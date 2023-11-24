Выбор системы налогообложения для ООО в 2023-2024 годах

Какую систему налогообложения выбрать для ООО

Налогообложение ООО в 2023-2024 годах можно организовать по различным системам. Перечислим существующие в нашем законодательстве системы налогообложения:

общая (ОСН);

упрощенная (УСН);

автоматизированная упрощенная (АУСН);

единый сельхозналог (ЕСХН);

патентная (ПСН);

налог на профессиональный доход (НПД или самозанятость).

Из представленного перечня можно сразу убрать патентую систему и НПД — их могут применять только ИП, поэтому для ООО она не подойдет.

В отношении ЕСХН необходимо сделать оговорку: ООО может воспользоваться этой системой только в том случае, если является сельхозтоваропроизводителем, т. е. производит и перерабатывает сельхозпродукцию. Если компания с сельским хозяйством не связана, применить ЕСХН она не сможет.

Поэтому наиболее широко юрлицами используются ОСН и УСН.

Единственной системой, возможной для применения всеми без исключения российскими налогоплательщиками (АО, ООО, ИП и др.) является традиционная система налогообложения (ОСНО). Какие-либо ограничения для ее применения отсутствуют, но и особых выгод она не имеет — придется нести налоговое бремя в полном объеме, уплачивая все предусмотренные законодательством налоги (в т. ч. обязательные для ОСНО НДС, налог на прибыль, налог на имущество).

УСН имеет ряд ограничений для применения, связанных как с масштабами бизнеса, так и с видами осуществляемой деятельности.

Таким образом, самая доступная система для ООО — ОСНО, а допустимые системы налогообложения для ООО в 2023-2024 годах — ОСНО, УСН, ЕСХН. При этом применение упрощенки или сельхозналога возможно только при определенных условиях.

ОСНО, УСН или АУСН

Если компания задумалась о выборе между традиционной системой и упрощенной, необходимо принять во внимание тот факт, что не всем вашим контрагентам понравится поставщик без НДС. УСН и АУСН избавит ООО от необходимости работать с этим налогом, но привыкшим принимать к вычету НДС и выстроившим в соответствии с этим свою налоговую стратегию покупателям (заказчикам), имеющимся у ООО, данная ситуация, скорее всего, не понравится, что может привести к разрыву партнерских отношений. Это, в свою очередь, негативно скажется на объемах рынка сбыта и приведет к снижению доходов.

Если все же решение принято и компания планирует применять вместо ОСНО упрощенку, прежде всего, необходимо проверить соответствие ООО нижеперечисленным критериям:

Полученный за 9 месяцев 2023 года доход (для применения УСН с начала 2024 года) — с учетом индексации не более 141,4 млн руб. (п. 2 ст. 346.12 НК). Вновь созданные ООО на такое ограничение не ориентируются.

Доля участия в ООО других организаций — не более 25%.

Средняя численность работников — не более 130 чел.

Остаточная стоимость ОС — не выше 150 000 000 руб.

Кроме того, перейти на УСН не смогут банки, страховые компании, инвестиционные фонды, заведения игорного бизнеса, фирмы на ЕСХН и ряд иных юрлиц (п. 3 ст. 346.12 НК), а также казенные, бюджетные, иностранные организации, микрофинансовые организации и частные агентства, предоставляющие сотрудников.

Применять УСН можно либо с начала функционирования вновь созданного ООО, либо (для уже работающей фирмы) с начала очередного года.

Система налогообложения для ООО с 2024 года становится доступной при условии отправки налоговикам уведомления об этом по форме, утвержденной приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@. Срок подачи уведомления установлен, как 31 декабря. В 2023 году это будет выходной день, так что крайний срок подачи уведомления сдвинется на 09.01.2024 в соответствии с п. 7 ст. 6.1 НК.

Необходимо отметить, что компания не сможет совмещать УСН с ОСНО — законодательством это не предусмотрено (письмо Минфина от 08.09.2015 № 03-11-06/2/51596).

УСН для вновь созданного ООО доступна при соответствии общества всем вышеперечисленным критериям, за исключением объема доходов, данные по которым у ранее не существовавшего юрлица просто отсутствуют.

Чтобы начать применение УСН, вновь созданному ООО нужно в течение 30 дней с момента постановки на учет в налоговом органе уведомить об этом ИФНС. Форма уведомления утверждена тем же приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@.

Чтобы ООО не потеряло право работать на УСН, его доходы за весь период применения в 2023 году не должны превысить 200 млн руб., проиндексированые на коэффициент-дефлятор (п. 4 ст. 346.13 НК). На 2024 г. коэффициент-дефлятор будет пересмотрен.

С 1.07.2022 г. организации и предприниматели, зарегистрированные в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан, смогут воспользоваться дополнительным режимом налогообложения, являющимся своего рода разновидностью упрощенки, — автоматизированной упрощенной системой налогообложения. Но для ее выбора отдельные требования законодатели установили более жесткие:

количество работников — не более 5 человек;

максимальный годовой доход — до 60 млн. руб.

При этом расчетный счет у предприятияа должен быть открыт исключительно в уполномоченных банках, а зарплата перечисляться на карты.

Все остальные требования по остаточной стоимости ОС, участию юрлиц в уставном капитале организации идентичны тем, что определены для УСН.

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Выбрав упрощенку как подходящую для ООО систему налогообложения, необходимо определить, какой из объектов для обложения этим налогом окажется более подходящим: доходы или разница между доходами и расходами. Такую возможность выбора предусматривает ст. 346.14 НК. При АУСН также выбирается один из указанных объектов налогообложения — ст. 5 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

Обложение этих двух объектов осуществляется по разным ставкам. В общем случае для доходов ставка составляет 6%, а для разницы между доходами и расходами — 15%.

Однако УСН — это налог, подчиняющийся не только положениям НК, но и правилам, устанавливаемым регионами. Регионам же дано право понижать ставки в зависимости от категорий налогоплательщиков, устанавливая их в пределах 1–6% для доходов и 5–15% для разницы между доходами и расходами, а в определенных случаях снижать их до более низких значений и даже до 0% (ст. 346.20 НК).

Для АУСН ставки чуть выше — 8% и 20% соответственно. Но повышенные ставки компенсируются полным отсутствием отчетности и отсутствием необходимости высчитывать налог и соответственно штрафных санкций за ошибки в расчетах.

Для решения вопроса о том, какой объект выбрать, придется проанализировать состав и структуру доходов и расходов и произвести некоторые математические вычисления.

Поясним это на примере. ООО получает в год 10 000 000 руб. дохода и несет расходы в размере 25% от получаемых доходов (на аренду офиса, услуги связи и др.). Посчитаем величину упрощенного налога исходя из того, что пониженные ставки в регионе не установлены:

доходы (6%): 10 000 000 × 6 / 100 = 600 000 руб.

доходы минус расходы (15%): (10 000 000 — 0,25 × 10 000 000) × 15 / 100 = 1 125 000 руб.

Из примера видно, что ООО выгоднее применять УСН «доходы».

Сделаем такой же расчет для АУСН:

доходы (8%): 10 000 000 × 8 / 100 = 800 000 руб.

доходы минус расходы (20%): (10 000 000 — 0,25 × 10 000 000) × 20 / 100 = 1 500 000 руб.

Здесь также ООО выгоднее применять АУСН «доходы».

Для компаний, имеющих иную структуру доходов и расходов, выбор будет сложнее. Придется проанализировать все расходы и сравнить их с допустимыми видами «упрощенных» расходов, список которых приводится в ст. 346.16 НК.

Если большая часть расходов ООО укладывается в этот перечень, необходимо рассчитать и сравнить величину потенциального упрощенного налога, учитывая при этом величину ставок, действующих в регионе.

Продолжим пример: при 75% доле расходов от суммы доходов налог при УСН составит:

доходы (6%): 10 000 000 × 6 / 100 = 600 000 руб.;

доходы минус расходы (15%): (10 000 000 — 0,75 × 10 000 000) × 15 / 100 = 375 000 руб.

В этом случае налоговая нагрузка при УСН (15%) практически в 2 раза ниже, чем при УСН (6%). Если ООО решит остановиться на упрощенке с базой расчета налога «доходы минус расходы», ему надо быть готовым к «сюрпризам» налогового законодательства — об этом речь пойдет в следующем разделе. Но прежде чем переходить к нему, рассчитаем налог для АУСН с аналогичной долей расходов:

доходы (8%): 10 000 000 × 8 / 100 = 800 000 руб.;

доходы минус расходы (20%): (10 000 000 — 0,75 × 10 000 000) × 20 / 100 = 500 000 руб.

Для субъектов малого бизнеса, для кого как раз и предназначен АУСН, разница в 300 тыс. достаточно ощутимая. Но и здесь есть некоторые «сюрпризы». Перейдем непоредственно к ним.

Сюрпризы применения УСН и АУСН «доходы минус расходы»

При выборе в качестве системы налогообложения для ООО УСН «доходы минус расходы» не следует забывать, что перечень расходов, вычитаемых из доходов при расчете упрощенного налога, ограничен. А еще законодатели приготовили своеобразный и не очень приятный для налогоплательщиков сюрприз в виде минимального налога. Если рассчитанный упрощенный налог окажется менее 1% от полученных доходов, заплатить придется минимальный налог.

Таким образом, выбирая между УСН «доходы» и УСН «доходы минус расходы», ООО придется принять и этот нюанс во внимание.

Продолжим пример: у ООО при полученных 10 000 000 руб. дохода в истекшем налоговом периоде расходы составили 9 400 000 руб. Рассчитаем налог:

доходы (6%): 10 000 000 × 6 / 100 = 600 000 руб.;

доходы минус расходы (15%): (10 000 000 — 9 400 000) × 15 / 100 = 90 000 руб.;

минимальный налог при УСН (1% от доходов): 10 000 000 × 1 / 100 = 100 000 руб.

В данном случае минимальный налог при УСН (1% от доходов) составляет большую величину (100 000 руб.), чем рассчитанный упрощенный налог (90 000 руб.), и отдать в бюджет придется 100 000 руб.

Другим сюрпризом для избравших базой для расчета налога разницу между доходами и расходами может стать ограниченный и не подлежащий расширенному толкованию перечень расходов, учитываемых при расчете упрощенного налога.

Например, полученные доходы можно уменьшить на уплаченные арендные платежи за имущество (подп. 4 п. 1 ст. 346.16 НК), а вот расходы на аренду персонала в таком качестве не засчитываются (письмо УФНС по Москве от 26.07.2005 № 18-11/3/53006).

Касаемо АУСН, то здесь при выборе объекта налогообложения нужно помнить, что с объектом «доходы минус расходы» придется заплатить минимальный налог. Только его размер составит уже 3%. Возьмем те же исходные данные по доходам и расходам и рассчитаем суммы налогов к уплате за год для обоих объектов:

доходы (8%): 10 000 000 × 6 / 100 = 800 000 руб.;

доходы минус расходы (20%): (10 000 000 — 9 400 000) × 20 / 100 = 120 000 руб.;

минимальный налог при УСН (3% от доходов): 10 000 000 × 3 / 100 = 300 000 руб.

Минимальный налог получился существенно выше, чем при обычном УСН.

Выбор же объекта «доходы минус расходы» существенно снижает налоговую нагрузку, но опять же нужно помнить про ограниченный перечень расходов, причем при АУСН расходы можно будет учесть только если они были оплачены безналичным путем либо проведены через онлайн-кассу. По-другому налоговая инспекция их не признает.

Как узнать, подходит ли ООО применяемая им система налогообложения

Чтобы определить, является ли система налогообложения для ООО оптимальной, не достаточно выбрать систему и просчитать потенциальную налоговую нагрузку. Придется еще провести сравнительный анализ налоговых обязательств применяемой ООО в настоящее время системы и той системы, которую он планирует использовать.

К примеру, ООО на общем режиме налогообложения уплачивает налог на прибыль, налог на имущество и НДС. С нового года фирма планирует продать часть своего оборудования и недвижимости, закупить несколько транспортных средств и заняться новым видом деятельности. При этом рассматривается возможность смены режима с ОСНО на УСН.

В такой ситуации придется не только рассчитать новую налоговую нагрузку, но и учесть потенциальные налоговые расходы, связанные со сменой направления деятельности и изменениями в составе имущества ООО.

С одной стороны, переход на упрощенку автоматически избавляет фирму от уплаты НДС, налогов на прибыль и имущество (за некоторым исключением, о котором мы скажем чуть ниже). Однако планируемая закупка транспорта предусматривает появление транспортного налога, величину которого необходимо также просчитать и обязательно учесть при принятии окончательного решения об изменении режима налогообложения.

Кроме того, для упрощенцев, имеющих недвижимость, есть дополнительная налоговая нагрузка в виде налога на имущество. Уплачивать этот налог работающему на УСН придется в том случае, если налоговая база по его недвижимости рассчитывается по кадастровой стоимости (ее можно узнать на сайте Росреестра), а само имущество попало в разработанные и утвержденные региональными властями перечни (их размещают на сайтах правительств субъектов РФ).

Об этих законодательных нюансах необходимо помнить, выбирая систему налогообложения для ООО.

Итоги

Право на выбор системы налогообложения есть у любого ООО, если оно соответствует ограничениям, установленным для возможности применения хотя бы один из действующих спецрежимов. Несоответствие этим критериям приводит к необходимости применять общую систему — ОСНО.

Среди спецрежимов с точки зрения ограничений наиболее доступна упрощенка. Выбор в пользу УСН возможен как для уже действующего, так и для вновь созданного ООО.

Чтобы начать работать на УСН, новой компании достаточно вовремя уведомить налоговиков. Действующему ООО для смены применяемого режима придется затратить больше усилий: проверить соблюдение условий перехода на новую систему, просчитать существующую и потенциальную налоговую нагрузку, учесть нюансы законодательства и возможность его изменений.

Также в некоторых регионах заинтересовать бизнес может новый режим — АУСН. Конечно, для него предусморено гораздо больше ограничений, чем для обычной упрощенки, но возможность не готовить и не сдавать отчеты, не рассчитывать налоги и не нести ответственность за ошибки в расчетах, мы думаем, привлечет не мало представителей субъектов малого предпринимательства.