Бухгалтеров возмущает информационная рассылка из ФНС, но Клерк.Разборы вас не разочаруют. Дайджест Разборов

Чтобы не пропустить новые материалы, оформите подписку и будьте в курсе всех изменений.
Основания и порядок истребования документов налоговым органом
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем основания и порядок истребования документов налоговым органом.
Что делать с вычетами по НДС при переходе с УСН на ОСН
Приближается конец года, пора считать годовую выручку. Что делать упрощенцам, которые уже понимают, что выходят за пределы лимитов по доходам.
Кто и зачем должен применять ПБУ 18/02
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто и зачем должен применять ПБУ 18/02.
Как правильно отразить выплаты при увольнении в 6-НДФЛ
С января 2023 произошли кардинальные изменения в части начисления, удержания и перечисления налога с доходов, выплачиваемых в пользу физлиц. Поэтому при выполнении нестандартных выплат, например, при увольнении, бухгалтер может столкнуться с трудностями при заполнении 6-НДФЛ.
Ответственность бухгалтера после увольнения
Ответственность главного бухгалтера за неправильное ведение бухгалтерского учета не оканчивается вместе с расторжением трудового договора. В зависимости от тяжести нарушений и причиненного работодателю ущерба, уволенный главбух может ответить и рублем и ограничением свободы.
Больничные ИП и самозанятых в 2024 году: успейте все оформить в 2023 году
Власти планировали в корне поменять систему оплаты больничных для ИП и распространить эту новую систему на самозанятых. Но эти планы пока не осуществились. Пока еще продолжают действовать старые правила и еще можно успеть оформить себе право на больничный на старых выгодных для ИП условиях. В этой статье рассказываем, как получить больничные в 2024 году.
Форма № 19 по воинскому учету: как заполнить, сроки подачи + образец
Форма 19 — документ воинского учёта. Его сдают организации по сотрудникам, которые попадают под бронь.
Как банки проверяют бизнес в 2023 году + образцы ответов на запросы
Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.
Как читать все разборы?
Разборы входят в подписку Клерк.Плюс. Вместе с текстовыми разборами и мини-курсами вы получаете отключение рекламы на «Клерке».
Каждый день выходит 2 свежих разбора:
разбор в текстовом формате — инструкции по новым правилам, обзоры важнейших изменений и разъяснения от Минфина и ФНС, примеры проводок, учет в 1С, подробный алгорит действий в сложных ситуациях (увольнения, нетипичные операции, ВЭД, проверки и др.). Материалы дополнены полезными приложениями — чек-листами, таблицами, памятками, образцами для скачивания;
разбор в формате короткого и емкого видео — мини-курс по самым нужным бухгалтерским темам, за пару минут объясним ключевые нюансы, подскажем, что заполнить, куда сдавать, что делать не нужно.
Доступ к каталогу уже имеющихся разборов
Темы самые нужные: сальдо ЕНП, заполнение платежек по налогам по новым правилам, налоговая оптимизация, защита при налоговых проверках, все виды отчетности. Мы пишем про все нужные бухгалтерам и кадровикам темы.
Разбор на выбранную ВАМИ ЛИЧНО тему
Вы получите уникальную возможность заказать свою тему разбора у главного редактора «Клерка».
Подключайтесь!