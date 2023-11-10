Алименты на ребенка в 2023 году: изменения, расчет

О том, какие нюансы нужно учесть бухгалтеру, если на сотрудника пришел один или несколько исполнительных листов по взысканию алиментов, рассказали аналитики консалтинговой компании «Простые решения».

Право на алименты

Алименты выделяются на содержание нетрудоспособных членов семьи или детей и могут быть взысканы в судебном или добровольном порядке на одного или нескольких членов семьи.

Родители обязаны выплачивать алименты на детей до 18 лет или нетрудоспособных совершеннолетних детей. Деньги перечисляются другому родителю или организации, которая занимается воспитанием ребенка. Это могут быть медицинские, образовательные учреждения или организации социального обслуживания.

Взрослый человек, который не может работать, имеет право на получение алиментов от своего трудоспособного супруга или бывшего супруга. При этом заявление на алименты следует подать в течение года после развода.

Алименты могут быть предоставлены на содержание женщине, если она ожидает ребенка или имеет общего ребенка до 3 лет. Также алименты могут быть предоставлены женщине, которая воспитывает общего ребенка-инвалида до 18 лет или заботится о взрослом ребенке-инвалиде с детства I группы.

Пенсионеры или люди предпенсионного возраста также имеют право на получение алиментов от бывшего супруга, но не позднее, чем через 5 лет после развода.

Алименты могут быть предоставлены нетрудоспособным родителям, дедушкам, бабушкам, отчимам, мачехе или другим лицам, которые обеспечивали содержание ребенка в течение более 5 лет. Кроме того, в случае, если ребенок (или нетрудоспособный взрослый) не может получать поддержку от своих родителей, супруга или трудоспособных детей, он может иметь право на алименты от трудоспособных братьев, сестер, бабушек и дедушек.

Нюансы по выплатам алиментов

Для защиты интересов детей и обеспечения более справедливой и простой системы выплаты, введены новые правила. Законотворцы планируют, что эти меры помогут сократить уклонение от алиментов и предотвратить возможные злоупотребления, например, «сокращение выплат» на детей от предыдущих браков при появлении детей в новом союзе, а также ужесточают штрафы для должников. Например, в случае задержки платежей, штрафы вырастут до 70% от суммы задолженности.

Теперь алименты можно взыскивать напрямую через суд, что упрощает процесс и уменьшает время получения денег. Родители, воспитывающие детей самостоятельно, также могут получать дополнительную финансовую помощь от государства.

Алименты будут начисляться исходя из 30% от прожиточного минимума в регионе вместо 25%, как было ранее. А размер алиментов теперь зависит не только от доходов плательщика, но и от доходов получателя алиментов. Суд будет учитывать все источники дохода и расходы обеих сторон, а также информацию о детях, включая их возраст, состояние здоровья, образование и особые потребности.

Если алименты установлены в фиксированной сумме, она будет пересматриваться раз в год в соответствии с ростом прожиточного минимума в регионе. Однако, в новом порядке предусмотрено уменьшение размера алиментов, если их выплата станет тяжелой для должника.

Новое в порядке выплат

Среди нововведения отдельно стоить отметить, что с этого года счет должника автоматически используется для перечисления алиментов на счет получателя напрямую, что существенно упрощает процедуру выплату алиментов.

В случае изменения дохода плательщика или получателя алиментов, любая из сторон может обратиться в суд для пересмотра суммы алиментов. Более продолжительный срок хранения документов по выплате алиментов — до 10 лет.

Если между бывшими супругами было достигнуто соглашение об алиментах, документ нужно оформить в письменном виде заверить нотариально. Такой документ отныне имеет силу исполнительного листа.

Такое соглашение может определять обязательства, связанные с содержанием детей и других членов семьи. Стороны по своему усмотрению заключают соглашение и определяют размер выплат. Единственное условие, которое необходимо соблюдать – сумма алиментов не должна быть ниже законодательно установленной нормы.

По соглашению выплаты могут осуществляться не только каждый месяц, но и раз в квартал или раз в год. Кстати, именно по такому соглашению вместо денежных средств, отец может передать бывшей жене и ребенку в единоличное пользование квартиру, стоимость которой будет покрывать сумму алиментов, которую он обязан выплачивать до совершеннолетия ребенка. Это может быть единовременная передача имущества.

Выбор варианта алиментов может быть выполнен в нескольких формах: процент от дохода родителя-плательщика, фиксированная сумма с учетом индексации или комбинация процента и фиксированной суммы. На основании такого соглашения бухгалтерия может удерживать оговоренную сумму из зарплаты плательщика и перечислять ее в адрес получателя.

Важно! Если оплата алиментов происходит добровольно, то делать это можно как с соглашением, так и без него. Если соглашения нет, плательщик алиментов вправе самостоятельно перечислять суммы получателю или официально пишет на работе заявление с просьбой удерживать с его зарплаты алименты и пересылать на конкретные реквизиты.

Если алименты взыскивают по суду

Если получатель алиментов не доволен суммой или частотой получения, он имеет возможность обратиться в суд. В этом случае суд может выдать исполнительный лист на алименты и направить его работодателю плательщика.

После получения судебного приказа или исполнительного листа работодатель обязан выплачивать алименты в соответствии с указанными суммами в судебном документе, без учета заявления работника о добровольных выплатах.

Важно! Ответственность за задолженность по алиментам может быть не только в виде штрафа. Злостного неплательщика суд может приговорить к реальному лишению свободы (законы от 29.12.2021 № 479-ФЗ, от 30.12.2021 № 499-ФЗ).

Расчет алиментов

В случае невыплаты алиментов в добровольном порядке, их взыскивают через суд, где доля удержания из заработка зависит от количества детей. Например, за одного ребенка составляет ¼ заработка, за двух детей — ⅓, а за трех и более — половину. Однако суд имеет право изменить эту ставку, учитывая финансовое положение сторон и другие обстоятельства (пп. 1, 2 ст. 81 СК).

Если у гражданина нерегулярный заработок или вовсе отсутствует, может применяться другой вариант алиментов — твердая денежная сумма или твердая сумма плюс доля от заработка.

Алименты могут быть удержаны только из определенного списка доходов, который был утвержден Правительством в постановлении № 841 от 18.07.1996. При расчете алиментов необходимо учесть налоговые вычеты и удержания налога с доходов, подлежащих налогообложению.

Не все доходы гражданина могут быть использованы для взыскания алиментов — в соответствии со статьей 101 закона об исполнительном производстве некоторые доходы являются компенсацией понесенных затрат, а не доходами гражданина.

Важно! Взыскание по алиментным обязательствам будут в приоритете, если на сотрудника поступило несколько исполнительных листов.

В случае, если у сотрудника недостаточно 70% от зарплаты для покрытия исполнительных листов по алиментам, необходимо погашать каждое требование пропорционально его доле в общей сумме.

При расчетах следует помнить о максимальной величине взыскания, которая составляет 70% от зарплаты для алиментов и некоторых других удержаний, и 50% от зарплаты для задолженностей по договору, возмещению ущерба и прочего. Эти требования регулируются статьями 111 и 138 ТК и статьями 99 и 111 закона № 229-ФЗ.

Алименты и другие долги по судебным решениям Роструд рекомендует удерживать равными частями с каждого начисления дохода.

Индексация

Алименты подлежат ежегодной индексации, если они установлены в твердой сумме. Это помогает предотвратить уменьшение алиментных выплат из-за инфляции. Минфин в письме от 03.09.2018 № 03-05-06-02/62540 рекомендует работодателям индексировать алименты в соответствии с ростом прожиточного минимума в регионе получателя алиментов.

Несоблюдение этой обязанности организацией может привести к наложению санкций со стороны судебных приставов, в соответствии с частью 3 статьи 17.14 КоАП. А это штраф от 15 до 20 тысяч рублей для должностных лиц или ИП, для организации сумма взыскания может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей.