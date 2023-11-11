Бухгалтеров возмущает информационная рассылка из ФНС, но Клерк.Разборы вас не разочаруют. Дайджест Разборов

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За пару минут видео в этом мини-курсе разберем основания и порядок истребования документов налоговым органом.

Приближается конец года, пора считать годовую выручку. Что делать упрощенцам, которые уже понимают, что выходят за пределы лимитов по доходам.

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто и зачем должен применять ПБУ 18/02.

С января 2023 произошли кардинальные изменения в части начисления, удержания и перечисления налога с доходов, выплачиваемых в пользу физлиц. Поэтому при выполнении нестандартных выплат, например, при увольнении, бухгалтер может столкнуться с трудностями при заполнении 6-НДФЛ.

Ответственность главного бухгалтера за неправильное ведение бухгалтерского учета не оканчивается вместе с расторжением трудового договора. В зависимости от тяжести нарушений и причиненного работодателю ущерба, уволенный главбух может ответить и рублем и ограничением свободы.

Власти планировали в корне поменять систему оплаты больничных для ИП и распространить эту новую систему на самозанятых. Но эти планы пока не осуществились. Пока еще продолжают действовать старые правила и еще можно успеть оформить себе право на больничный на старых выгодных для ИП условиях. В этой статье рассказываем, как получить больничные в 2024 году.

Форма 19 — документ воинского учёта. Его сдают организации по сотрудникам, которые попадают под бронь.

Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.

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