Бухгалтер по работе с маркетплейсами, на первичку и специалист по кадрам: кого ищут работодатели прямо сейчас. Вакансии недели для бухгалтера и кадровика

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Бухгалтер на первичную документацию
Специалиста ищет компания «ТД ВАШ ГОЛД» — производитель бытовой химии и нетканых материалов.
Что нужно делать: вести учет первичной документации в 1С, учет расчетов с поставщиками и покупателями, проводить сверки.
Умения и навыки: в/о, опыт работы от 2 лет, опыт работы с маркетплейсами (желательно), знание 1С:Бухгалтерия 3.0, 1С:Управление торговлей, Диадок.
Условия: график работы 5/2 с 9.00 до 18.00, офис в шаговой доступности от метро.
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Зарплата от 80 000 до 90 000 рублей, г. Москва, полная занятость.
Специалист по кадрам
Специалиста ищет компания «СПЕЦЦЕНТР» — услуги в сфере информационной безопасности.
Что нужно делать: вести кадровый и воинский учет (штат 60-70 человек).
Умения и навыки: среднее профессиональное или высшее образование, опыт работы от 1 года, знание воинского учета, кадрового делопроизводства, 1С: ЗУП 8.3.
Условия: график работы: 5/2 с 09.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16:45, испытательный срок 3 месяца.
Узнать подробности о вакансии можно здесь.
Зарплата от 80 000 до 90 000 рублей, г. Москва, полная занятость.
Бухгалтер по работе с маркетплейсами
Специалиста ищет компания КСМ — оптовые закупки и продажи агрокультур.
Что нужно делать: проводить и сверять отчеты комиссионеров, обрабатывать банковские выписок в 1С:УТ, вести учет возвратов и остатков и т. д.
Умения и навыки: 1С, знать таблицы и показатели маркетплейсов. опыт работы с маркетплейсами обязателен.
Условия: график работы с 8:00-17:00.
Узнать подробности о вакансии можно здесь.
Зарплата от 45 000 рублей, г. Ставрополь, полная занятость.
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