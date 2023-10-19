Ведущий бухгалтер, руководитель отдела маркетинга, старший бухгалтер, юрист: кого ищет бизнес. Обзор вакансий недели

На Клерк.Работа можно найти актуальную вакансию в своем городе или на удаленку и сразу связаться с работодателем.
Если хотите оперативно узнавать обо всех новых вакансиях дня — подпишитесь на рассылку:
Ведущий бухгалтер в единственном лице
Специалиста ищет Аметист Кэпитал — развитие it-стартапов и проектов по оцифровке строительной отрасли.
Что нужно делать: формировать отчетность, вести учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, проверять и контролировать первичку и т.д.
Умения и навыки: опыт от 5 лет, в/о, знание УСН и ОСНО, 1C Бухгалтерия 3.0, ЗУП.
Условия: график 5/2 с 09:00-18:00, современный комфортный офис, перспективы роста.
Узнать подробности о вакансии можно здесь.
Зарплата от 150 000 до 200 000 рублей, г. Москва, полная занятость.
Руководитель отдела маркетинга
Специалиста ищет компания Firtero.
Что нужно делать: разрабатывать и реализовывать маркетинговую стратегию компании, создавать отдел с нуля.
Умения и навыки: в/о в сфере маркетинга и рекламы, опыт работы на аналогичной позиции от 2 лет, опыт работы на рынке В2С.
Условия: график работы 5/2 с 9.00 до 18.00.
Узнать подробности о вакансии можно здесь.
Зарплата от 150 000 рублей, г. Санкт-Петербург, полная занятость.
Старший бухгалтер участка Затраты
Специалиста ищет АО «Позитив текнолоджиз» — технологии в области информационной безопасности.
Что нужно делать: вести учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, в том числе с нерезидентами, учет МПЗ.
Умения и навыки: в/о, отличное знание налогового (ОСНО) и бухгалтерского законодательства, включая новые ФСБУ, опыт работы на участке «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (услуги) не менее 3 лет, 1С ERP или 1С 8.3. Предприятие.
Условия: ДМС со стоматологией и вызовом врача на дом, дополнительные 10 дней отпуска, частичная компенсация спорта.
Узнать подробности о вакансии можно здесь.
Зарплата от 100 000 до 130 000 рублей, г. Москва, полная занятость.
Юрист
В дружную компанию «Клерка» очень нужен юрист!
Что нужно делать: требуется полное юридическое сопровождение организации, составление всех видов договоров и соглашений, в том числе нетиповых, консультирование в сфере авторского права и рекламы и т. д.
Умения и навыки: опыт в сопровождении онлайн-проектов, онлайн-школ, интернет-магазинов, онлайн-сервисов, опыт в сфере рекламы и образования.
Условия: пятидневная рабочая неделя с 09:00 до 18:00. Поддержка и наставничество. Комфортный и стильный офис в центре города с удобной транспортной развязкой. Реальные возможности роста как профессионального, так и финансового.
Узнать подробности о вакансии можно здесь.
Зарплата от 50 000 рублей, г. Краснодар, полная занятость.
Следите за публикациями на «Клерке», мы делаем для вас подборки интересных вакансий каждую неделю!