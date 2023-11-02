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Старший налоговый консультант, бухгалтер-товаровед, бухгалтер-кассир: кого ищет бизнес прямо сейчас. Обзор вакансий для бухгалтера

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Старший налоговый консультант, бухгалтер-товаровед, бухгалтер-кассир: кого ищет бизнес прямо сейчас. Обзор вакансий для бухгалтера
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Старший налоговый консультант

Аудиторская окомпания «Бетерра» ищет старшего налогового консультанта.

Что нужно делать: реализовать проекты по налоговому аудиту, due diligence, консультировать российских и иностранных клиентов в области российского налогового законодательства.

Умения и навыки: профильное в/о, опыт работы налоговым специалистом от 2 лет, знание налогового законодательства РФ, основ бухгалтерского учета и международного налогообложения, английский – уровень Intermediate и выше.

Условия: график 5/2, гибридный формат работы.

Узнать подробности о вакансии и откликнуться своим резюме можно здесь.

Зарплата 100 000, г. Москва, полная занятость.

Бухгалтер-товаровед

Специалиста ищет Ювелирный дом «Дмитрий Федоров».

Что нужно делать: вести участки ТМЦ и взаиморасчетов с поставщиками, сбор данных для БДР, БДДС, управленческого баланса.

Умения и навыки: профильное в/о, опыт работы от 2 лет, знание управленческого учета, 1С.

Условия: полная занятость, с 9:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00 часов, испытательный срок 3 месяца.

Узнать подробности о вакансии и откликнуться своим резюме можно здесь.

Зарплата от 70 000 до 120 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

Бухгалтер-кассир

Специалиста ищет туристичестическое агентство ООО «САНДЭЙ».

Что нужно делать: вести кассовые операции, банк (валютный контроль), работать с онлайн-кассой, эквайрингом, сверка с клиентами, контроль дебиторки.

Умения и навыки: опыт работы на участках банк, касса, валюта, реализация.

Условия: график работы 5/2 с 10.00 до 18.00, испытательный срок 3 месяца.

Узнать подробности о вакансии и откликнуться своим резюме можно здесь.

Зарплата 100 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

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