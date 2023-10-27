Открытие клиники: топ ошибок

Рассказывает эксперт Анна Соломахина, бизнес-консультант по открытию и управлению клиниками, основатель и генеральный директор Школы Медицинского Бизнеса.

Высокая конкуренция сегодня наблюдается практически в любой сфере. В медицине есть свои нюансы, которые необходимо учитывать, поскольку пациенты стали более капризными, разборчивыми, требовательными. Вот почему продумывать стратегию надо очень подробно, стараясь не упустить даже, казалось бы, самые незначительные мелочи.

Что будет, если поторопиться и не все учесть?

Владельцы бизнеса могут столкнуться с трудностями или отказом в получении лицензии и заключении СЭС, сроки открытия клиники будут отодвигаться, бюджет будет «таять» на глазах, так как возникнут непредвиденные расходы.

Также к главным проколам на начальном этапе относится: отсутствие средств для достижения точки безубыточности, достойных сотрудников, низкий поток пациентов и выгорание руководителя.

Топ ошибок

1. Неудачный старт

К неподходящим для перспективности бизнеса ситуациям можно отнести:

открытие клиники предпринимателем и назначение знакомого врача на пост руководителя;

открытие медицинского бизнеса профессиональным и практикующим врачом с приличным потоком пациентов в полной уверенности, что он сможет совместить работу управляющего и основную деятельность;

деление управления между несколькими партнерами.

В управлении клиникой правильно выстроенная структура очень важна.

В идеале она выглядит следующим образом: за стратегию, партнеров, управление финансами, маркетинг отвечает владелец, за структуру и шаги для выполнения всех важных пунктов — директор, за реализацию — врачи и сотрудники администрации.

2. Неверный формат и концепция

В первую очередь нужно понять, какой будет будущая клиника: узкопрофильной или многопрофильной, в каком сегменте «осядет» и на какую аудиторию рассчитана. Понимание основных пунктов позволит сделать правильный выбор помещения, понять уникальность и основную направленность бизнеса.

Несмотря на конкуренцию, даже для узкопрофильной клиники может открыться масса возможностей и форматов, что позволит увеличивать обороты и сокращать рекламный бюджет. Очень популярно совмещение клиники с аптекой, ортопедией, массажным салоном, оптикой и т.д.

3. Неправильный подбор персонала

Люди, работающие в клинике — это ее сердце, основной фундамент, то, на чем все держится. Для успешной работы коллектив надо подбирать таким образом, чтобы в нем были специалисты «ассортимента» и «ядра».

К категории «ядра» относятся стоматологи, хирурги, гинекологи, терапевты и именно они формируют основную прибыль. «Ассортимент» — это остеопаты, эндокринологи, гастроэнтерологи, — те, кто активно участвует в получении дополнительной «кассы».

Распространенной ошибкой считается ситуация, когда пациент рамках определенного заболевания не может получить в клинике комплексную помощь. Идеально, если при обращении с кифозом или остеохондрозом, ему назначается схема и связка специалистов, в которой кроме лечения невролога есть массаж, магнитная терапия, остеопат.

4. Огрехи в бизнес–плане

Предусмотреть все подводные камни невозможно, но продуманный до мелочей бизнес-план существенно снизит риски. Бывает ситуация, когда клиника еще не открылась, а уже назрела потребность в поиске инвестора или кредита.

Скрытые расходы может рассчитать только профессиональный консультант с успешным опытом формирования бизнес-стратегии именно в медицинской сфере.

Поэтому ошибочно думать, что все можно предусмотреть самостоятельно или при помощи опытных финансистов. Иногда разница между предполагаемыми и реальными расходами может составлять от 50 до 100%.

Еще одна ошибка, которая может стоить финансов и нервов — любые сомнения в открытии клиники. Проект нужно запускать только тогда, когда есть сильное желание, уверенность, готовность к трудностям и вложениям, вера в успешное будущее.

5. Прием пациентов главным врачом

Это может стать как преимуществом клиники, так и совершенно неверным решением, если подобная ситуация отразится на текучке кадров, отсутствии потока пациентов у других врачей.

Как предотвратить эту ошибку?

главврач проводит первичные приемы , а дальше ориентирует пациентов на других специалистов. Разумеется, репутация как клиники, так и ее специалистов при этом должна быть на высочайшем уровне. Вот почему важно обучать врачей коммуникациям и другим профессиональным навыкам;

главный врач должен принимать пациентов по более высокому прайсу ;

сайт клиники должен привлекать пациентов, иметь всю необходимую информацию, сертификаты и фото врачей;

Среди других популярных ошибок предпринимателей можно назвать неудачное название клиники, не продуманные маркетинговые шаги и траты. Часто много сил и средств вложено в раскрутку нового бизнеса, а тактика удержания пациента не продумана.

Также важно заранее понять, как именно владелец бизнеса будет оплачивать работу специалистов: если это 35% и выше, то о рентабельности клиники можно забыть.

Как в момент открытия клиники, так и в будущем, очень важно поддерживать приятную атмосферу среди сотрудников и по отношению к пациентам. Формируют эту энергетику не только хорошие рабочие условия.

Любой специалист должен чувствовать стабильность, ценить правила и корпоративную культуру, знать, что есть возможности для обучения и повышения своей квалификации. Из всех этих факторов складывается процветание всего бизнеса.