Единое пособие на детей в 2026 году: что изменится

Единое пособие на детей в 2026 году продолжит действовать, но критерии нуждаемости и учета доходов семьи станут заметно жестче, особенно для трудоспособных родителей. Основные изменения связаны с повышением планки минимального дохода до 8 МРОТ, уточнением правила нулевого дохода, расширением перечня неучитываемых выплат и новым подходом к алиментам.
8 МРОТ для единого пособия в 2026 году
Сейчас при назначении единого пособия действует правило 4 МРОТ: каждый трудоспособный совершеннолетний член семьи за расчетный период (12 месяцев) должен заработать не меньше четырех минимальных зарплат, иначе его доход могут признать нулевым и отказать в назначении пособия (подп. «л», п. 31 постановления Правительства № 2330 от 16.12.2022). В 2026 году этот порог увеличат вдвое — до 8 МРОТ за расчетный год для каждого трудоспособного взрослого, включая ИП и самозанятых (постановление Правительства от 28.11.2025 № 1928)
С 1 января 2026 года минимум считают исходя из нового федерального МРОТ 27 093 руб., то есть требуемый годовой доход составит около 216 744 руб. на каждого трудоспособного члена семьи (примерно 18 062 руб. в месяц).
Если человек формально трудоспособен, но его доход за расчетный период меньше 8 МРОТ и при этом нет уважительной причины, система при назначении единого пособия посчитает его доход нулевым — это может привести к отказу в выплате.
Как сейчас (до 01.01.2026):
Минимальный доход трудоспособного — примерно 4 МРОТ за 12 месяцев.
Если заработал меньше и нет уважительной причины, доход могут обнулить.
При наличии уважительной причины для бездоходных месяцев минимальный доход уменьшают пропорционально.
Как будет с 01.01.2026:
Минимальный доход трудоспособного — 8 МРОТ за 12 месяцев (с учетом нового МРОТ на 2026 год).
Проверка по 8 МРОТ будет обязательным фильтром для всех трудоспособных взрослых в семье.
При наличии уважительных причин бездоходные месяцы исключают из базы для расчета минимума, но ориентир все равно считают исходя из 8 МРОТ, а не 4.
Фактически в 2026 году семья должна показать по каждому трудоспособному взрослому вдвое больший официальный доход за расчетный период, иначе велик риск отказа в едином пособии при отсутствии уважительных причин.
Доход для единого пособия в 2026 году
При оценке права на единое пособие по-прежнему учитывается среднедушевой доход семьи за 12 месяцев до месяца, предшествующего обращению. В расчет берут зарплату, пенсии, стипендии, выплаты по договорам ГПХ, доходы ИП и самозанятых, часть социальных выплат, а также алименты по специальным правилам.
На 2026 год сохраняется комплексная оценка нуждаемости: важно не только уложиться в порог по среднедушевому доходу (как правило, не выше регионального прожиточного минимума), но и выполнить условие по минимальным доходам каждого трудоспособного члена семьи — не менее 8 МРОТ за расчетный период или подтвержденная уважительная причина отсутствия заработка.
Правило нулевого дохода
«Бездоходные месяцы» без уважительной причины
Бездоходными считаются месяцы, когда у трудоспособного члена семьи не было учитываемого дохода и нет документально подтвержденной уважительной причины. В 2026 году такие месяцы будут особенно критичны: при проверке условия 8 МРОТ они сразу снижают годовой доход ниже минимального уровня, и система увидит нарушение критерия.
Ситуация
Месяцев в расчетном периоде
Месяцев без дохода и без уважительной причины
Фактически отработанные месяцы
Какой минимум дохода нужен по правилу 8 МРОТ (руб.)
12 месяцев работал, доход есть каждый месяц
12
0
12
216 744 руб.
2 месяца не работал без причин, 10 месяцев работал
12
2
10
Все равно нужен минимум 216 744 руб. за год
4 месяца не работал без причин, 8 месяцев работал
12
4
8
Требуется не менее 216 744 руб. за год, недобор по сумме — риск отказа
6 месяцев не работал без причин, 6 месяцев работал
12
6
6
Нужны те же 216 744 руб., даже хороший доход за 6 месяцев может не «дотянуть» до этой суммы
12 месяцев без дохода и без уважительной причины
12
12
0
Доход признают нулевым, условие по 8 МРОТ не выполнено, пособие не назначат
Без уважительной причины система всегда сверяется с полными 216 744 руб. за год на каждого трудоспособного взрослого, поэтому даже несколько месяцев без официального заработка сильно увеличивают риск отказа в едином пособии.
Выплаты, которые не учитываются в доходах с 2026 года
С 1 января 2026 года перечень доходов, которые не учитываются при назначении единого пособия, расширится. Главное изменение — корпоративные выплаты при рождении ребенка (единовременная материальная помощь от работодателя) не будут входить в состав дохода семьи, если укладываются в установленный лимит.
Также не учитываются при оценке нуждаемости следующие виды доходов.
Разовые целевые материальные помощи в пределах необлагаемых НДФЛ лимитов.
Часть страховых выплат и компенсаций.
Ряд адресных социальных пособий, которые сами по себе предназначены для поддержки малоимущих.
Исключение корпоративных выплат и части целевых пособий из дохода семьи снижает риск случайного превышения порога по среднедушевому доходу и потери права на единое пособие из-за разовой премии или подарка от работодателя.
Учет алиментов с 1 марта 2026 года по новым правилам
С 1 марта 2026 года меняется порядок учета алиментов при назначении единого пособия: подход станет более детализированным и будет зависеть от того, как оформлены алименты.
Будет действовать следующая логика.
Если алименты взысканы судом или по исполнительному документу, в доход семьи включат фактически поступившую сумму, данные могут поступать через взаимодействие Социального фонда и службы судебных приставов.
Если решения суда нет, но второй родитель обязан участвовать в содержании ребенка, алименты для целей расчета дохода могут посчитать исходя из средней зарплаты по региону или доли от МРОТ, даже если реальных поступлений нет.
По нотариальным соглашениям и добровольным платежам ориентируются на фактически уплачиваемые суммы, но не ниже установленных минимальных ориентиров.
Родитель, который официально не оформляет алименты, рискует: при обращении за единым пособием такие алименты все равно добавят в доход семьи, и это может лишить ее права на выплату.
Вывод
В 2026 году единое пособие на детей останется важной мерой поддержки, но доступ к нему будет зависеть от более жестких требований к доходам семьи. Порог по трудоспособным членам вырастет до 8 МРОТ, а правило нулевого дохода и учет алиментов станут строже и детальнее.
