Поиск работы бухгалтеров

Ведущий бухгалтер, руководитель отдела маркетинга, старший бухгалтер, юрист: кого ищет бизнес. Обзор вакансий недели

Подготовили еженедельный обзор вакансий для тех, кто в поиске. Изучайте, откликайтесь.

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Ведущий бухгалтер, руководитель отдела маркетинга, старший бухгалтер, юрист: кого ищет бизнес. Обзор вакансий недели
Иллюстрация: freepik/freepik

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Ведущий бухгалтер в единственном лице

Специалиста ищет Аметист Кэпитал — развитие it-стартапов и проектов по оцифровке строительной отрасли.

Что нужно делать: формировать отчетность, вести учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, проверять и контролировать первичку и т.д.

Умения и навыки: опыт от 5 лет, в/о, знание УСН и ОСНО, 1C Бухгалтерия 3.0, ЗУП.

Условия: график 5/2 с 09:00-18:00, современный комфортный офис, перспективы роста.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата от 150 000 до 200 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

Руководитель отдела маркетинга

Специалиста ищет компания Firtero.

Что нужно делать: разрабатывать и реализовывать маркетинговую стратегию компании, создавать отдел с нуля.

Умения и навыки: в/о в сфере маркетинга и рекламы, опыт работы на аналогичной позиции от 2 лет, опыт работы на рынке В2С.

Условия: график работы 5/2 с 9.00 до 18.00.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата от 150 000 рублей, г. Санкт-Петербург, полная занятость.

Старший бухгалтер участка Затраты

Специалиста ищет АО «Позитив текнолоджиз» — технологии в области информационной безопасности.

Что нужно делать: вести учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, в том числе с нерезидентами, учет МПЗ.

Умения и навыки: в/о, отличное знание налогового (ОСНО) и бухгалтерского законодательства, включая новые ФСБУ, опыт работы на участке «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (услуги) не менее 3 лет, 1С ERP или 1С 8.3. Предприятие.

Условия: ДМС со стоматологией и вызовом врача на дом, дополнительные 10 дней отпуска, частичная компенсация спорта.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата от 100 000 до 130 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

Юрист

В дружную компанию «Клерка» очень нужен юрист!

Что нужно делать: требуется полное юридическое сопровождение организации, составление всех видов договоров и соглашений, в том числе нетиповых, консультирование в сфере авторского права и рекламы и т. д.

Умения и навыки: опыт в сопровождении онлайн-проектов, онлайн-школ, интернет-магазинов, онлайн-сервисов, опыт в сфере рекламы и образования.

Условия: пятидневная рабочая неделя с 09:00 до 18:00. Поддержка и наставничество. Комфортный и стильный офис в центре города с удобной транспортной развязкой. Реальные возможности роста как профессионального, так и финансового.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата от 50 000 рублей, г. Краснодар, полная занятость.

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