Главбух НКО, экономист по труду и бухгалтер-вахтовик на Чукотку: кого ищут работодатели прямо сейчас. Обзор вакансий для бухгалтера

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Главный бухгалтер (НКО) Специалиста ищет Радио Вера. Что нужно делать: управлять бухгалтерией и вести бухгалтерский учет в НКО, 2 человека в подчинении. Умения и навыки: в/о, опыт работы в производстве, аудите и НКО, опыт управления персоналом, приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям. Условия: полная занятость 5/2, 10:00-18:00, возможен гибкий график Узнать подробности о вакансии и откликнуться своим резюме можно здесь. Зарплата от 180 000 до 250 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

Бухгалтер (вахта) Специалиста ищет Assistance Group — услуги по управлению инвестициями. Что нужно делать: организовывать и участвовать в инвентаризации ежемесячной, ежеквартальной, годовой, работать с ТМЦ, вести учет контроль и отчетность по движению топлива (ГСМ). Умения и навыки: в/о, 2 или более лет опыта работы на позициях в области бухгалтерского учета, опыт работы с системами 1С. Условия: вахта в г. Билибино – от 45 дней (кол-во дней на вахте обсуждается на собеседовании), работа удаленно по месту постоянного проживания – от 45 дней (с сохранением уровня заработной платы) + готовы обсудить возможный переезд на постоянную основу, оплачивается перелет к месту работы и обратно. Узнать подробности о вакансии и откликнуться своим резюме можно здесь. Зарплата от 150 000 до 200 000 рублей, г. Билибино Чукотского АО, полная занятость.