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Главбух НКО, экономист по труду и бухгалтер-вахтовик на Чукотку: кого ищут работодатели прямо сейчас. Обзор вакансий для бухгалтера

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Главбух НКО, экономист по труду и бухгалтер-вахтовик на Чукотку: кого ищут работодатели прямо сейчас. Обзор вакансий для бухгалтера
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Главный бухгалтер (НКО)

Специалиста ищет Радио Вера.

Что нужно делать: управлять бухгалтерией и вести бухгалтерский учет в НКО, 2 человека в подчинении.

Умения и навыки: в/о, опыт работы в производстве, аудите и НКО, опыт управления персоналом, приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям.

Условия: полная занятость 5/2, 10:00-18:00, возможен гибкий график

Узнать подробности о вакансии и откликнуться своим резюме можно здесь.

Зарплата от 180 000 до 250 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

Бухгалтер (вахта)

Специалиста ищет Assistance Group — услуги по управлению инвестициями.

Что нужно делать: организовывать и участвовать в инвентаризации ежемесячной, ежеквартальной, годовой, работать с ТМЦ, вести учет контроль и отчетность по движению топлива (ГСМ).

Умения и навыки: в/о, 2 или более лет опыта работы на позициях в области бухгалтерского учета, опыт работы с системами 1С.

Условия: вахта в г. Билибино – от 45 дней (кол-во дней на вахте обсуждается на собеседовании), работа удаленно по месту постоянного проживания – от 45 дней (с сохранением уровня заработной платы) + готовы обсудить возможный переезд на постоянную основу, оплачивается перелет к месту работы и обратно.

Узнать подробности о вакансии и откликнуться своим резюме можно здесь.

Зарплата от 150 000 до 200 000 рублей, г. Билибино Чукотского АО, полная занятость.

Экономист по труду и заработной плате

Специалист требуется в кадровое агентство КАУС.

Что нужно делать: разрабатывать и внедрять системы оплаты труда, локально-нормативные акты в области оплаты и нормирования труда, учитывать показатели по труду, вести план-факторный анализ за начислением ФОТ.

Умения и навыки: в/о, опыт от 2 лет в качестве экономиста по оплате труда, знание ТК РФ, экономики труда.

Условия: график: 5/2 с 08-17:00, полный соцпакет, ДМС после 1 года работы.

Узнать подробности о вакансии и откликнуться своим резюме можно здесь.

Зарплата от 100 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

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Ответственность главного бухгалтера за неправильное ведение бухгалтерского учета не оканчивается вместе с расторжением трудового договора. В зависимости от тяжести нарушений и причиненного работодателю ущерба, уволенный главбух может ответить и рублем и ограничением свободы.

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