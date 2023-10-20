О ситуации на рынке труда 1С-программистов: все что вы хотели узнать, но боялись спросить

1С не только про бухгалтерию или почему он такой популярный

1С — это программа не только для бухгалтеров, хотя, большинство продуктов компании направлены на оптимизацию ведения учета на предприятии.

Можно работать с регламентированным учетом, базами данных, разрабатывать системы для управления складом, транспортом или производством, либо разрабатывать мобильные приложения для автоматизации различных процессов предприятия. В 1С есть большое количество векторов деятельности, в которых можно найти себя.

Если вы уже работали с 1С как пользователь: бухгалтер, кадровик или менеджер, постоянно формирующий заявки в программе, то вам будет проще и быстрее освоить профессию 1С-программиста. Вы уже знаете одну сторону медали, осталось узнать другую — как все создается. Понимая, как это потом будет работать, вы будете совершать меньше ошибок. Ваши рассуждения строятся на имеющемся опыте работы с программой и на удобстве, а не только на быстром выполнении задачи.

Важно понимать, что 1С-программист может быть как штатным сотрудником на крупном предприятии, которое использует 1С, так и работать в компании, которые занимаются внедрением и сопровождением 1С (так называемые фирмы-франчайзи 1С) или на фрилансе, создавая уникальные решения. Все зависит только от ваших желаний и, конечно, знаний.

Люди, которые приходят учиться программированию на 1С и знают как работает программа с пользовательской стороны — очень ценные кадры. 1C — один из самых популярных в России и СНГ языков программирования. Его используют как небольшие фирмы, так и огромные компании — Яндекс, МТС, РЖД, Ozon, Магнит. А это значит, что на 1С-разработчиков есть большой спрос.

Научиться программировать на 1С можно всего за 6 месяцев на курсе «Разработчик 1С» Яндекс Практикума. Через полгода вы сможете самостоятельно: Создавать информационные системы на базе 1С.

Поддерживать работоспособность информационных систем.

Программировать в 1С: Предприятии.

Интегрировать 1С со сторонними сервисами.

Разрабатывать собственные конфигурации.

Разрабатывать мобильные версии программ на базе 1С.

Проходить собеседования и круто презентовать свои знания работодателям.

Почему профессия 1С-программиста так популярна

Прошлогодние события сильно изменили ситуацию на рынке программного обеспечения, многие компании, которые работали на иностранном софте быстро перешли на отечественное ПО. Самым популярным продуктом для ведения учета является 1С. Этот факт усилил и без того активно растущий спрос на квалифицированные кадры.

Спрос на специалистов 1С на российском рынке уже несколько лет демонстрировал стабильно высокий рост, даже на малоопытных стажеров. Некоторые компании запускали программы стажировки для специалистов без опыта и обучали на местах.

Что влияет на размер оплаты труда 1С-программиста:

1. Опыт и квалификация. По данным портала hh.ru стажер может получать до 80 000 руб., соискатель с опытом работы до 3 лет может претендовать на оплату труда до 200 000 руб., а более квалифицированные специалисты до 400 000 руб. Осенью 2023 года, на hh.ru больше 11 000 вакансий для разработчиков 1С.

2. Регион проживания. Безусловно, самые высокие ставки по заработной плате предлагают в столичном регионе, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и других крупных городах. Программист может работать на удаленке, поэтому регион проживания не всегда будет оказывать существенное влияние на уровень зарплаты, главное, чтобы у вас был стабильно работающий интернет.

3. Формат работы. Некоторые программисты предпочитают работать фрилансерами и выполнять разовые проекты, кто-то, наоборот, готов взяться за «долгострой» и вести его. Оплата труда будет разной, но достойной в обоих случаях. Без работы специалист не останется, ведь 1С используют в 25 странах мира.

Программирование — это непросто, но интересно

Многие считают, что программирование — это сложно. Скажем сразу, это не легко, но научиться может каждый, особенно если есть желание. Если вы уже работаете с 1С как пользователь, вам будет проще адаптироваться и кодить так, чтобы результат был удобен для пользователя.

Чтобы программировать, нужно уметь писать код на 1С, знать алгоритмы и структуру данных. Многие компании сейчас не готовы брать стажеров без знаний азов программирования на 1С. Затраты на обучение большие, а сотрудники после обучения часто уходят из компании. Поэтому работодатели все чаще ищут людей, имеющих знания в области программирования на 1С.

Освоить программирование на 1С в два счета не получится — базовые программы обучения длятся полгода. Для начала можно пройти несколько бесплатных пробных уроков и понять, насколько эта профессия интересна и подходит именно вам.

Начните осваивать новую профессию бесплатно уже сейчас.

Главное преимущество курса Яндекс Практикума в том, что в процессе обучения вы уже тренируетесь на реальных задачах и создаете работающие продукты, которые потом смело можете показать работодателю в портфолио.

1С-программист обычно имеет дело с обслуживающими процессами в области автоматизации учета — управление персоналом, расчет зарплаты, производство товаров и т. п. Если у вас есть опыт работы в производственных компаниях и вы понимаете специфику, то придумать алгоритм автоматизации для такой организации для вас будет легче.

Какие навыки пригодятся будущему программисту 1С

Усидчивость — кодирование требует времени и концентрации. Знание школьного курса математики. Необязательно для старта, но если вы учили в вузе матанализ и линейную алгебру, это будет только плюсом. Умение быстро вникать в бизнес-процессы, особенно, если до этого вы не сталкивались с аналогичным типом предприятия.

Большим плюсом будут навыки работы с программами 1С на уровне пользователя.

На курсе вы не только освоите новую профессию, но и:

соберете в портфолио 6 разнообразных проектов;

сможете пройти стажировку у партнеров Яндекс Практикума;

подготовитесь к сертификации 1С.

Начните учиться бесплатно. Курс Практикума — это не только наглядная теория, но и непрерывные практические занятия. Все что вы изучили, будет тут же отработано на практике. По окончанию курса вы получите диплом о профессиональной переподготовке. А карьерный центр поможет вам составить резюме, предложит вакансии и научит правильно на них откликаться.

Реклама: АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса», ИНН 7704282033, erid: LjN8KWYVb.