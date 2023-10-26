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Бухгалтер по работе с маркетплейсами, на первичку и специалист по кадрам: кого ищут работодатели прямо сейчас. Вакансии недели для бухгалтера и кадровика

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Бухгалтер по работе с маркетплейсами, на первичку и специалист по кадрам: кого ищут работодатели прямо сейчас. Вакансии недели для бухгалтера и кадровика
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Бухгалтер на первичную документацию

Специалиста ищет компания «ТД ВАШ ГОЛД» — производитель бытовой химии и нетканых материалов.

Что нужно делать: вести учет первичной документации в 1С, учет расчетов с поставщиками и покупателями, проводить сверки.

Умения и навыки: в/о, опыт работы от 2 лет, опыт работы с маркетплейсами (желательно), знание 1С:Бухгалтерия 3.0, 1С:Управление торговлей, Диадок.

Условия: график работы 5/2 с 9.00 до 18.00, офис в шаговой доступности от метро.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата от 80 000 до 90 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

Специалист по кадрам

Специалиста ищет компания «СПЕЦЦЕНТР» — услуги в сфере информационной безопасности.

Что нужно делать: вести кадровый и воинский учет (штат 60-70 человек).

Умения и навыки: среднее профессиональное или высшее образование, опыт работы от 1 года, знание воинского учета, кадрового делопроизводства, 1С: ЗУП 8.3.

Условия: график работы: 5/2 с 09.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16:45, испытательный срок 3 месяца.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата от 80 000 до 90 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

Бухгалтер по работе с маркетплейсами

Специалиста ищет компания КСМ — оптовые закупки и продажи агрокультур.

Что нужно делать: проводить и сверять отчеты комиссионеров, обрабатывать банковские выписок в 1С:УТ, вести учет возвратов и остатков и т. д.

Умения и навыки: 1С, знать таблицы и показатели маркетплейсов. опыт работы с маркетплейсами обязателен.

Условия: график работы с 8:00-17:00.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата от 45 000 рублей, г. Ставрополь, полная занятость.

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