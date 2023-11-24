Ваш личный календарь ЕНП: что нужно сдать до 27 ноября, как заполнить заявление на отгул и как учитывать убытки прошлых лет. Дайджест Разборов

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В ноябре в уведомлении будут взносы за октябрь и НДФЛ за период с 23 октября по 22 ноября.

Организация обязана вести воинский учет работников как головного офиса, так и обособленных подразделений. Рассказываем, как организовать работу по ведению воинского учета в филиалах.

Работа с применением патентной системы налогообложения снижает налоговую нагрузку и освобождает предпринимателей от ряда обязанностей. Рассказываем, как перейти на ПСН в 2024 году.

В трудовых отношениях отгулом называют дополнительный день отдыха, который предоставляют сотруднику. В некоторых случаях в отгуле нельзя отказать, а в других работнику обязательно нужно получить согласие работодателя.

Продавец обязан начислить НДС с аванса в счет будущей поставки, но не всегда. А дальнейший учет и отражение предоплаты в декларации зависят от периода и суммы реализации.

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как учитывать убытки прошлых лет в 2023 году.

Разбираемся в ограничениях расходования выручки: на что можно тратить наличку.

Конец года — самое время составить и отправить уведомление о применении УСН с 2024 года. Если не успеть до 9 января 2024, то следующего перехода придется ждать 12 месяцев.

Все плательщики НДС должны представлять, какая ставка используется для того или иного товара или услуги. Кроме широко известных и чаще всего используемых ставок 20%, 10% и 0%, в некоторых ситуациях придется применять расчетные ставки.

С 1 октября 2023 года появилось новое понятие в налоговой отчетности — отрицательное уведомление по ЕНП. Расскажем, кто и как должен его заполнять.

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