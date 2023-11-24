Зарплата

Удержания из зарплаты сотрудника. Какие бывают и когда производить

Разбираемся в том, какие виды удержаний из заработной платы сотрудника бывают и сколько можно удерживать, когда работодатель не имеет право удерживать деньги из зарплаты сотрудника и сколько можно удержать из зарплаты по просьбе работника.

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Удержания из зарплаты сотрудника. Какие бывают и когда производить
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Какие бывают удержания из заработной платы

Для начала разберемся, какие бывают виды удержаний из заработной платы сотрудников могут быть. Удержания из заработной платы сотрудников бывают:

  • Обязательные удержания — те, которые производятся в соответствии с законодательством;

  • Удержания по инициативе работодателя — те, что производятся в случаях, предусмотренных в ТК;

  • Удержания по инициативе работника по согласованию с работодателем. это могут быть, например, погашения кредитов и займов, взятые сотрудником, в том числе и у работодателя.

Обязательными удержания из зарплаты

Обязательные удержания из заработной платы регулируются Налоговым кодексом (удержание налогов из зарплаты работников), Семейным кодексом(удержание алиментов), законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ (удержания по исполнительным листам, приговорам суда и др. исполнительным документам), Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами (удержание из зарплаты осужденных).

Обязательными удержаниями из зарплаты могут быть:

  • НДФЛ;

  • По исполнительному листу. Это могут быть алименты, удержания из зарплаты осужденных граждан, по приговорам суда и т.д.

  • По исполнительным листам работодатель обязан со дня получения документы от взыскателя удерживать из заработной платы сотрудника денежные средства в соответствии с требованиями в исполнительном листе. Далее переводить удержанные деньги в трёхдневный срок на депозитный счет судебных приставов или напрямую взыскателю.

На обязательные удержания из заработной платы сотрудника приказ работодателя или согласие работников не требуются.

Удержания из заработной платы по инициативе работодателя

По инициативе работодателя могут производиться только в целях погашения задолженности работника перед работодателем в соответствии со ст. 137 ТК.

Перечень таких погашений:

  • для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;

  • для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а также в других случаях;

  • для возврата сумм (в том числе зарплаты), излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также при невыполнении по вине работника норм труда или простое по вине работника (вина работника должна быть признана органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров);

  • для возврата заработной платы, излишне выплаченной работнику в связи с его неправомерными действиями, установленными судом;

  • при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска.

У последнего пункта есть оговорка — работодатель не вправе удерживать у сотрудника отпускные за дни отпуска, предоставленные авансом, если:

  • Сократили штат или численность сотрудников;

  • Сотрудник отказался переводиться на другую должность, в связи с состоянием здоровья сотрудника или у работодателя нет для такого работника вакансии;

  • Организацию ликвидировали;

  • Сменился собственник имуществ;

  • Работника призвали на военную службу.

Также работодатель не может взыскать с сотрудника неполученные доходы.

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Удержания из зарплаты по инициативе работника

По заявлению сотрудника, работодатель производить удержания из заработной платы на любые цели и в любом размере. Это могут быть:

  • На благотворительность;

  • Членские профсоюзные взносы;

  • Суммы в погашение займов, выданных работодателем, и кредитов, выданных банками, и процентов за пользование займами (кредитами);

  • Взносы на добровольное личное страхование, в том числе медицинское и пенсионное.

Размер подобных удержаний из заработной платы по заявлению работника законодательно не ограничен, так как фактически речь идет о праве работника свободно распоряжаться своим доходом.

Таким образом, по заявлению работника может удерживаться до 100% дохода, оставшегося после обязательных удержаний.

Производить такие удержания организация вправе, но это не ее обязанность.

Основное отличие от других видов — это наличие заявления от работника, в котором обозначены условия, размеры и назначения удержанных сумм.

Требований о том, как оформлять такое заявление, в законодательстве нет – документ работник может заполнить как от руки собственноручно, так и напечатать текст на компьютере. Аналогичные выводы следуют из письма Роструда от 16.09.2012 № ПР/7156-6-1.

Размер удержаний из заработной платы

Общий размер всех удержаний, производимых работодателем из зарплаты работника без согласия последнего, при каждой выплате зарплаты не может превышать:

  • 70% — при удержании из зарплаты при отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением;

  • 50% — при удержании из заработной платы по нескольким исполнительным листам (прочим исполнительным документам);

  • 20% — в остальных случаях.

Размер всех удержаний исчисляется из суммы заработной платы после вычета налогов. При этом удержание и НДФЛ в целях расчета максимального процента удержаний суммируются. Т.е. если с сотрудника можно удержать 50% заработка, то в эти 50% входит и налоги тоже.

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