Старший налоговый консультант, бухгалтер-товаровед, бухгалтер-кассир: кого ищет бизнес прямо сейчас. Обзор вакансий для бухгалтера

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Старший налоговый консультант Аудиторская окомпания «Бетерра» ищет старшего налогового консультанта. Что нужно делать: реализовать проекты по налоговому аудиту, due diligence, консультировать российских и иностранных клиентов в области российского налогового законодательства. Умения и навыки: профильное в/о, опыт работы налоговым специалистом от 2 лет, знание налогового законодательства РФ, основ бухгалтерского учета и международного налогообложения, английский – уровень Intermediate и выше. Условия: график 5/2, гибридный формат работы. Узнать подробности о вакансии и откликнуться своим резюме можно здесь. Зарплата 100 000, г. Москва, полная занятость.

Бухгалтер-товаровед Специалиста ищет Ювелирный дом «Дмитрий Федоров». Что нужно делать: вести участки ТМЦ и взаиморасчетов с поставщиками, сбор данных для БДР, БДДС, управленческого баланса. Умения и навыки: профильное в/о, опыт работы от 2 лет, знание управленческого учета, 1С. Условия: полная занятость, с 9:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00 часов, испытательный срок 3 месяца. Узнать подробности о вакансии и откликнуться своим резюме можно здесь. Зарплата от 70 000 до 120 000 рублей, г. Москва, полная занятость.