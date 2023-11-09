Главбух НКО, экономист по труду и бухгалтер-вахтовик на Чукотку: кого ищут работодатели прямо сейчас. Обзор вакансий для бухгалтера

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Главный бухгалтер (НКО)
Специалиста ищет Радио Вера.
Что нужно делать: управлять бухгалтерией и вести бухгалтерский учет в НКО, 2 человека в подчинении.
Умения и навыки: в/о, опыт работы в производстве, аудите и НКО, опыт управления персоналом, приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям.
Условия: полная занятость 5/2, 10:00-18:00, возможен гибкий график
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Зарплата от 180 000 до 250 000 рублей, г. Москва, полная занятость.
Бухгалтер (вахта)
Специалиста ищет Assistance Group — услуги по управлению инвестициями.
Что нужно делать: организовывать и участвовать в инвентаризации ежемесячной, ежеквартальной, годовой, работать с ТМЦ, вести учет контроль и отчетность по движению топлива (ГСМ).
Умения и навыки: в/о, 2 или более лет опыта работы на позициях в области бухгалтерского учета, опыт работы с системами 1С.
Условия: вахта в г. Билибино – от 45 дней (кол-во дней на вахте обсуждается на собеседовании), работа удаленно по месту постоянного проживания – от 45 дней (с сохранением уровня заработной платы) + готовы обсудить возможный переезд на постоянную основу, оплачивается перелет к месту работы и обратно.
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Зарплата от 150 000 до 200 000 рублей, г. Билибино Чукотского АО, полная занятость.
Экономист по труду и заработной плате
Специалист требуется в кадровое агентство КАУС.
Что нужно делать: разрабатывать и внедрять системы оплаты труда, локально-нормативные акты в области оплаты и нормирования труда, учитывать показатели по труду, вести план-факторный анализ за начислением ФОТ.
Умения и навыки: в/о, опыт от 2 лет в качестве экономиста по оплате труда, знание ТК РФ, экономики труда.
Условия: график: 5/2 с 08-17:00, полный соцпакет, ДМС после 1 года работы.
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Зарплата от 100 000 рублей, г. Москва, полная занятость.
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