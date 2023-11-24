Обзоры для бухгалтера

Ваш личный календарь ЕНП: что нужно сдать до 27 ноября, как заполнить заявление на отгул и как учитывать убытки прошлых лет. Дайджест Разборов

Приближается срок сдачи очередного обязательного уведомления по ЕНП – 27 ноября (потому что 25 ноября – выходной). Расскажем, что в него надо включить в разборе «Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в ноябре 2023 года». Также основные темы на сегодня: ЕНП, НДС, воинский учет.

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Ваш личный календарь ЕНП: что нужно сдать до 27 ноября, как заполнить заявление на отгул и как учитывать убытки прошлых лет. Дайджест Разборов
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Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в ноябре 2023 года

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В ноябре в уведомлении будут взносы за октябрь и НДФЛ за период с 23 октября по 22 ноября.

Как вести воинский учет в обособленных подразделениях организации + форма № 10 образец заполнения

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Организация обязана вести воинский учет работников как головного офиса, так и обособленных подразделений. Рассказываем, как организовать работу по ведению воинского учета в филиалах.

Как подать заявление на патент для ИП в 2024 году

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Работа с применением патентной системы налогообложения снижает налоговую нагрузку и освобождает предпринимателей от ряда обязанностей. Рассказываем, как перейти на ПСН в 2024 году.

Заявление на отгул в 2023 году: как оформить + образец

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В трудовых отношениях отгулом называют дополнительный день отдыха, который предоставляют сотруднику. В некоторых случаях в отгуле нельзя отказать, а в других работнику обязательно нужно получить согласие работодателя.

НДС с аванса: как отразить в декларации, проводки, примеры

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Продавец обязан начислить НДС с аванса в счет будущей поставки, но не всегда. А дальнейший учет и отражение предоплаты в декларации зависят от периода и суммы реализации.

Как учитывать убытки прошлых лет в 2023 году

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За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как учитывать убытки прошлых лет в 2023 году.

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Заявление для перехода на УСН с 2024 года: как правильно заполнить

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Конец года — самое время составить и отправить уведомление о применении УСН с 2024 года. Если не успеть до 9 января 2024, то следующего перехода придется ждать 12 месяцев.

Что такое расчетная ставка НДС и когда ее надо использовать

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Все плательщики НДС должны представлять, какая ставка используется для того или иного товара или услуги. Кроме широко известных и чаще всего используемых ставок 20%, 10% и 0%, в некоторых ситуациях придется применять расчетные ставки.

Отрицательное уведомление по ЕНП

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С 1 октября 2023 года появилось новое понятие в налоговой отчетности — отрицательное уведомление по ЕНП. Расскажем, кто и как должен его заполнять.

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Обзоры для бухгалтера

Ваш личный календарь ЕНП: что нужно сдать до 27 ноября, как заполнить заявление на отгул и как учитывать убытки прошлых лет. Дайджест Разборов

Приближается срок сдачи очередного обязательного уведомления по ЕНП – 27 ноября (потому что 25 ноября – выходной). Расскажем, что в него надо включить в разборе «Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в ноябре 2023 года». Также основные темы на сегодня: ЕНП, НДС, воинский учет.

Ваш личный календарь ЕНП: что нужно сдать до 27 ноября, как заполнить заявление на отгул и как учитывать убытки прошлых лет. Дайджест Разборов
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💥 Вышли долгожданные разъяснения для сотрудников с детьми-инвалидами: допвыходные будут только в рабочие дни

С сентября у родителей детей-инвалидов появилось право копить допвыходные (по 4 дня в месяц), а потом взять их подряд. Но как все это реализовать на практике, никто не знал. Главная интрига – эти 24 дня подряд включают в себя выходные или нет. Теперь стало ясно -- речь идет про 24 рабочих дня.

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С какой суммы платить налог на УСН, продавая свой товар через агента (на маркетплейсах)?

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