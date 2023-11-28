Как наладить документооборот с самозанятым, чтобы не тратить время, но и не рисковать

Преимущества сотрудничества с самозанятыми

Бизнесу выгодно и удобно привлекать самозанятых исполнителей:

Они сами платят налог с суммы вознаграждения. Заказчику не нужно удерживать НДФЛ и перечислять в бюджет, платить страховые взносы, сдавать отчетность.

Им не нужно предоставлять рабочее место, трудовые гарантии в виде отпускных и больничных, как штатным сотрудникам.

По ним не нужно отслеживать статус налогового резидентства в целях расчета НДФЛ;.

С ними просто заключить договор и можно сразу приступать к сотрудничеству.

Наряду с преимуществами существуют налоговые риски, минимизировать которые поможет правильно налаженный документооборот с плательщиками НПД.

Документооборот с самозанятым

Справка о постановке на учет

В первую очередь следует удостовериться, что человек, с которым планируется сотрудничество, действительно является самозанятым. Для этого нужно запросить у него справку по форме КНД 1122035 на текущую дату.

Справку о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход исполнитель может скачать в приложении «Мой налог».

Если есть ИНН исполнителя, то его статус можно самостоятельно проверить через специальный сервис ФНС.

Только удостоверившись в актуальном статусе самозанятого, можно приступать к заключению договора о сотрудничестве.

Советуем также проверять статус самозанятого перед оплатой вознаграждения, т.к. возможно, что за время действия договора исполнитель потерял статус плательщика НПД или снялся с учета. В таком случае заказчик будет обязан с суммы вознаграждения удержать НДФЛ в размере 13% и перечислить в бюджет, уплатить за исполнителя страховые взносы в размере 30% и сдать отчетность в ФНС и СФР.

YouDo Бизнес в онлайн-режиме запрашивает сведения в ФНС о статусе исполнителя. Все процессы автоматизированы, нет необходимости проверять статус каждого самозанятого. Это особенно удобно, когда их много.

Договор с самозанятым

Отношения между заказчиком и самозанятым исполнителем регулируются Гражданским кодексом, поэтому оформляется гражданско-правовой договор.

Важно проследить, чтобы в заключаемом договоре не было отсылок к трудовому законодательству, так как возрастает риск переквалификации отношений в трудовые и доначисления налогов.

ФНС строго следит за этим и даже разработала специальную скоринговую систему, чтобы в режиме реального времени выявлять компании с признаками подмены трудовых отношений отношениями с самозанятыми.

Какие показатели отслеживаются:

периодичность и продолжительность выплат — три и более месяца подряд, выплаты два раза в месяц в дни перечисления зпрплаты штатным сотрудникам;

источники выплат — компания является единственным источником дохода самозанятого и другие.

Поэтому нужно внимательно отнестись к оформлению договора:

Сторонами выступают Заказчик и Исполнитель, а не Работодатель и Работник.

Предметом договора является конкретная задача, которая должна быть выполнена в конкретные сроки.

Самозанятый самостоятельно распоряжается своим временем. Нельзя устанавливать ему график работы, требовать соблюдения должностных инструкций.

За выполненную работу или оказанную услугу исполнитель получает вознаграждение, а не заработную плату.

Чтобы обезопасить себя от возможных рисков, лучше в договоре закрепить обязанность самозанятого предупреждать заранее о потере специального статуса и предоставлять закрывающие документы в оговоренные сроки.

Закрывающие документы от самозанятого

Законом № 422-ФЗ предусмотрен один обязательный документ — чек. Чек одновременно является документом, подтверждающим доход самого плательщика НПД, и отчетным документом для заказчика, подтверждающим его расход.

Без чека заказчик не может учесть сумму вознаграждения в составе расходов по налогу на прибыль или УСН.

Самозанятый обязан с использованием приложения «Мой налог» и (или) через оператора электронной площадки и (или) через кредитную организацию сформировать и передать заказчику чек в момент расчета наличными или не позднее 9 числа месяца, следующего за месяцем получения дохода, если оплата получена безналичным способом.

Акт выполненных работ и счет на оплату не являются обязательными документами при сотрудничестве с самозанятыми, но выступают подстраховкой перед контролирующими органами.

YouDo Бизнес автоматически формирует договоры и акты. После оплаты работ или услуг самозанятого сервис присылает заказчику чек, а также страхует от аннулирования чека.

Автоматизируйте документооборот с самозанятыми с помощью YouDo Бизнес, сможете минимизировать риски и сэкономить временные ресурсы!

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