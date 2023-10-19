Ведущий бухгалтер, руководитель отдела маркетинга, старший бухгалтер, юрист: кого ищет бизнес. Обзор вакансий недели

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Ведущий бухгалтер в единственном лице Специалиста ищет Аметист Кэпитал — развитие it-стартапов и проектов по оцифровке строительной отрасли. Что нужно делать: формировать отчетность, вести учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, проверять и контролировать первичку и т.д. Умения и навыки: опыт от 5 лет, в/о, знание УСН и ОСНО, 1C Бухгалтерия 3.0, ЗУП. Условия: график 5/2 с 09:00-18:00, современный комфортный офис, перспективы роста. Узнать подробности о вакансии можно здесь. Зарплата от 150 000 до 200 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

Руководитель отдела маркетинга Специалиста ищет компания Firtero. Что нужно делать: разрабатывать и реализовывать маркетинговую стратегию компании, создавать отдел с нуля. Умения и навыки: в/о в сфере маркетинга и рекламы, опыт работы на аналогичной позиции от 2 лет, опыт работы на рынке В2С. Условия: график работы 5/2 с 9.00 до 18.00. Узнать подробности о вакансии можно здесь. Зарплата от 150 000 рублей, г. Санкт-Петербург, полная занятость.

Старший бухгалтер участка Затраты Специалиста ищет АО «Позитив текнолоджиз» — технологии в области информационной безопасности. Что нужно делать: вести учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, в том числе с нерезидентами, учет МПЗ. Умения и навыки: в/о, отличное знание налогового (ОСНО) и бухгалтерского законодательства, включая новые ФСБУ, опыт работы на участке «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (услуги) не менее 3 лет, 1С ERP или 1С 8.3. Предприятие. Условия: ДМС со стоматологией и вызовом врача на дом, дополнительные 10 дней отпуска, частичная компенсация спорта. Узнать подробности о вакансии можно здесь. Зарплата от 100 000 до 130 000 рублей, г. Москва, полная занятость.