшими, что входной НДС по расходам, осуществленным организацией на подготовительном этапе, можно принять к вычету.

В постановлении Президиума ВАС от 3 мая 2006 года № 14996/05, которым пользуются до сих пор, указано, что нормами главы 21 НК зависимость вычетов НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) от фактического исчисления налога по конкретным операциям, для осуществления которых приобретены данные товары (работы, услуги), не установлена.

Если у организации в истекшем квартале, за который представляется налоговая декларация по НДС, отсутствуют облагаемые операции, то она вправе заявить к вычету в этой декларации суммы налога, предъявленные ей при приобретении товаров (работ, услуг).

Но при условии, что в дальнейшем ее деятельность в целом привела к возникновению хозяйственных операций, являющихся объектом обложения НДС.

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Когда вычет без выручки невозможен

Налог к вычету принимать нельзя в противоположной ситуации: если уже на этапе подготовки вся деятельность была фактически свернута и больше не велась. Такая ситуация оказалась предметом спора, который выиграли налоговики (постановление АС Дальневосточного округа от 28 июня 2023 г. № Ф03-2543/2023 по делу № А73-11960/2022).

Компания, как было заявлено в суде, планировала реализовать проект по строительству перегрузочного комплекса. Для этого был проведен целый ряд подготовительных действий. Были взяты в аренду земельные участки, разработана проектная документация, проведены проектно-изыскательские работы.

Но выяснилось, что уже на подготовительном этапе деятельность фактически прекратилась. Строительство объекта так и не началось, и все соглашения о строительстве были расторгнуты. Осмотрами, которые провела налоговая, установлено, что по месту предполагаемого строительства нет ограждения, территория не охраняется, нет ни техники, ни рабочего персонала.

Никакую другую деятельность, облагаемую НДС, фирма не осуществляла. То есть никакого дохода, подлежащего обложению НДС, у нее не было.

Налоговая сняла все вычеты, заявленные компанией на подготовительном этапе, и суд согласился.

Судьи отметили, что по правилам статей 171 и 172 НК для принятия к вычету сумм налога имеет значение наличие такой взаимосвязи: фирма приобретает товары (работы, услуги) и заявляет НДС к вычету, но при этом она должна осуществлять корреспондирующие операции, формирующие объект налогообложения (операции по реализации товаров (работ, услуг)), в результате чего у нее возникает обязанность по уплате НДС в бюджет.

В рассматриваемой ситуации фирма ни в проверяемом периоде, ни в иных периодах деятельности не вела. Никакой реализации — объекта обложения НДС — не было, нет и не ожидалось. Значит, право на вычет не обеспечено.

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