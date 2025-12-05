Единое пособие на детей в 2026 году: что изменится

8 МРОТ для единого пособия в 2026 году

Сейчас при назначении единого пособия действует правило 4 МРОТ: каждый трудоспособный совершеннолетний член семьи за расчетный период (12 месяцев) должен заработать не меньше четырех минимальных зарплат, иначе его доход могут признать нулевым и отказать в назначении пособия (подп. «л», п. 31 постановления Правительства № 2330 от 16.12.2022). В 2026 году этот порог увеличат вдвое — до 8 МРОТ за расчетный год для каждого трудоспособного взрослого, включая ИП и самозанятых (постановление Правительства от 28.11.2025 № 1928)

С 1 января 2026 года минимум считают исходя из нового федерального МРОТ 27 093 руб., то есть требуемый годовой доход составит около 216 744 руб. на каждого трудоспособного члена семьи (примерно 18 062 руб. в месяц).

Если человек формально трудоспособен, но его доход за расчетный период меньше 8 МРОТ и при этом нет уважительной причины, система при назначении единого пособия посчитает его доход нулевым — это может привести к отказу в выплате.