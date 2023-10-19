Условно–досрочно: что выгоднее, сокращать срок или сумму выплат по микрозаймам, кредитам и ипотеке

Эксперты консалтинговой компании «Простые решения», рассказали, как самостоятельно оценить: что будет выгодно именно для вас.

Потребительский кредит и микрозайм

Вместо того чтобы снижать сумму платежа, уменьшить оставшийся срок погашения потребительского кредита может быть более выгодно, если платить осталось недолго.

Если же кредит предстоит выплачивать в течение нескольких лет, лучше подстраховаться и уменьшить размер ежемесячного платежа.

Есть два способа досрочного погашения потребительского кредита: сокращение срока кредита или уменьшение суммы ежемесячного платежа. Чтобы определить, какой вариант будет наиболее выгодным, необходимо проанализировать каждый из них: рассчитать переплату и сроки выплат.

Важно также учитывать не только то, что будет сокращаться — срок или платеж, но и финансовые цели заемщика. Если «финансы поют романсы», разумнее уменьшать платеж, увеличивая тем самым срок погашения. Заемщик, снижая ежемесячные платежи, начинает сразу же накапливать разницу между старыми и новыми платежами. Впрочем, это приводит к увеличению суммы переплат процентов.

Сокращение срока кредита позволяет экономить на процентах: чем короче договор, тем меньше переплата.

Также метод погашения влияет на процесс погашения кредита: дифференцированный или аннуитетный. Дифференцированный метод погашения более выгоден сокращением срока кредита, так как проценты начисляются на оставшуюся задолженность. А в случае аннуитетного метода все будет по-другому, преобладающая сумма процентов выплачивается в первой половине срока договора.

Ипотека

Схема досрочного погашения долгосрочных займов на строительство или покупку недвижимости примерно такая же, как и у потребительских кредитов.

Однако, с увеличением срока кредита и его суммы, возникают не только психологическое давление и финансовые риски: где гарантия, что за 30 лет ипотеки в России не случится еще десяток кризисов — государственного или личного масштаба, из-за которого можно остаться без средств к существованию и крыши над головой.

Распределение платежей по ипотеке, так же как и в случае с потребительским кредитом, может быть двух видов. В первом случае, аннуитетные платежи, размер которых составляет одну и ту же сумму каждый месяц, например, 30 тыс. рублей. Вначале основная часть платежа покрывает проценты, а в конце срока погашается основная сумма долга.

Второй вариант — дифференцированные платежи. Здесь сумма платежа в начале срока достаточно высока, но постепенно снижается до нуля. Как мы уже сказали выше, при таком подходе, основные проценты, как правило, выплачиваются в начале кредитного периода.

С учетом интересов заемщика, аннуитетные платежи являются более понятными и удобными для планирования семейного бюджета, но дифференцированные платежи более выгодны, так как предполагают меньшую переплату по процентам.

Ежемесячные платежи по ипотеке обычно рассчитываются по аннуитетной схеме, что ограничивает возможности заемщика, однако минимизирует риски банка, поэтому с небольшой погрешностью, ипотека — это почти всегда аннуитетный платеж.

Допустим, вы взяли кредит на 5 млн рублей на 20 лет с годовой процентной ставкой 10%. В этом случае размер ежемесячного платежа составит немного более 48 тыс. рублей. За весь срок кредита, если вы не сделаете досрочных погашений, вы переплатите банку 6 млн 573 тыс. рублей, то есть общая сумма выплат составит 11 млн 573 тыс. рублей.

Однако, если ежемесячно дополнительно вносить 12 тыс. рублей на сокращение суммы платежа, переплата снизится до 4 млн 832 тыс. рублей. А если направить эти дополнительные средства на сокращение срока кредита, то переплата составит только 3 млн 536 тыс. рублей.

Учитывая математический аспект, значительно более выгодным решением является инвестирование дополнительных средств в ускорение погашения кредита. Этот вариант подходит для тех, кто имеет полную уверенность в своей финансовой способности.

Однако, с практической точки зрения, выбор в пользу сокращения ежемесячного платежа может оказаться более целесообразным. Этот вариант подходит для всех, у кого оплата задолженности существенно уменьшает доход, и кто не может гарантировать, что доход не сократится еще более значительно через 10 или 15 лет.

В данном случае мы рекомендуем использовать все свободные средства для уменьшения суммы ежемесячного платежа, пока не будет достигнута уверенность в возможности выплаты этой суммы при любых обстоятельствах.

Оптимально снизить его настолько, сколько стоит недвижимость на рынке аренды. Так заемщик подстрахует себя тем, что сможет сдать квартиру в найм, а ипотеку выплачивать за счет ренты.

Лишь когда размер платежа станет безопасным, можно начать сокращать срок кредитования, чтобы еще больше уменьшить переплату.

Единого универсального решения не существует, так как каждый имеет свои возможности и обстоятельства. Поэтому рекомендуется использовать кредитные калькуляторы для расчета выгоды от досрочного погашения в вашем конкретном случае.