Какие проверки до сих пор пугают бизнес

Кто будет проверять

Постановлением от 10.03.2023 № 372 отодвинули мораторий на плановые проверки сразу на 7 лет вперед до 2030 года (закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»). При этом план проверок от Генпрокуратуры никто не отменял, он по-прежнему будет публиковаться на сайте.

Вы можете выяснить, кто планирует провести проверку, вписав в поле поиска один из реквизитов: ИНН, ОГРН, ОГРНИП для ИП, наименование юрлица или ФИО для ИП.

Кроме этого можно использовать портал Госуслуги. Настройте личный кабинет, оперативно получайте информацию о всех прошедших, текущих и предстоящих проверках.

Налоговая служба и объединенный СФР свои планы не раскрывают и не публикуют. Такой вид налоговой проверка, как камеральная, осуществляется над каждой декларацией или представленным отчетом.

Выездную проверку проводят только на основании решения руководителя инспекции или его заместителя (п. 1 ст. 89 НК). Но под прицелом в первую очередь налогоплательщики, которые, по мнению ФНС, участвуют в схемах ухода от налогов, а также те, у которых, предположительно, есть иные налоговые нарушения.

Роструд публикует и плановую проверку назначает, исходя из присвоенного работодателю уровня риска:

высокий риск — 1 раз в 2 года;

значительный риск — 1 раз в 3 года;

средний риск — не чаще чем 1 раз в 5 лет;

умеренный риск — не чаще чем один раз в 6 лет.

низкий — не проводит.

Из военкомата также могут прийти с проверкой. Если в организации более 500 сотрудников, могут включить в ежегодный план, к остальным приходят один раз в три года. О плановой проверке оповещают минимум за три дня.

Кого будут проверять

Вы спросите, а как же мораторий. Да он будет действовать, и освобождает от плановых проверок малые и средние предприятия, включенные в реестр МСП, но не для всех:

компании ведут лицензируемую деятельность или были лишены лицензии за грубые нарушения;

являются объектами контроля и относятся к категории чрезвычайно высокого и высокого риска;

опасные производства II класса опасности;

гидротехнические сооружения II класса;

проводят обязательный аудит;

проверки по № 294-ФЗ без риск-ориентированного подхода.

Одновременно с введением моратория разрешили приходить в профилактическим визитом, от которого нельзя будет отказаться.

От проверок ФНС временно освободили аккредитованные ИТ-компании до 03.03.2025 г. (письмо от 24.03.2022 г. № СД-4-2/3586@)

Несмотря на введенный мораторий, ежегодно проверяйте план проверок, так как организацию или ИП могут внести в списки по ошибке. Не дожидаясь проверяющих, начинайте оспаривать неправомерное внесение в план.

Напишите заявление об исключении из плана проверок, а в качестве подтверждающих документов приложите:

заверенную копию отчета РСВ;

заверенные копии бухгалтерской и финансовой отчетностей за предшествующий год.

Комплект документов нужно отнести лично или отправить заказным письмом в то ведомство, которое допустило ошибку.

Внеплановые проверки

На этот вид проверок мораторий не распространяется. Например, сотрудники трудовой инспекции могут неожиданно нагрянуть по жалобе ваших работников.

По жалобам покупателей с проверкой соблюдения санитарных норм и правил придут из соответствующего ведомства. По согласованию с прокуратурой на предприятии могут проверить организацию воинского учета граждан.

О проведении внеплановой выездной проверки по общему правилу проверяющие органы должны уведомить юридическое лицо не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом. Это следует из положений ч. 16, п. 2 ч. 2 ст. 10 закона № 294-ФЗ.